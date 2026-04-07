AnyMind Group、創業10周年を機にMission・Vision・Valuesを改訂

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、2016年4月7日の会社設立から10年となる本日、Mission・Vision・Values（以下MVV）を改訂しました。あわせて、これまでの歩みと新たなMVVなどを掲載した10周年記念特設サイトを公開しました。

AnyMind Group 創業10周年 特設サイト

URL：https://10th-anniversary.anymindgroup.com/j(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)a(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)

■背景

創業以来、当社はアジアを起点に事業を拡大し、現在では15カ国・地域に拠点を展開しています。ブランド企業やパートナー企業、クリエイターの皆さまとともに新しいビジネスの可能性を広げてきました。こうした成長と事業領域の拡大を踏まえ、次の10年に向けた新たな指針としてMVVを改訂しました。

■新しいMVV

〈Mission〉

Excite Consumers Together

すべては、心が動く瞬間のために。

ユーザー・ブランド・パートナーと共に創る感動が、

ビジネスの成功を生むから。

さあ、進もう

私たちは、考え、挑み、未来を描く。

アジアから世界へ。次のスタンダードへ。

〈Vision〉

The world’s new gen business infrastructure

- 世界の次世代ビジネスインフラになる -

アジアをリードし、世界へ広がるインパクトを生み出す。

変化する時代の中で、

常識にとらわれず、ビジネスと成長のあり方を進化させ、

新しいスタンダードを創り続ける。

ブランド・パートナー・テクノロジーをつなぐ基盤として、

あらゆるビジネスの持続的成長を支える

次世代のインフラになる。

〈Value〉

Be Open

オープンでフラットな姿勢が信頼を育み、世界を動かすアイデアを生む。



Be Bold

大胆に考え常識を超える。

新しいビジネスのスタンダードは、待つものではなく、自ら創るものだ。

Move Faster

誰よりも速く動く。

アイデアをインパクトに変え、次世代ビジネスインフラを創る。



Stay Updated

好奇心を持ち、学び続ける。

データと知識を力に、変化する世界の一歩先へ。



Achieve Together

共に創り、共に実現する。

仲間、顧客、パートナーと成功を分かち合い、エンドユーザーに感動を届ける。

■AnyMind Group 代表取締役CEO 十河 宏輔のコメント

2016年にシンガポールで創業したAnyMind Groupは、この10年でアジアを起点に15カ国・地域へと事業を広げ、多くの顧客やパートナーの皆さまとともに成長してきました。事業や組織の進化、そして社会やビジネス環境の変化を見据え、改めて「どんな未来をつくりたいのか」「どのような価値を世界に届けていくのか」を見つめ直し、このたびMission・Vision・Valuesを改訂しました。私たちが目指すのは、「The world’s new gen business infrastructure - 世界の次世代ビジネスインフラになる -」ことです。テクノロジーとグローバルなネットワークを強みに、企業やパートナーをつなぎ、ビジネスの新しい可能性を生み出していきたいと考えています。最初の10年が、この会社の基盤を築く時間だったとすれば、次の10年は、その基盤の可能性をさらに広げていく時間です。これからも世界中の顧客やパートナーの皆さまとともに、新しい価値創造に挑戦してまいります。

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）

なお、誠に勝手ながら、祝花等につきましては、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。