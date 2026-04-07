【人事】KKday、新CGIO（最高成長・イノベーション責任者）にSeal Changが就任

株式会社KKDAY JAPAN

現地ツアー・アクティビティ予約プラットフォーム「KKday」を運営する株式会社KKDAY JAPAN（東京都新宿区、支社長：大淵 公晴）は、グローバル展開における事業成長と技術革新を統括する新設ポスト、CGIO（Chief Growth & Innovation Officer：最高成長・イノベーション責任者）兼 成長・イノベーションセンター長に、台湾本社のSeal Changが就任したことをお知らせいたします。 本就任に伴い、AIを活用した「次世代OTAモデル」の構築を加速させます。パーソナライズされた旅行体験の提供と、観光インフラを担う中小サプライヤーのデジタル化（DX）支援を強化してまいります。

■ 就任の背景と目的：観光産業の構造転換とAI実装

インバウンド需要の急回復により、特定都市へのオーバーツーリズムや、地方・中小事業者における慢性的な人手不足といった構造的課題が世界的に浮き彫りとなっています。 KKdayは、従来の「旅行検索プラットフォーム」から脱却し、大規模OTAが参入しづらい「観光業の実務領域（サプライチェーン）」のデジタル化に注力しています。今回、事業成長と顧客体験を牽引してきたSeal ChangをCGIOに登用することで、AI技術をユーザーの「体験価値」と事業者の「業務効率化」に直結させ、業界全体の課題解決を図ります。

■ 新CGIO Seal Chang / Chief Growth & Innovation Officer

10年以上にわたりプロダクト開発およびテクノロジー分野のリーダーシップを発揮。台湾の国立交通大学にてコンピュータサイエンスの修士号を取得後、2018年よりKKdayに参画。技術リーダーから戦略的成長の推進役へと役割を拡大し、最大50名規模のグローバルチームを指揮した実績を持つ。AIを活用した柔軟な事業成長の創出において高い評価を得ている。

【就任コメント】

KKdayのCGIOに就任したことを光栄に思います。旅行計画には、検索や手配における『煩わしさ（摩擦）』がつきものです。私のミッションは、データとテクノロジーを駆使し、このあらゆる摩擦をゼロにすることです。 CGIOとしてプラットフォームのAI活用を深化させ、旅行体験のパーソナライズを推進します。画一的なパッケージ旅行ではなく、個人の嗜好に合った魅力的な現地ツアーを直感的に提供します。 また、当社の技術基盤は、急増するインバウンド需要を地方へ分散させ、オーバーツーリズムを解消する鍵となります。サプライヤーのデジタル化を支援し、事業者と旅行者の双方に最高の顧客体験（CX）を届けてまいります。

■ 株式会社KKDAY JAPAN 日本支社長 大淵公晴のコメント

今回、グループとしてCGIOという成長とイノベーションを専任で統括するポストを新設し、R&Dを牽引してきたSealが就任したことを非常に心強く感じています。AI活用を経営の中枢に据えるこの意思決定は、KKdayの強いコミットメントを示すものだと考えています。

旅行業界は、施設との交渉や問い合わせ対応、手配・催行管理に至るまで、人の介在が非常に多い業界です。OTAであってもオペレーションの多くが人手に依存しており、AIによる効率化と高度化が強く求められています。

特に日本市場は、デジタル化やAI活用において大きな伸びしろがあると同時に、独自の商習慣や顧客ニーズへの対応が不可欠な市場です。グローバルの仕組みをそのまま展開するだけではなく、日本に最適化されたローカライズが重要になります。

AIの力を活用することで、こうした複雑なオペレーションやローカライズを効率的に実現し、旅行者と事業者の双方に新たな価値を提供していきたいと考えています。日本支社としても本社と連携しながら、この変革を加速させてまいります。

株式会社KKDAY JAPAN

KKday（ケーケーデイ）は現地オプショナルツアーやアクティビティに特化した旅行体験予約プラットフォームです。世界中の旅先の特⾊あるツアーを網羅し、旅行者が個別にツアーやチケットを手配する手間を省き、旅行計画の利便性を向上させるサービスを提供しています。

KKdayのプラットフォームは、92ヵ国550都市以上をカバーし、35万件を超える旅行商品を取り扱っています。世界中の利用者がもっと自由で快適に旅行体験を楽しめるよう、サイトは日本語、繁/簡体字、英語、韓国語などの多言語に対応しています。KKdayは、今後も高品質なオプショナルツアー・現地アクティビティ・旅行体験を提供してまいります。





【会社概要】



日本法人：東京都新宿区四谷1-22-5 WESTALL四谷ビル2階

日本支社長：大淵公晴

設立： 2014年5月

拠点：台湾、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、香港、上海 、オーストラリア

事業内容：現地オプショナルツアー・旅行体験予約サイト

URL：https://kkday.me/AcEfT

メディア連絡先：jp-media@kkday.com