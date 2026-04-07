PeopleX、『人事AXの教科書--成功への視界をひらく基礎知識』を刊行

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、出版レーベル「PeopleX Book」の4冊目の書籍として『人事AXの教科書--成功への視界をひらく基礎知識』（蒔田真実 著）を刊行いたしました。当社サイト、および、人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」で電子版を無料公開しております。

当社サイトページ：

https://peoplex.jp/resources/aguidetohrax/

HR LIBRARYで公開の本書のページ：

https://app.hrlibrary.jp/r/45389

本書刊行の背景

AI技術の急速な進化により、企業の業務プロセスや意思決定においてAX（AI Transformation）が不可欠な時代となっています。その最前線に立つ人事リーダーには、単なるツールの操作方法の習得のみならず、AIの概要とリスクを把握し、経営戦略への組み込み、組織全体の行動変容を設計・実行する高度なマネジメントスキルが求められています。

こうした背景を受け、当社は、AIの活用により人事課題解決と組織変革を牽引する人事リーダーに向けた認定資格プログラム「人事AXエキスパート（Human Resources AI Transformation Expert）」を開始いたしました。

参考：PeopleX、AI時代の組織変革を牽引する次世代人事リーダー育成プログラム「人事AXエキスパート」を初開催／人事実務に即したAI活用の専門性を証明する認定資格プログラム始動（https://peoplex.jp/news/20260327/）

これに合わせ、本プログラムの根幹となる理論と実践知を体系化した書籍として、本書を刊行いたしました。採用・評価・育成といった人材マネジメントの意思決定のあり方をAIによってどのように再設計していくか。プログラム受講者はもちろん、これからの組織づくりを模索するすべての経営者・人事担当者へ向けて、変革の指針を提示します。

本書の概要・構成

本書は、AI導入を単なる業務効率化にとどめず、採用・評価・育成の判断構造の再設計につなげるために必要な基礎知識をまとめた一冊です。AIの原理、企業がAIを利用する際の情報管理のあり方、陥りやすい失敗類型などを体系的に解説するとともに、AI活用にあたって押さえておくべき本質を説き、今後の人事のあるべき姿を提示します。組織におけるAI活用を牽引する人事リーダー必携の一冊です。

【書名】人事AXの教科書--成功への視界をひらく基礎知識

【著者】株式会社PeopleX 蒔田 真実

【刊行年月】2026年4月

【判型】A4版／102頁

【目次】

はじめに

第1章 AIとは何か--人事が押さえるべき本質

第2章 生成AIの仕組みと限界

第3章 AIが得意なこと・苦手なこと

第4章 セキュリティと情報管理の現実論

第5章 人事領域におけるAI活用ユースケース

第6章 AI活用の失敗事例と構造分析

第7章 チェンジマネジメント--人事が変革者となる

第8章 AI活用の三原則と統治設計

第9章 AI時代の人事の最終定義

おわりに--統治者としての再定義

「人事AXエキスパート」概要

本プログラムは、主に役員・部長・マネージャークラスの人事職を対象とした、講義とワークショップを組み合わせた実践的なカリキュラムです。

1．内容- 基礎大規模言語モデル（LLM）の仕組みから、グローバルHRテック領域の最新動向までを整理し、自社でのAI活用を検討・判断するための前提知識を体系的に習得します。- ガバナンス実務で問題が発生しやすい論点を整理した上で、安全かつ持続的にAIを活用するための判断基準・チェック観点を習得します。- 実践ワークショップ「採用（スカウト文作成・候補者選定）」「育成（1on1フィードバック）」「配置・オンボーディング」など、実務に即したテーマで実践的にAIを活用します。- 戦略策定AI導入ロードマップの設計、ROI（投資対効果）の算定、組織への定着支援計画（チェンジマネジメント計画）を作成・提出します。- 資格認定上記の研修（所要：1日）受講完了後、「人事AXエキスパート」の資格認定を行います。2．受講費用

98,000円（税別）／1名

3．認定コミュニティと啓発活動・情報発信

資格取得者は、変革を主導するリーダーが集う認定コミュニティに参加できます。業界内での知見の共有に加え、カンファレンス登壇といった活動の機会を提供し、業界内におけるプレゼンス向上を後押しします。

詳細は以下のページよりお問い合わせください。

https://corp.peoplex.jp/ax-program

出版レーベル「PeopleX Book」について

「PeopleX Book」は、社員に期待し、人事の新しい役割に挑む人事プロフェッショナルのための出版レーベルです。これからの時代の人事を創るためのビジョンと実践知を提供してまいります。

《好評既刊》

『エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針』

【著者】橘 大地

【刊行年月】2024年10月

【定価】1,480円（税込）

【Amazon URL】https://x.gd/520qY

『PeopleWork活用ガイドブック 2025年版』

【著者】株式会社PeopleX

【刊行年月】2025年4月

【定価】1,628円（税込）

【判型】A5版／163頁

【Amazon URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3B7LYPV

『サクセスサークルモデル--部下との関係を整えるマネジメントの技法』

【著者】久保北斗

【刊行年月】2026年2月

【定価】1,760円（税込）

【判型】新書版／272頁

【Amazon URL】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPB38YY7

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp