【無料ウェビナー】1位を獲る記事は「人が書く」～AIに構成をまかせ、人間が執筆で勝負する。SEO上位表示の最適解～

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年4月14日（火）に、主にSEO・コンテンツマーケティング担当者を対象とした無料ウェビナー、『1位を獲る記事は「人が書く」～AIに構成をまかせ、人間が執筆で勝負する。SEO上位表示の最適解～』を開催いたします。

「全部AI」から「AI＋人」へ。検索上位を獲る新ルール

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14252

最近ではAIを使って誰でも簡単に記事が作れるようになりました。

しかし、その結果、ネット上には「どこかで見たような内容」の記事があふれ、Googleは2024年以降、こうした中身の薄いAI記事を厳しくチェックするようになっています。

実際に、AIだけで作った多くのサイトが検索結果から消えてしまう一方で、1位を獲り続けているのは、やはり「人間の実体験」や「専門家のアドバイス」が入った記事です。

本ウェビナーでは、「AIで効率化はしたい、でも順位もしっかり上げたい」という担当者のために、AIに構成（下書き）を任せ、人間が美味しいところ（執筆）だけを担当する、一番賢い記事の作り方を伝授します。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

ウェビナー概要

- AIで記事を作成しているが、順位が伸び悩んでいる、あるいは不安定な方- Google のアップデートに左右されない、本質的な評価基準を知りたい方- 独自性（E-E-A-T）を具体的にどう記事に落とし込めばいいか分からない方- 検索順位だけではなく、AI時代にも適応するライティングを学びたい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/114_1_5cffeda457ce96f8a772fb5372867e04.jpg?v=202604071051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14252

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

▼パスカルのAI引用対策（GEO）機能はこちら

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https://www.pascaljp.com/