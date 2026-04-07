【GWはナイトピクニックシネマ！】映画『SING』を町田の芝生公園で楽しむ、屋外映画鑑賞イベント開催！

株式会社キープ・ウィルダイニング

本イベントは、毎回多くの来場者にご好評をいただいている屋外映画イベントです。

ゴールデンウィークの 5月5日（火・祝） に、世界中で大ヒットしたアニメーション映画 『SING』 を上映いたします。

歌うことを夢見る動物たちが集まり、人生をかけた歌のオーディションに挑戦する感動のストーリーを芝生の上で、初夏の心地よい風を感じながら、ご家族やご友人とゆったり映画をお楽しみいただけます。

映画は 観賞無料・予約不要。どなたでもご参加いただけます。

イベント当日は、ハンバーガーやポップコーン、ソフトクリームなど、映画と一緒に楽しめるフード＆ドリンクをご用意。

夕暮れから夜空へと移り変わる空の色を眺めながら、お腹も心も満たされる特別な夜をお過ごしください。

■上映映画

『SING』（日本語吹替版）

2016年／アメリカ／110分

(C) 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

Produced by キノ・イグルー

コアラの劇場支配人バスター・ムーンが劇場の再建をかけて開催した歌のオーディション。

集まったのは、それぞれ夢や悩みを抱えた個性豊かな動物たち。

歌うことを通して自分らしさを見つけていく姿を描いた、笑いと感動にあふれるエンターテインメント作品です。

子どもから大人まで楽しめる、大ヒットアニメーション。

■イベント概要

日時

2026年5月5日（火・祝） 18:30 上映開始

※観賞無料・予約不要

※悪天候時は中止となる場合があります

会場

町田薬師池公園四季彩の杜 西園 芝生広場

（東京都町田市本町田3105）

主催

NEST Machida

（町田薬師池公園四季彩の杜グループ 指定管理者）

協賛（順不同）

FC町田ゼルビア、山田伸彦建築設計事務所、スタジオテラ、町田薬師池公園四季彩の杜施設運営連絡協議会、桜美林大学

協力（順不同）

サッポロビール株式会社、カナコーエンターテイメンツ株式会社、株式会社オンザウェイ