「相談できて安心した」の声多数 インターペットで広がるCBDペットケア

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開する犬・猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD（エムアンドエムズシービーディー）」は、2026年4月2日から5日まで東京ビッグサイトにて開催された日本最大級のペットイベント「インターペット」に出展いたしました。

会期中は多くの来場者にブースへお立ち寄りいただき、商品体験やご相談を通じて、ペットケアへの関心の高さを実感する機会となりました。

会場の様子

会場では、「まずは試してみたい」という来場者に加え、「ペットケアにCBDは有効なのか」「前から気になっていたが、相談してから使い始めたい」と情報を求めて来場される方も多く、商品のお試し体験＆相談コーナーには常に人だかりができる盛況ぶりとなりました。

また、ハズレなしのガチャガチャ企画も好評で、ご家族連れや愛犬・愛猫と来場された方々が楽しみながらブランドに触れていただく様子が見られました。

ブース内では終日、専門スタッフへの相談が途切れることなく続き、ペットの健康に対する意識の高まりがうかがえました。

来場者から多く寄せられた質問と回答

フォトブースも設置し、多くの来場者の方々に愛犬・愛猫との撮影をお楽しみいただきました。アンバサダーの愛犬・愛猫による実際の使用体験や嬉しいお声を、壁面に展示しました。

当日は、CBDや日常ケアに関するさまざまなご質問をいただきました。特に多かった内容の一部をご紹介いたします。

Q. CBDはどのような子に使えますか？

A. 日々の健康維持を目的として、幅広い年齢の犬・猫にご使用いただけます。特にシニア期のケアや、落ち着きが気になる場面で取り入れる方が多いです。

Q. 副作用や安全性は大丈夫ですか？

A. 原料や製造工程に配慮し、安全性に配慮した設計を行っています。初めての場合は少量から様子を見ながらの使用をおすすめしています。

Q. どのくらいで変化を感じますか？

A. 個体差はありますが、継続的に使用いただくことで日常の変化を感じる方が多くいらっしゃいます。

獣医師シワ男氏による相談も盛況

会期中は、インフルエンサー獣医師として活動するシワ男氏も来場し、直接相談できる機会を提供しました。

来場者からは「普段聞けないことを直接相談できて安心した」「具体的な使い方がイメージできた」といった声が寄せられました。

今後の展望

今回の出展を通じて、実際に商品を体験・相談しながら選びたいというニーズの高さを改めて実感いたしました。

M&N’s CBDは今後も、正しい情報と安心できる選択肢を届けるとともに、飼い主とペットがより健やかに過ごせる社会の実現を目指してまいります。

M&N’s CBDの想い

薬だけに頼りすぎない、ウェルネスケアの新しい選択肢を提供する--。

M&N's CBDは、社員の愛犬のために開発されたことから始まりました。



車酔いや皮膚トラブルなど、日常の中で感じる小さな不調に対し、「できることがあるならしてあげたい」という想いから生まれたプロダクトです。

その後、「てんかんにCBDが効くと聞いて」「お留守番時のストレスケアに」といった声や、獣医師・飼い主からの口コミをきっかけに、少しずつ広がっていきました。

言葉を話せない動物たちの不調や苦しみに対して、何もできないもどかしさ。

そんな飼い主の想いに寄り添い、「少しでも穏やかに過ごしてほしい」という願いを支える存在でありたいと考えています。

私たちが提供したいのは「商品」ではなく、

愛犬・愛猫のために“できることがもっとあるならしてあげたい”という想いを形にするための選択肢です。

株式会社ウェルファーマについて

ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。 会社名：株式会社ウェルファーマ 所在地：東京都品川区 代表者：代表取締役 福田一生 事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売 公式サイト：https://wellpharma.co.jp/