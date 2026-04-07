築野グループ「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

築野食品工業株式会社

築野グループ株式会社（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ） は、健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定されている顕彰制度です。

1．「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

2．本リリースの内容は発表日現在の情報であり、制度内容や認定結果は今後変更となる可能性があります。

築野グループ健康経営への考え

当社は「環境にやさしい製品が人々の健康と美につながる」と信じ、事業展開を図ってきました。この理念を真摯に実現するためには、その製品を生み出す従業員一人ひとりの心身の健康が不可欠と考えております。

この度、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定いただいたことで、客観的な指標に基づいて、まだ足りていない環境整備等も可視化でき、ステップを明確にして取り組んでいけると思っております。今後は更に当社拠点間の差をなくし、会社全体で従業員の健康向上と働きやすさの改善、健康づくりを通じてより一層の組織の活性化を目指してまいります。※本認定の期間は2026年3月9日～2027年3月31日となります。

健康経営に関する主な取り組み

・栄養成分豊富なこめ油を使った社員食堂

一部拠点にてこめ油を使用した給食を従業員に提供し、毎日の健康管理をサポートしています。

・スポーツジム、運動施設の設置

本社にはスポーツジムやテニスコートなどの社員が自由に利用可能な運動施設を保有しており、従業員の体作りをサポートしています。

【築野グループ株式会社の概要】

1947年、和歌山県にて創業。古くから健康と美のシンボルとして親しまれてきた「米ぬか」の高度有効利用、未利用、低利用の使用済み食用油・油滓の循環型有効利用を推進しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

グループ：築野食品工業株式会社,築野ライスファインケミカルズ株式会社,築野オレオケミカルズ株式会社,築野運輸株式会社・株式会社スズキ製油

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/