ルクア イーレ4Fポップアップ出展！美容師が“技術者”から“ブランド発信者”へ。「mm.」と「ing」が『アクセサリー×ヘアケア』で新しい切り口としてのブランドコラボ

ONLYPRODUCTS株式会社

ヘアケアブランド「mm.」は、2026年4月10日(木)から4月16日(水)まで、ルクアイーレ1100 4階にて、美容師ファンの多いアクセサリーブランド「ing」とのコラボレーションによるPOP UPイベントを開催いたします。

本出展は、単なる期間限定販売ではなく、美容師の新たな働き方・収益機会・ブランド価値の再定義を見据えた取り組みとして実施するものです。

◼︎開催概要

イベント名：ing × mm. コラボPOP UP

開催期間：2026年4月10日(金)～4月16日(水)

営業時間：10時30分～20時30分

会場：ルクアイーレ1100 4階 isetan Closet / select

所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3

内容：アクセサリーブランド「ing」とヘアケアブランド「mm.」によるコラボレーションPOP UP出展

「ing」Instagram：https://www.instagram.com/___ing___mn/

◼︎コーム

◼︎サシェ表面

◼︎サシェ中面

◼︎サシェ裏面

美容業界の課題に対する、新しいアプローチ

近年、美容業界では以下のような課題が顕在化しています。

- 技術売上に依存しやすい収益構造- 人材採用・定着の難しさ- 価格競争による差別化の限界- SNS時代における“発信力”の重要性の増加- サロン内だけでは完結しにくい新規収益源の必要性

こうした背景の中で、これからの美容師やサロンには、施術提供だけでなく、自ら価値を編集し、届け、選ばれる力が求められています。

当社はその課題に対し、「美容師がブランドを通じて価値を社会へ届ける」という新たなモデルを提案しています。

サロンの外へ、業界の外へ。美容師がつくる価値を広げる実証の場

これまで美容業界における流通や販路拡大は、主にサロン内・美容業界内で完結するケースが多く見られました。

しかし、顧客との接点が多様化する現在においては、美容師の感性や審美眼、提案力は、サロンの外でも十分に価値を持つ資産だと当社は考えています。

今回の「ing × mm.」POP UPは、その考えを体現する取り組みです。

美容師ファンの多いアクセサリーブランド「ing」とのコラボレーションにより、ヘアケアというカテゴリを超えて、ファッション・ライフスタイル領域との接点を創出。

美容師が持つ“選ぶ力”や“提案する力”を、より広い市場で可視化することを目指します。

美容師を“売る人”ではなく、“選ばれるブランドの発信者”へ

「mm.」が目指しているのは、単なる商品流通ではありません。

美容師が“売る人”ではなく、“選ばれるブランドの発信者”になることです。

美容師は、日々お客様に向き合う中で、髪だけでなく、ライフスタイル・感性・自己表現にまで寄り添っています。

その価値は、本来もっと広い市場で評価されるべきものです。

当社は、美容師が持つその価値を、商品・ブランド・販路に変換し、収益性と発信力の両方を備えた新しい事業機会として社会に実装していきます。

これまでの美容業界の常識にとらわれず、サロンの外へ、業界の外へ、美容師がつくる価値を、もっと広く届ける。

そのために、今回はこれまでにない切り口で新しい市場との接点をつくりにいきます。

“美容師代理店”という新しい選択肢

mm.が目指しているのは、単なる商品流通ではなく、美容師が“売る人”ではなく、“選ばれるブランドの発信者”になること。

mm.では、代理店パートナーである「mm.Baddy（代理店様）」とともに、以下のような価値拡張を進めています。

・販路を広げる：サロン内に限らない販売チャネルの創出

・認知を広げる：美容師個人・サロン・ブランドの影響力を活かした市場接点の拡張

・世界観を広げる：異業種・異カテゴリとのコラボレーションによる新たな顧客体験の設計

・収益の可能性を広げる：技術売上以外の新たな利益導線の構築

今回のPOP UPは、こうした取り組みを形にする第一歩であり、美容師の価値を再定義する象徴的なプロジェクトとして位置づけています。

美容師代理店事業とは――美容師が“紹介する側”ではなく、“ブランドを育てる側”になる仕組み

mm.が展開する「美容師代理店事業」は、美容師やサロンが、単に商品を販売・紹介するだけでなく、ブランドの価値を伝え、販路を広げ、継続的な収益をつくるパートナーになる仕組みです。

従来のサロン専売品の多くは、「仕入れて販売する」というシンプルな構造が中心でした。

一方で、mm.の美容師代理店モデルでは、商品を扱うだけでなく、以下の役割を担います。

・ 自身の顧客に対してブランドの世界観を伝える

・ 他サロンや取引先へ紹介し、新たな導入先を増やす

・ POP UPやイベントなどを通じて、サロン外にも販路を広げる

・ 自らが“このブランドを広める発信者”として活動する

つまり、美容師が「販売者」ではなく、「独自ブランドを育てるまでの事業パートナー」になることが大きな特徴です。

この仕組みによって、サロンは技術売上だけに依存しない新たな収益機会を持つことができ、美容師個人にとっても、現場の経験や信頼を活かしながら、発信力・影響力・収益性を広げる新しい働き方につながります。

mm.では、この代理店パートナーを「mm.Baddy（代理店様）」と位置づけ、商品流通にとどまらない、ブランド共創型のネットワークとして展開しています。

会社概要・問い合わせ先

【会社概要】

ONLYPRODUCTS株式会社

所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目13－18

代表取締役：言美 友宏

公式サイト：https://onlyproducts.jp/

mm.特設サイト：https://mm-haircare.com/

Instagram：https://www.instagram.com/only_products.co.ltd/

【本件に関する問い合わせ先】

ONLYPRODUCTS株式会社 広報

E-Mail：gombi0301@onlyproducts.jp

TEL：072-927-4530