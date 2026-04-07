オーパークおごせ内の「レストランMORINIWA」が子育てサポートとして「離乳食」を無料提供。レストランをご利用の方に土日のみ先着20食限定で実施します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年4月1日（水）より2026年4月より施設内の「レストランMORINIWA」にて、離乳食の無料提供サービスを開始します。

本サービスでは、1歳未満のお子さまを対象に、おひとりにつき1日1食、離乳食を無料で提供します。提供日は土日のみ、1日20食限定となります。小さなお子さま連れのご家族でも気軽にお出かけやお食事を楽しんでいただけるよう、子育て世代をサポートする取り組みとして実施します。

離乳食はスープ専門店「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」の「あかちゃんがなんどもおかわりしたくなる離乳食」をご用意しています。

レストランMORINIWAは、ご家族連れでもゆっくりとお食事をお楽しみいただけるよう、レストラン内にデジタルコンテンツ「リトルプラネット」のお絵描きコンテンツを設置しています。また、館内には水着で入れるお風呂エリア「おふろパーク」もあり、ご家族で1日中滞在をお楽しみいただけます。

＜レストランMORINIWA 離乳食無料提供＞

開始日：2026年4月11日（土）～

提供時間：11:00～（1日20食限定・無くなり次第終了）

提供条件：

・お子さま1名につき1日1食まで

・対象月齢：9か月～11か月（目安）

・店内で有料メニューをご注文のお客さまに限り提供

・テイクアウト、デリバリーは不可

■おやさいダイニングレストランMORINIWA

「自然の恵みを味わう」をコンセプトに、埼玉県で生産・収穫された食材を活用し、地域や季節の恵みをそのままテーブルまでお届けしています。埼玉県産ヨーロッパ野菜をふんだんに使用したパスタやピザをはじめ、地元名産の「梅」を使ったデザートなどをご用意。お子さま連れでも楽しめるよう、レストラン内にはデジタルコンテンツ「リトルプラネット」も設置しています。

営業時間 11:00～21:00（L.O.20:00）

https://opark.jp/restaurant/

■BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむグランピングリゾート。最大5名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」や、サウナ付き1棟貸し「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意しています。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/