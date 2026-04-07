大原美術館再開館のお知らせ
公益財団法人大原芸術財団
大原美術館 本館
特別展「倉敷大原家と中国絵画」メインビジュアル
この度、公益財団法人大原芸術財団は、設備改修工事による2026年2月9日から4月24日までの休館期間を終え、4月25日から再開館いたします。
大原美術館 本館
・大原美術館 再開館時の展示について
１―１．OHARAコレクション・ハイライト―19世紀から現代まで
展示会場：大原美術館本館 1・2・4室
※エル・グレコ《受胎告知》の再展示（3室）もございます。
会 期：2026年4月25日（土）～6月7日（日）
１-２．特別展「倉敷大原家と中国絵画」
会場：大原美術館本館 5～7室
テーマ展示「児島虎次郎と中国」
会場：児島虎次郎記念館 2・3室
会 期：2026年4月25日（土）～6月7日（日）
開館時間：9:00～17:00（入館締切16:30）※児島虎次郎記念館は10:00～16:00
休 館 日：月曜日（期間中、4月27日（月）・5月4日（月・祝）は開館）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000162135.html
特別展「倉敷大原家と中国絵画」メインビジュアル
公益財団法人大原芸術財団 大原美術館
岡山県倉敷市中央1-1-15
TEL:086-422-0005