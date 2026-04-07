AnyMind Group、創業10周年を機にMission・Vision・Valuesを改訂
AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）は、2016年4月7日の会社設立から10年となる本日、Mission・Vision・Values（以下MVV）を改訂しました。あわせて、これまでの歩みと新たなMVVなどを掲載した10周年記念特設サイトを公開しました。
AnyMind Group 創業10周年 特設サイト
URL：https://10th-anniversary.anymindgroup.com/j(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)a(https://10th-anniversary.anymindgroup.com/ja)
■背景
創業以来、当社はアジアを起点に事業を拡大し、現在では15カ国・地域に拠点を展開しています。ブランド企業やパートナー企業、クリエイターの皆さまとともに新しいビジネスの可能性を広げてきました。こうした成長と事業領域の拡大を踏まえ、次の10年に向けた新たな指針としてMVVを改訂しました。
■新しいMVV
〈Mission〉
Excite Consumers Together
すべては、心が動く瞬間のために。
ユーザー・ブランド・パートナーと共に創る感動が、
ビジネスの成功を生むから。
さあ、進もう
私たちは、考え、挑み、未来を描く。
アジアから世界へ。次のスタンダードへ。
〈Vision〉
The world’s new gen business infrastructure
- 世界の次世代ビジネスインフラになる -
アジアをリードし、世界へ広がるインパクトを生み出す。
変化する時代の中で、
常識にとらわれず、ビジネスと成長のあり方を進化させ、
新しいスタンダードを創り続ける。
ブランド・パートナー・テクノロジーをつなぐ基盤として、
あらゆるビジネスの持続的成長を支える
次世代のインフラになる。
〈Value〉
Be Open
オープンでフラットな姿勢が信頼を育み、世界を動かすアイデアを生む。
Be Bold
大胆に考え常識を超える。
新しいビジネスのスタンダードは、待つものではなく、自ら創るものだ。
Move Faster
誰よりも速く動く。
アイデアをインパクトに変え、次世代ビジネスインフラを創る。
Stay Updated
好奇心を持ち、学び続ける。
データと知識を力に、変化する世界の一歩先へ。
Achieve Together
共に創り、共に実現する。
仲間、顧客、パートナーと成功を分かち合い、エンドユーザーに感動を届ける。
■AnyMind Group 代表取締役CEO 十河 宏輔のコメント
2016年にシンガポールで創業したAnyMind Groupは、この10年でアジアを起点に15カ国・地域へと事業を広げ、多くの顧客やパートナーの皆さまとともに成長してきました。事業や組織の進化、そして社会やビジネス環境の変化を見据え、改めて「どんな未来をつくりたいのか」「どのような価値を世界に届けていくのか」を見つめ直し、このたびMission・Vision・Valuesを改訂しました。私たちが目指すのは、「The world’s new gen business infrastructure - 世界の次世代ビジネスインフラになる -」ことです。テクノロジーとグローバルなネットワークを強みに、企業やパートナーをつなぎ、ビジネスの新しい可能性を生み出していきたいと考えています。最初の10年が、この会社の基盤を築く時間だったとすれば、次の10年は、その基盤の可能性をさらに広げていく時間です。これからも世界中の顧客やパートナーの皆さまとともに、新しい価値創造に挑戦してまいります。
■AnyMind Groupについて
AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）
なお、誠に勝手ながら、祝花等につきましては、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。