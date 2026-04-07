AnyMind Group、創業10周年を機にMission・Vision・Valuesを改訂

写真拡大 (全2枚)

AnyMind Group株式会社


AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、2016年4月7日の会社設立から10年となる本日、Mission・Vision・Values（以下MVV）を改訂しました。あわせて、これまでの歩みと新たなMVVなどを掲載した10周年記念特設サイトを公開しました。



AnyMind Group 創業10周年 特設サイト
URL：https://10th-anniversary.anymindgroup.com/j(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)a(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)


■背景


創業以来、当社はアジアを起点に事業を拡大し、現在では15カ国・地域に拠点を展開しています。ブランド企業やパートナー企業、クリエイターの皆さまとともに新しいビジネスの可能性を広げてきました。こうした成長と事業領域の拡大を踏まえ、次の10年に向けた新たな指針としてMVVを改訂しました。


■新しいMVV


〈Mission〉

Excite Consumers Together


すべては、心が動く瞬間のために。



ユーザー・ブランド・パートナーと共に創る感動が、


ビジネスの成功を生むから。



さあ、進もう


私たちは、考え、挑み、未来を描く。


アジアから世界へ。次のスタンダードへ。



〈Vision〉

The world’s new gen business infrastructure


- 世界の次世代ビジネスインフラになる -



アジアをリードし、世界へ広がるインパクトを生み出す。



変化する時代の中で、


常識にとらわれず、ビジネスと成長のあり方を進化させ、


新しいスタンダードを創り続ける。


ブランド・パートナー・テクノロジーをつなぐ基盤として、


あらゆるビジネスの持続的成長を支える


次世代のインフラになる。



〈Value〉

Be Open


オープンでフラットな姿勢が信頼を育み、世界を動かすアイデアを生む。



Be Bold


大胆に考え常識を超える。


新しいビジネスのスタンダードは、待つものではなく、自ら創るものだ。



Move Faster


誰よりも速く動く。


アイデアをインパクトに変え、次世代ビジネスインフラを創る。



Stay Updated


好奇心を持ち、学び続ける。


データと知識を力に、変化する世界の一歩先へ。



Achieve Together


共に創り、共に実現する。


仲間、顧客、パートナーと成功を分かち合い、エンドユーザーに感動を届ける。


■AnyMind Group 代表取締役CEO 十河 宏輔のコメント


2016年にシンガポールで創業したAnyMind Groupは、この10年でアジアを起点に15カ国・地域へと事業を広げ、多くの顧客やパートナーの皆さまとともに成長してきました。事業や組織の進化、そして社会やビジネス環境の変化を見据え、改めて「どんな未来をつくりたいのか」「どのような価値を世界に届けていくのか」を見つめ直し、このたびMission・Vision・Valuesを改訂しました。私たちが目指すのは、「The world’s new gen business infrastructure - 世界の次世代ビジネスインフラになる -」ことです。テクノロジーとグローバルなネットワークを強みに、企業やパートナーをつなぎ、ビジネスの新しい可能性を生み出していきたいと考えています。最初の10年が、この会社の基盤を築く時間だったとすれば、次の10年は、その基盤の可能性をさらに広げていく時間です。これからも世界中の顧客やパートナーの皆さまとともに、新しい価値創造に挑戦してまいります。



■AnyMind Groupについて
■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）




なお、誠に勝手ながら、祝花等につきましては、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。