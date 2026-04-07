【パティスリー GIN NO MORI】母の日限定クッキーボックス発売｜花束のようなスイーツで“いつもありがとう”を。

株式会社銀の森コーポレーション

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県中津川市/代表取締役社長:渡邉好作)は、同社が運営する岐阜県恵那市にある「恵那 銀の森：岐阜県恵那市」内の洋菓子店『パティスリー GIN NO MORI』より、母の日シーズン限定のクッキーボックス『森の恵みクッキー プティボワ Mother缶』を2026年4月25日(土)より全国にある直営店舗にて販売いたします。また、公式オンラインショップではメルマガ会員限定で4月24日(金)より先行販売を実施いたします。

森の恵みクッキー プティボワ Mother缶

森の素材を焼菓子に仕立てて届ける洋菓子店「パティスリー GIN NO MORI」より、フランス語で“小さな森”を意味する「プティボワ」シリーズから、母の日限定のクッキー缶が登場します。

中央にバラをモチーフにしたメレンゲ菓子をあしらい、缶を開けた瞬間に華やかな彩りが広がるクッキー缶。バラやサフラン、ラベンダーなど、お花の香りをまとったクッキーを詰め合わせた一缶は、まるで花束のような仕上がりです。

母の日の贈り物にはもちろん、ご自身へのご褒美にもおすすめの一品です。

普段はなかなか伝えきれない感謝の気持ちを込めて、花束のような特別なクッキー缶を贈ってみてはいかがでしょうか。

森の料理人がお届けする特別なクッキー。大切な人へ、想いを届けるギフトとしてぜひご用命ください。

■商品概要

【森の恵みクッキー プティボワ Mother缶】

価格：4,320円(税込)

サイズ：150×150×45(mm)

賞味期限：製造日より45日

温度帯：常温

【販売期間】2026年4月25日(土)～5月15日(金)

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店

【オンライン販売】恵那 銀の森公式オンラインショップ(メルマガ会員様限定販売)

※4/23（木）20時に配信のメルマガからのみ購入可能です。（22日12時までにメルマガ登録された方に配信いたします。）

※先行予約販売カートは4/24（金）20時にオープンいたします。

※数量限定販売/期間内でも限定数に達した場合は早期終了の可能性がございます。

母の日限定『ローズのパウンドケーキ』

ローズのパウンドケーキ

ローズの香りを纏った、母の日限定のパウンドケーキ。

生地にローズの花びらのペーストや蜜漬けをたっぷりと練り込み、しっとりと焼き上げました。

華やかなローズの香りに、フランボワーズのほどよい酸味とホワイトチョコの甘さを重ね、上品な味わいに仕立てています。

天面にあしらった花びらの中には、こっそりとハート型が隠れていることも。

ささやかな遊び心を添えた、贈り物にもぴったりの一品です。

■商品概要

ローズのパウンドケーキ

価格：2,700円(税込)

【販売期間】2026年4月11日(土)～ なくなり次第終了

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランスタ東京店/グランフロント大阪店

/公式オンラインショップ

※数量限定販売/期間内でも限定数に達した場合は早期終了の可能性がございます。

パティスリー GIN NO MORI ブランド概要

恵那本店内観画像

四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追求したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。

■直営店舗情報■

【恵那本店】

住所：岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話：0800-200-5095(代表)

【銀座本店】

住所：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話：080-2396-6870

【名古屋店】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話：052-526-7860

【麻布台ヒルズ店】

住所：東京都港区虎ノ門5丁目9番1号麻布台ヒルズガーデンプラザB 地下1階

電話：03-6809-1232

【グランスタ東京店】

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階 グランスタ東京(改札内)

電話：03-6206-3888

【グランフロント大阪店】

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館B1

電話：06-6147-3755

当店の料理長と副料理長左：料理長チェス 右：副料理長ナッツ『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう？あっと驚くようなお菓子を。』

パティスリー GIN NO MORIの数々の森の恵みの洋菓子を生み出しているのは２匹のリスの料理人。森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な副料理長のナッツ。アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に手作りしています。

普段は恵那の本店にいるので運がよければ出逢えるかもしれません。

・ホームページ：http://ginnomori.info/patisserie/

・オンラインショップ：https://ginnomori.jp/

・Instagram：＠pati.ginnomori（https://www.instagram.com/pati.ginnomori/）

・X(旧:Twitter)：@pati_ginnomori（https://x.com/pati_ginnomori）

●運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション

銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。



〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel：0573-64-2501 Fax：0573-64-2505

https://ginnomori.co.jp/profile/

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