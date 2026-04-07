大原美術館再開館のお知らせ

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公益財団法人大原芸術財団

この度、公益財団法人大原芸術財団は、設備改修工事による2026年2月9日から4月24日までの休館期間を終え、4月25日から再開館いたします。



大原美術館　本館


・大原美術館　再開館時の展示について


１―１．OHARAコレクション・ハイライト―19世紀から現代まで


展示会場：大原美術館本館　1・2・4室


※エル・グレコ《受胎告知》の再展示（3室）もございます。


会　　期：2026年4月25日（土）～6月7日（日）



１-２．特別展「倉敷大原家と中国絵画」


会場：大原美術館本館　5～7室



テーマ展示「児島虎次郎と中国」


会場：児島虎次郎記念館　2・3室



会　　期：2026年4月25日（土）～6月7日（日）


開館時間：9:00～17:00（入館締切16:30）※児島虎次郎記念館は10:00～16:00


休 館 日：月曜日（期間中、4月27日（月）・5月4日（月・祝）は開館）


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000162135.html




特別展「倉敷大原家と中国絵画」メインビジュアル

公益財団法人大原芸術財団　大原美術館


岡山県倉敷市中央1-1-15


TEL:086-422-0005