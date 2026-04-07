Japan Blockchain Week 2026 開催決定
世界のブロックチェーン業界がリーダーが東京に集結
Japan Blockchain Week 2026（JBW 2026） が、2026年7月1日～7月15日 に東京を中心に開催されます。Japan Blockchain Weekは、日本で開催される複数のブロックチェーン関連イベントを横断的につなぐイベントウィークであり、世界中の企業、開発者、投資家、政策関係者が集まる、日本最大級のブロックチェーンイベントシリーズです。
期間中には、IVS2026 Crypto Zone powered by NADA News、Japan Blockchain Week Summit、WebXなどの大型イベントに加え、数多くのサイドイベントが開催され、延べ1万人以上の参加者が見込まれています。
Japan Blockchain Week 2026では延べ1万人以上の参加者が見込まれています。
Japan Blockchain Weekを構成する主要イベント
JBW期間中には、日本を代表するブロックチェーンイベントが連続して開催されます。
本イベントウィークは、日本市場に参入する海外ブロックチェーン企業にとって、重要なタイミングの一つとなっています。
7月1日～3日
イベント IVS2026 Crypto Zone powered by NADA News
https://www.ivs.events/ (https://www.ivs.events/)
7月12日
Japan Blockchain Week Summit
https://japanblockchainweek.jp/(https://japanblockchainweek.jp/)
7月13日～14日
WebX
https://webx-asia.com/ja/ (https://webx-asia.com/ja/)
Japan Blockchain Week Summit 2026
Japan Blockchain Week期間中のJBWチームが主導して、Japan Blockchain Week Summit 2026（JBWS 2026）を 2026年7月12日 に開催されます。このサミットでは、世界のブロックチェーン業界を代表するリーダーが登壇し、Web3の未来、AIと暗号資産の融合、オンチェーン経済の進化について議論します。
開催概要
開催日：2026年7月12日
会場：渋谷ストリームホール
登壇者：世界のトップリーダー
参加者：1,000名以上
世界トップのスピーカーが参加
Japan Blockchain Week Summitが主催するイベントでは、これまでにもVitalik Buterin（Ethereum 創設者）、CZ（Binance 創設者）、Yat Siu（Animoca Brands 創業者）Thomas “Tom” Lee （Bitmine Immersion Technologies 会長）が参加しており、今年も続々と素晴らしいスピーカーが決まってきております。
現在、確定している2026年注目のスピーカー（敬称略）
Japan Blockchain Week Summit 2026 注目のスピーカー
Bitmine Immersion Technologies 会長 Thomas “Tom” Lee
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 会長 小田玄気
JPYC株式会社 創業者兼CEO 岡部 典孝
TENET Founder & Managing Partner Christy Choi
Slash Vision Labs CEO 佐藤 伸介
RAILGUN_ Privacy Project Janitor Alan Scott
INTMAX Co-founder 日置玲於奈
株式会社 Minto / Japan Blockchain Week Senior BD / Co-Founder 箭内 実
Japan Blockchain Week Founder Mai Fujimotoからのコメント
Japan Blockchain Weekは、日本と世界のクリプトエコシステムをつなぐ架け橋となることを目指しています。今年も素晴らしいイベントの数々が集結し、1年の中でも、世界から多くの方が日本に集まる2週間になるでしょう。
開催概要
Japan Blockchain Week 2026
開催期間：2026年7月1日～7月15日
メインイベント：
Japan Blockchain Week Summit
開催日：2026年7月12日
公式サイト：https://japanblockchainweek.jp(https://japanblockchainweek.jp)