LEOVISTA KASHIWA 2025-26シーズン終了のお知らせ

株式会社LEOVISTA

創設初年度で関東優勝・SBLへの昇格を達成

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏） は、2025-26シーズンの全日程を終了しましたことをお知らせいたします。

本シーズンはクラブ創設初年度となり、多くの挑戦と成長を重ねた一年となりました。

シーズン総括

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、競技力の向上とクラブ基盤の構築を両立しながらシーズンを戦ってまいりました。

創設間もないチームながら、関東の強豪クラブと対等に戦い抜き、関東ブロック優勝、全国大会出場、そしてSBL昇格という結果を収めることができました。

一つひとつの試合を通じて積み重ねてきた経験は、チームにとって大きな財産となっています。

本シーズンを通じて、スポンサー企業の皆さま、地域の皆さま、ファンの皆さまをはじめ、多くの方々にご支援・ご声援をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。

皆さまの応援が、チームの大きな力となりました。

主な戦績

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場 全国3位

・SBL男子関東SB2リーグ 入替戦勝利

・SB2昇格決定

キャプテンコメント

今シーズン、たくさんのご声援ありがとうございました。

創部1年目として、右も左も分からない状態からのスタートでしたが、結果としてSBL2昇格という形でシーズンを終えることができました。

この結果は、決して自分たちの力だけではなく、日頃から応援してくださるファンの皆様、そして支えていただいているスポンサー企業の皆様の存在があってこそだと感じています。

社会人チームとして、仕事とバスケットの両立という難しさもありますが、その中で結果を出し続けることの価値を、この1年で強く実感しました。

来シーズンは、社会人としても、そしてバスケットボール選手としても、さらに価値を発揮できるチーム・個人になれるよう取り組んでいきます。

引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。

来シーズンに向けて

来シーズンは、SBLという新たなステージでの挑戦が始まります。

LEOVISTA KASHIWAは、さらなる競技力の向上とクラブ価値の創出を目指し、次のステージでも成長を続けてまいります。

今後とも変わらぬご支援・ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

チーム情報は公式SNSやHPで発信中

試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。

最新情報をチェックし、クラブの挑戦を一緒に見守っていただければ幸いです。

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活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。

日頃のご支援感謝致します。

三協フロンテア株式会社(https://www.sankyofrontier.com/)

株式会社アイビーソリューション(https://ib-solution.co.jp/)

株式会社Trasaburou(https://trasaburou.co.jp/)

有限会社AT PLUS(https://www.n-atplus.com/)

山形牛 焼肉仁(https://yamagatagyu-jin.owst.jp/)

株式会社リノテックハウス(https://www.linotechouse.com/)

And one株式会社(https://www.and-one.net/)

Rootz株式会社(https://rootz-adl.com/)

株式会社ⅮreamCompass(https://dreamcompass.co.jp/)

株式会社北辰水産(https://www.hokushin-suisan.co.jp/)

LeovistaClassic(https://shop.leovista-classic.com/)

森田材木株式会社(https://moritazaimoku.com/)

株式会社PR TIMES(https://prtimes.jp/sportstimes/)

株式会社藤原溶接(https://www.fujiwarayousetsu.co.jp/)

株式会社エストラスト(https://strust-inc.co.jp/)

株式会社アースフィールド(https://earth-field.co.jp/)

LAYBACK(https://fujigokororehaseitai-layback.com/)

ノビルーノ(https://nobiruno.com/shopping/lp.php?p=lp002)

テクノサイエンス株式会社(https://www.technoscience.co.jp/)

株式会社タニマ(https://www.ex-tanima.com/)

酸素カプセルoxyrise(https://oxyrise.jp/)

株式会社Eachway(https://eachway.co.jp/index.html)

サントリービバレッジソリューション株式会社(https://www.suntory.co.jp/group/sbs/)

ナノテックシュピンドラー株式会社(https://nanotecspindler.com/)

シュピンドラー株式会社

問い合わせ

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https://leovista-kashiwa.com/contact/