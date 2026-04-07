中国医薬品添加物市場向け、韓国社製カルボマーの総代理店権取得に関する基本合意書締結のお知らせ

昭光通商株式会社

化学品や合成樹脂、金属・セラミックスなど素材の総合商社である昭光通商株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 健太郎、以下昭光通商）は、韓国ハンノン・ケミカルズ社（Hannong Chemicals Inc.、京畿道安養市、以下ハンノン・ケミカルズ社）が製造する水溶性の増粘剤・ゲル化剤であるカルボマーについて、中国における医薬品添加物用途向け市場を対象とした総代理店契約の締結を前提とする基本合意書（Letter of Intent、以下「LOI」）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

主に化粧品の原材料として使用される現行品の「カルボマー」

■締結の目的

本LOIは、現在は主に化粧品の原材料として販売しているカルボマーについて、中国国内の医薬品添加物市場（薬添規対応用途）への展開を目的として、総代理店契約締結に向けた基本的条件を確認するものです。

■今後の展開

今後、昭光通商及びハンノン・ケミカルズ社は、中国における関連法規・規制への対応、品質・供給体制、商流条件等の詳細について協議を進め、最終契約の締結を目指してまいります。

あわせて、中国において医薬品添加物の販売に必要となるドラックマスターファイル（DMF）の登録を進めると共に（2026年夏頃を予定）、DMF登録後速やかに販売を開始できるよう、中国国内における販売先の開拓を推進してまいります。

昭光通商株式会社

会社名 昭光通商株式会社

住所 東京都港区芝浦三丁目1番1号 田町ステーションタワーN 31階

代表者名 代表取締役社長 渡邉 健太郎

設立 1947年５月

海外拠点 中国、韓国、台湾、タイ

URL https://www.shoko.co.jp/