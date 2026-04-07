「自分が審査すべきものだけ」が表示されるUIへ

トヨクモクラウドコネクト株式会社

トヨクモクラウドコネクト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：田里友彦）は、審査業務に特化したユーザーインターフェース「審査UIプラグイン」を正式にリリースいたしました。

本プラグインは、給付金・補助金などの業務パックに標準機能として組み込まれて提供されます。導入時点から、審査業務に最適化された環境をそのままご利用いただけます。

開発の背景

給付金や補助金業務では、短期間に大量の申請を処理する必要があり、審査業務の効率と正確性が強く求められます。

一方で、従来のシステムでは以下のような課題があります。



・審査対象ではないデータも含めて多数表示される

・必要な情報を自ら探す必要がある

・確認対象が分散し、見落としが発生しやすい

・使うシステムのインターフェースに依存し、必ずしも審査業務に特化しているわけではない



これらは、「審査のためのUIになっていない」ことに起因しております。

審査UIプラグインの特長

1. 審査対象のみを表示

担当者ごとに、自身の審査に必要なフィールドのみを抽出して表示します。

不要な情報を排除することで、「見るべきものが明確になる」状態を実現いたします。

2. スピードの向上

情報を探す時間や判断に迷う時間を削減し、審査者が確認と判断に集中できる環境を提供いたします。これにより、処理スピードの向上が期待できます。

3. ミスの抑制

不要な情報が表示されないため、見落としや確認漏れが発生しにくい構造となっております。また、チェック観点もUI上に組み込まれており、判断のばらつきを抑制いたします。

例：申請情報と本人確認書類を同一画面上で確認しながら、審査判断を行うことができます。

チェックルールが画面上に整理されているため、審査者は迷うことなく、確認すべきポイントに沿って判断を進めることが可能です。結果として審査のスピード向上に寄与します。

導入価格

本プラグインは、業務パックの一部として提供されます。そのため、追加の設計や費用負担をしていただくことはなく、導入直後から審査業務の最適化を実現いただけます。

本プラグインのみを購入希望の際は、以下の価格体系で提供致します。

10ユーザー：10,000円／月

以降、10ユーザー単位で追加可能

トヨクモ株式会社からのエンドースメント

トヨクモ株式会社は、このたびのトヨクモクラウドコネクト株式会社による「審査UIプラグイン」の正式リリースを歓迎いたします。

kintoneは柔軟な業務構築を可能とする一方で、審査業務のようにスピードと正確性が強く求められる領域においては、業務に最適化されたインターフェース設計が重要となります。

本プラグインは、審査対象のみを表示するという明確な思想のもと、審査業務そのものの進め方を変えるものであり、kintoneの活用領域をさらに広げる取り組みであると考えております。

今後もトヨクモクラウドコネクト株式会社と連携し、お客様の業務課題の解決に貢献してまいります。

トヨクモ株式会社 代表取締役社長 山本裕次

トヨクモクラウドコネクト株式会社 代表取締役社長 田里友彦のコメント

審査業務において最も時間がかかるのは、「どこを確認すべきかを探すこと」だと考えています。

そのため本プラグインでは、「審査すべきものだけを表示する」というシンプルな思想に徹底的にこだわりました。

審査に必要な情報と確認ポイントを一画面に集約することで、審査者が判断そのものに集中できる環境を実現しています。

結果として、審査スピードの向上とミスの抑制という、これまで両立が難しかった価値を同時に提供できるようになりました。

今後も、現場の業務に即した形で、実際に使われ続けるプロダクトを提供してまいります。

会社概要

商号：トヨクモクラウドコネクト株式会社

代表：田里 友彦

設立：2023年11月

URL：https://toyokumo-connect.com/

事業内容：トヨクモクラウドコネクト株式会社は、kintoneを中心とした業務改善支援に特化し、ガバナンス構築・監視、業務パッケージ提供、AI活用、BPO支援などを通じて、企業や自治体の持続可能なDX推進を支援しています。