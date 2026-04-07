株式会社ケップルグループ、第2期生となる2026年度新卒入社式を開催

株式会社ケップルグループ

2026年4月1日、株式会社ケップルグループは2026年度新卒入社式を執り行いました。

今年はケップルグループとして新卒第2期生となる、1名の新入社員を迎えました。入社式は会場およびオンラインのハイブリッド形式で行われ、会社全体で新たなメンバーのスタートを歓迎しました。

ケップルグループ代表・神先からのメッセージ

（抜粋）「社会人としての門出をお祝いできること、またキャリアの出発点としてケップルグループを選んでくれたことを心から嬉しく思います。

当社が不安定なビジネス環境の中でも成長を続けることができているのは、創業当初から皆が前向きにかつ謙虚に挑戦を続け、失敗と変化を恐れないカルチャーを作ってこれたことが大きな要因だと思っています。

これから新しく仲間になっていただく皆さんには、常に失敗と変化を恐れず、挑戦を自ら牽引するリーダーになってほしいと願っています。

ここで言う挑戦とは、いきなり新しい事業を起こすことだけではありません。守破離の順序で、まずは先輩から引き継いだ細かな業務をしっかりと学び、同じようにできるようになること。その上で、最適解を自ら考え、より良いものへと日々の業務を『アップデートしていく勇気』を持つこと。

先輩から引き継いだ業務を自ら変えるのは勇気がいることです。ただ、常に時代の変化に合わせ、より良いものへと変える、変わる勇気を持って日々の業務に取り組んでいっていただきたいと思います。

当社はミッション『Create New Industries~世界に新たな産業を~』、ビジョン『Be a Global Innovation Platform~イノベーションを促進するグローバルプラットフォームとなる~』を掲げています。

新しく生まれたイノベーションを普及させることで、新しい産業を生み出すこと、古い産業をアップデートすること、それによってより暮らしやすい社会、より誰もが幸せに生きていける社会を実現するのが我々のミッション・ビジョンです。

ケップルの行動規範としては『SHIFT』を掲げています。誰もが最初は未経験からのスタートです。

まずはできることから周囲をサポート（Support）し、小さな信頼（Trust）を積み重ねていく。その中で自分のハート（Heart）がアツくなれるものを見つけたら、初めての挑戦であっても（First）、社会により大きなインパクトを生み出す挑戦へ（Impact）挑む意思決定をする勇気を持つ。それが我々の行動規範『SHIFT』です。特に日々の信頼（Trust）を積み上げていくことで自分の挑戦のためのチケットをもらえるようになることは、心に刻んでおいてほしいと思います。

最後に、若さを言い訳にすることなく、むしろその若さを武器にしながら、プロ意識を持って業務に全力で取り組んでほしいと思っています。将来組織を率いるリーダーになることを期待しています。」

新入社員の挨拶

入社証書が授与され、新卒入社したメンバーより、「ケップルの一員となることに喜びと身の引き締まる思いを感じている。この会社で働くことをチャンスと捉え、多くを吸収し、早くチームに貢献できるように成長したい」と喜びと決意の表明がありました。

ケップルグループ代表の神先と新卒二期生

セレモニーの最後には、オンライン参加者も含めた全員で記念撮影が行われ、閉会しました。

2027年度以降の新卒も採用活動実施中！

現在ケップルグループでは新卒入社希望者を募集中です。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひカジュアル面談にてお話ししましょう。

新卒採用ページ：https://corp.kepple.co.jp/recruit/newgrads(https://corp.kepple.co.jp/recruit/newgrads)

2027年卒エントリーページ：https://herp.careers/v1/kepple/a89SwbKD522m(https://herp.careers/v1/kepple/a89SwbKD522m)

株式会社ケップルグループについて

ケップルグループは、「Create New Industries（世界に新たな産業を）」をミッションに掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するための様々な事業を推進しています。セカンダリーファンドや事業承継ファンドなどを運営する「投資事業」、ファンドの幅広いミドルバック業務をサポートする「ファンド運営支援」、企業とスタートアップの共創を包括的に支援する「オープンイノベーション支援」、スタートアップの採用やノンコア業務を支援する「スタートアップ支援」と事業展開は多岐に渡ります。今後はさらに、世界中のスタートアップ・投資家へと支援を広げてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ケップルグループ

所在地：東京都港区虎ノ門 5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザ B 5F

代表者：代表取締役 神先 孝裕

URL：https://kepple-group.com/