【長崎歴史文化博物館】「没後30年　司馬遼󠄁太郎の記憶　小林修写真展」開催のお知らせ

株式会社乃村工藝社

『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『坂の上の雲』など、多くのベストセラーを残した作家の司馬遼󠄁太郎（1923～96）さんが世を去り、2026年は没後30年にあたります。今回の写真展ではその作品世界を表現した約180点が展示されています。撮影者の小林修は「週刊朝日」や隔月刊誌「歴史道」（朝日新聞出版）で司馬作品をテーマに写真を20年撮り続けてきました。しかし、現代で歴史を感じる風景には会うのは至難の技ともいえます。小林は自分の仕事を振り返り語っています。

「司馬さんは風景を描写するとき、土地が持つ長い歴史や風土への深い知識をもとに表現しています。それを頼りに現場で雨風に吹かれ、射し込む光りを待っていると、日常から歴史を超えた風景が立ち上がってくるときがある。司馬さんの言葉とシンクロし、普遍性を持った風景に出会う瞬間があります」。

写真展では「街道をゆく」「幕末維新」「戦国時代」「坂の上の雲」「宗教」「この国のかたち・風塵抄」、そして「長崎」などのコーナーに分かれています。

司馬さんは『竜馬がゆく』『胡蝶の夢』『韃靼疾風録』、そして『街道をゆく』3作品で長崎を舞台に選んでいます。

「司馬さんは鎖国時代の長崎について、〈針でついたような小さな孔（あな）だった〉と書かれています。世界をのぞくことのできるピンフォールの役割を果たした。世界を知るには長崎にいくのがいちばんで、竜馬にとって長崎は希望の町でした」

司馬さんの思い入れの深かった「長崎」に、戦国や幕末、そして宗教などの角度から写真でアプローチしています。作品を思い出しつつ、お楽しみ下さい。

監修：村井重俊（元週刊朝日編集委員）



※2026年４月24日（金）に開会式とプレス内覧会を予定しています

◆みどころ◆

司馬遼󠄁太郎のライフワークとも言える「街道をゆく」の世界、司馬作品とゆかりの深い長崎をテーマにした「司馬さんと長崎」など、作品の世界を感じられる写真が約180点集結。

「坂の上の雲」の世界を約4年かけて取材したコーナーは、小説の舞台をほぼ網羅しています。

「司馬さんと長崎」コーナーを中心に、長崎を写した作品を計28点展示します。

◆関連イベント◆

モンゴル・ゴビ砂漠モンゴルの祭りナーダム（ウランバートル郊外）奈良・若草山高度1万3700メートルの上空から見た東京九十九島オランダ坂（平戸市）坂本龍馬像

講演会「撮りながら考えた司馬遼󠄁太郎」

日 時： 2026年5月9日（土）14：00～15：30

会 場： 1階ホール

講 師： 村井重俊氏（元週刊朝日編集委員、『街道をゆく』担当）、小林修氏（朝日新聞出版写真映像部）

定 員： 140名（先着順） ※聴講無料・事前申し込み不要

没後30年 司馬遼󠄁太郎の記憶 小林修写真展

[会 期] 2026年4月25日(土)～5月31日(日)

※5月7日（木）、5月18日（月）休館

[会 場] 3階企画展示室

[時 間] 9:00～18:00（最終入館30分前まで）

[料 金] 一般［大学生以上］800円（前売600円）

※高校生以下、長崎れきぶん友の会、キャンパスメンバーズは無料

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証保持者とその介護者1名は前売料金

[主 催] 長崎歴史文化博物館

[特別協力] 公益財団法人 司馬遼󠄁太郎記念財団

[協 力] 朝日新聞出版、カトリック長崎大司教区

[後 援] 長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、長崎市立図書館、長崎新聞社、西日本新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、共同通信社長崎支局、NBC長崎放送、KTNテレビ長崎、NCC長崎文化放送、NIB長崎国際テレビ、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎、長崎商工会議所、長崎県タクシー協会、長崎県観光連盟、長崎国際観光コンベンション協会

[監 修] 村井重俊（元週刊朝日編集委員）

●前売り券情報（取り扱いは4月24日[金]まで）

・チケットぴあ【Pコード：687-447】

・ローソンチケット【Lコード：81820】

・セブンチケット【セブンコード：115-073】

・紀伊国屋書店長崎店（夢彩都）

・メトロ書店本店（アミュプラザ長崎）

・長崎歴史文化博物館

長崎歴史文化博物館

長崎の海外交流史をテーマに貴重な歴史資料や美術作品を展示。江戸時代には長崎奉行所があり、敷地内にその一部も復元。歴史を楽しく学ぶゾーンや多彩な企画展・イベントも充実！

2025年11月3日に開館20周年を迎えました。



所在地：〒850-0007 長崎県長崎市立山1丁目1番1号

連絡先：TEL 095-818-8366

FAX 095-818-8407

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