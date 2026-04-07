【callhag】2020年韓国発の注目ブランドが贈る、春の「ALL 10% OFF」セール開催！購入特典として限定オリジナルバッジも進呈。

株式会社シックスティーパーセント

日常に、心地よいストリートの風を。

2020年に韓国で産声を上げた女性向けカジュアルブランド「callhag（コールハグ）」 「快適さ」と「ストリート感」という、一見相反する要素を絶妙なバランスで融合させたスタイルは、10代後半から30代半ばまでの幅広い層から圧倒的な支持を集めています。

手の届きやすい価格帯でありながら、袖を通した瞬間に自分らしさが引き立つデザイン。そんなcallhagが、日頃の感謝を込めて、そして新しい季節を彩るパートナーとして、全品10%OFFのスペシャルセールを開催いたします。

■セール概要

「春のワードローブを、callhagで完成させる」 全商品が対象となるこの機会に、ぜひお気に入りの一着を見つけてください。

- 期間： 2026年4月2日（木）12:00 ～ 5月6日（水）23:59- 対象： 全商品 10% OFF- 限定ノベルティ： 購入金額に応じた「オリジナル缶バッジ」をプレゼント（3段階）

▶公式Instagram： https://www.instagram.com/callhag/(https://www.instagram.com/callhag)

▶販売URL：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-callhag_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-callhag_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶開催期間： 2026年4月2日（木）12:00 ～ 5月6日（水）23:59

今回のセールは、4月2日からゴールデンウィーク最終日までたっぷり期間をとっています。全品10％OFFに加えて、金額に応じてコンプリートしたくなるノベルティバッジまで、「callhag」らしさが詰まったワクワクする内容に仕上げてみました！

他に付け加えたいキーワードや、強調したい特定のアイテムはありますか？

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP