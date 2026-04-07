LEOVISTA KASHIWA 2025-26シーズン終了のお知らせ

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株式会社LEOVISTA


創設初年度で関東優勝・SBLへの昇格を達成


　千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA（レオヴィスタ柏） は、2025-26シーズンの全日程を終了しましたことをお知らせいたします。



本シーズンはクラブ創設初年度となり、多くの挑戦と成長を重ねた一年となりました。


シーズン総括

LEOVISTA KASHIWAは、「柏からプロリーグへ」というビジョンのもと、競技力の向上とクラブ基盤の構築を両立しながらシーズンを戦ってまいりました。



創設間もないチームながら、関東の強豪クラブと対等に戦い抜き、関東ブロック優勝、全国大会出場、そしてSBL昇格という結果を収めることができました。



一つひとつの試合を通じて積み重ねてきた経験は、チームにとって大きな財産となっています。


本シーズンを通じて、スポンサー企業の皆さま、地域の皆さま、ファンの皆さまをはじめ、多くの方々にご支援・ご声援をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。


皆さまの応援が、チームの大きな力となりました。


主な戦績

・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝


・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場 全国3位


・SBL男子関東SB2リーグ 入替戦勝利


・SB2昇格決定


キャプテンコメント





　今シーズン、たくさんのご声援ありがとうございました。



創部1年目として、右も左も分からない状態からのスタートでしたが、結果としてSBL2昇格という形でシーズンを終えることができました。


この結果は、決して自分たちの力だけではなく、日頃から応援してくださるファンの皆様、そして支えていただいているスポンサー企業の皆様の存在があってこそだと感じています。


社会人チームとして、仕事とバスケットの両立という難しさもありますが、その中で結果を出し続けることの価値を、この1年で強く実感しました。



来シーズンは、社会人としても、そしてバスケットボール選手としても、さらに価値を発揮できるチーム・個人になれるよう取り組んでいきます。


引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。


来シーズンに向けて


　来シーズンは、SBLという新たなステージでの挑戦が始まります。


LEOVISTA KASHIWAは、さらなる競技力の向上とクラブ価値の創出を目指し、次のステージでも成長を続けてまいります。



今後とも変わらぬご支援・ご声援のほど、よろしくお願いいたします。


チーム情報は公式SNSやHPで発信中



　試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。


最新情報をチェックし、クラブの挑戦を一緒に見守っていただければ幸いです。



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▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)



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　活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。


日頃のご支援感謝致します。



三協フロンテア株式会社(https://www.sankyofrontier.com/)


株式会社アイビーソリューション(https://ib-solution.co.jp/)


株式会社Trasaburou(https://trasaburou.co.jp/)


有限会社AT PLUS(https://www.n-atplus.com/)


山形牛　焼肉仁(https://yamagatagyu-jin.owst.jp/)


株式会社リノテックハウス(https://www.linotechouse.com/)


And one株式会社(https://www.and-one.net/)


Rootz株式会社(https://rootz-adl.com/)


株式会社ⅮreamCompass(https://dreamcompass.co.jp/)


株式会社北辰水産(https://www.hokushin-suisan.co.jp/)


LeovistaClassic(https://shop.leovista-classic.com/)


森田材木株式会社(https://moritazaimoku.com/)


株式会社PR TIMES(https://prtimes.jp/sportstimes/)


株式会社藤原溶接(https://www.fujiwarayousetsu.co.jp/)


株式会社エストラスト(https://strust-inc.co.jp/)


株式会社アースフィールド(https://earth-field.co.jp/)


LAYBACK(https://fujigokororehaseitai-layback.com/)


ノビルーノ(https://nobiruno.com/shopping/lp.php?p=lp002)


テクノサイエンス株式会社(https://www.technoscience.co.jp/)


株式会社タニマ(https://www.ex-tanima.com/)


酸素カプセルoxyrise(https://oxyrise.jp/)


株式会社Eachway(https://eachway.co.jp/index.html)


サントリービバレッジソリューション株式会社(https://www.suntory.co.jp/group/sbs/)


ナノテックシュピンドラー株式会社(https://nanotecspindler.com/)


シュピンドラー株式会社


問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。


https://leovista-kashiwa.com/contact/