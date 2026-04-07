【テクノア】豊実精工株式会社様 TECHS-BKユーザー様見学会 開催レポート公開

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎耕治）は、「TECHS-BK ユーザー様見学会（日時：2026年3月3日、会場：豊実精工株式会社様）」の開催レポートを、当社ホームページにて、2026年3月30日（月）に公開いたしました。

本見学会は、「TECHS 見学会」シリーズのひとつとして開催されたものです。

今回の見学会では、豊実精工株式会社様より、生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)の活用事例として、現場改善の取り組みやデータ活用の工夫についてご紹介くださり、多くの参加者にとって実践的な学びの機会となりました。

開催レポート：https://www.techs-s.com/media/show/384

■開催概要

「TECHS見学会」は、生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)を導入し、運用されているユーザー様から直接お話を聞くことができる特別なイベントです。本イベントでは、『TECHS』を導入した企業様がどのようにシステムを運用し、具体的な成果を上げているのか、また、導入の過程で直面した課題やその克服方法など、現場の生の声に触れることができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/275_1_57f584af99774e18e17af2b14ce54d50.jpg?v=202604071051 ]

※イベント詳細・背景については開催レポートをご覧ください。

テクノアでは、システム導入を検討されているお客様に向けて、実際の導入事例をご覧いただけるユーザー見学会や、システムの操作性を実際にお試しいただける体験会などの各種イベントを定期的に企画・開催しております。これらのイベントを通じて、お客様にとって最適なシステム・サービスの選択をサポートし、導入前の不安を解消し、具体的な活用イメージをお持ちいただけるよう取り組んでいます。

イベント一覧を見る :https://www.techs-s.com/event■見学会の主な内容

・背景と目的の共有

生産管理システム導入の背景や、現場への定着に向けた取り組みについてご講演いただきました。単なるシステム導入にとどまらず、「現場で使われる仕組みづくり」の重要性が強調されました。

・現場への定着を支える工夫

属人化（特定の担当者しか業務がわからない状態）の解消や情報の見える化を進めるため、現場主導での改善活動や運用ルールの整備が行われており、システムと現場運用の両輪で成果を上げている点が紹介されました。

・データ活用による改善推進

日々の実績データを活用し、課題の見える化や意思決定のスピード向上を実現した取り組みが紹介されました。データに基づく改善活動が、継続的な生産性向上につながっている事例が共有されました。

・工場見学

実際の現場を見学しながら、システム活用と現場改善がどのように連動しているかをご体感いただきました。

■参加者の声（一部抜粋）

・「実際に活用されている現場を見ることができ、運用イメージを具体的に持つことができました」

・「実務レベルでの活用方法を知ることができ、大変参考になりました」

見学会開催レポートを見る :https://www.techs-s.com/media/show/384■ユーザー企業プロフィール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/275_2_5be96b968d456b1b2b0f21daaaece1a8.jpg?v=202604071051 ]

■お問い合わせ先

テクノア イベント事務局

メールアドレス：seminar@technoa.co.jp

ダイヤルイン：058-206-2314

受付時間：8:30 ～ 17:30（土日祝日、弊社指定の休日を除く）