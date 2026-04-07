4/15開催｜法人DBプロが教える「営業リスト作成」プロンプト術:AIの正解と限界

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株式会社FUTUREWOODS


本ウェビナーでは、"AI技術に精通したエンジニア"でありながら、"営業・マーケティングの現場課題に寄り添ってきた"法人データベースのプロが、最新の「プロンプト術」を使って本気でAIにリスト作成させてみた結果と、「データの限界」、その解決策を、余すことなくお伝えします。



ウェビナーに無料で参加 :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_br25OOImTr-PgD-HS6HcWA
■ ウェビナー概要

【開催日時】
4月15日(水)　14:00～14:45
（申込締切：当日13時まで）

【視聴方法】
Zoomウェビナーを利用いたします。


下記URLよりご登録ください。


https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_br25OOImTr-PgD-HS6HcWA

【参加費】
無料

【主催】
株式会社FUTUREWOODS

【参加特典】
セミナーお申し込みいただいた方には
当日の資料と動画のアーカイブ（期間限定）をお渡しします。
さらに、ウェビナー実施後のアンケートにご回答いただいた方には企業DBエンジニアが本気で考えた“営業リスト作成プロンプト”をプレゼントいたします。



■ こんな方におすすめ
- 生成AIを営業リスト作成に活用したいが、プロンプトや精度に課題を感じている方
- ChatGPT、Claude、Geminiのモデルごとの特性や精度の違いを知りたい方
- 「質が高く網羅的なリスト」を効率的に作成し、営業生産性を高めたいマネージャー・経営者の方


■ 登壇者プロフィール

株式会社FUTUREWOODS SalesRadarユニット ユニットマネージャー 猪俣 詢




エンジニア歴10年超。法人データベース・営業リスト系プロダクトの開発を中心に、マーケティング・セールス領域の複数プロダクトに携わる。




【注意事項】


- 視聴用URLは、ご登録いただいたメールアドレスごとに個別に発行されます。複数名でのご参加を希望される場合も、お手数ですがお一人ずつフォームよりお申し込みください。
- 同業他社様、および個人の方からのお申し込みは、主催者の判断によりお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。


ウェビナーに無料で参加 :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_br25OOImTr-PgD-HS6HcWA



◆ 営業DXサービス「SalesRadar（セールスレーダー）」について



SalesRadarは、ABMを最大限に 効率化できるマーケティング部門向け営業DXサービスです。
法人データベースを活用し、ターゲット法人の特定からリード獲得までを支援します。


https://radar.futurewoods.co.jp/






◆ 会社情報



会社名：株式会社FUTUREWOODS


所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F


代表者：小浜勇人


設立：2015年9月25日


URL：https://www.futurewoods.co.jp


事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営


FutureSearch: https://www.future-search.jp/


ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営


データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援


その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援






◆ お客様からのお問い合わせ先


《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS


TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）


e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp