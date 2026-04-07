LiLz、AIエージェントによる点検レポート自動作成サービス 「LiLz Insight」 パイロット版公開

LiLz株式会社

リモート点検向け IoT・AI ソリューションを提供する LiLz株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：大西 敬吾、以下「リルズ」）は、AIエージェントが自動で点検レポートを自動作成する新機能「LiLz Insight」 パイロット版（以下「リルズインサイト」）を公開したことをお知らせいたします。

背景と目的

製造現場やインフラ設備において、IoTを通じたデータ収集の自動化が進む一方、蓄積された膨大な計測データから「異常の兆候」や「メンテナンスの必要性」を判断する工程は、依然として熟練技術者の知見に依存しており、大きな負担となっています。

リルズはこの課題を解決するため、「現場から、いい答えを導くAIエージェント」として、新機能「リルズインサイト」のパイロット版を公開しました。

本機能により、データの可視化にとどまらず、AIが保全担当者の「目」と「判断」をサポートし、レポート作成の工数削減と迅速な意思決定を支援します。

リルズインサイト パイロット版の主な機能

1.AIによるレポートの自動作成

リルズのCloudソフトウェアに蓄積された直近のデータに基づき、リルズインサイトが施設・設備の状況を分析。保全のヒントとなる考察をテキストで自動生成します。





2.レポートの履歴の確認

リルズのCloudソフトウェア上のボタン一つで過去のレポートを閲覧可能です。

3.セキュアなAI利用環境

リルズインサイトが利用するデータは、AIの学習に利用されないよう設計されています。また、利用するデータは計測値等に限定し、プライバシーとセキュリティに配慮しています。

具体的な活用事例

リルズ代表取締役社長 大西 敬吾より

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42105/table/79_1_55aacbd86f3744cbab73dae39ac04d21.jpg?v=202604070351 ]

おかげさまで、当社のIoTカメラとAIによる点検ソリューションは、これまでにプラントや工場の現場で、累計1万台以上が導入されています。そうした中、現場の皆さまから「集まったデータをより手軽にレポートにしたい」「深く分析したい」という声を数多くいただくようになりました。その声に応えるべく、今回リルズインサイトの第一弾として「点検レポート機能」を提供開始します。プラント保全の知見に強い当社スタッフのノウハウを注ぎ込み、現場が求める「いい答え」が導き出せるプロダクトへと進化させています。これからも、現場保全の「次なるスタンダード」を目指し、現場の皆さまと共創していきたいと考えています。

会社概要

会社名：LiLz株式会社

所在地：沖縄県宜野湾市我如古 2-3-7

設立：2017 年

代表：代表取締役社長 大西 敬吾

事業内容：AI・IoT を活用したリモート点検ソリューションの開発・提供

URL：https://lilz.jp/

リルズゲージについて：https://lilz.jp/products/lilz-gauge

リルズガードについて：https://lilz.jp/products/lilz-guard

本件に関するお問い合わせ

https://lilz.jp/support

上記サポートページのフォームよりご連絡ください。

