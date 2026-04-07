遂に海外進出！O’denbar うまみ がオーストラリア・シドニーで世界展開の第一歩を踏み出す。O’denbar UMAMI Potts Point が4/9にオープン！

株式会社WAS

株式会社WAS（ワズ、東京都港区赤坂、代表取締役 宇野優司）は、東京・横浜・仙台にて、おでんバー『O‘denbar うまみ 横浜関内・表参道・代官山・赤坂・麻布十番・新橋・仙台・三軒茶屋』の8店舗を運営しております。

黄金に透き通った、関西出汁のおでん。

このたび2026年4月9日より、海外1店舗目となる『O’denbar UMAMI Potts Point』をオーストラリア・シドニーにオープンいたします。

本格的な日本のおでん専門店がオーストラリア・シドニーに初上陸！

□「うまみ」と「おでん」を世界に伝える

うまみ溢れる、こだわりの関西出汁。

店名の由来である「うまみ」とは、世界で四大味覚と考えられてきた甘味・塩味・酸味・苦味に加え、5つ目の味覚として約100年前に日本人が発見し、新たに認められた要素です。2013年には世界無形文化遺産にも登録された、和食に欠かせない存在です。

うまみを抽出するために、日本では昆布や鰹節を使ってうまみの成分だけを取り出す出汁の抽出の技術を、500年以上前から実践してきました。昆布に含まれるグルタミン酸と鰹節に含まれるイノシン酸の二つが合わさることで相乗効果となり、出汁のうま味を引き立たせます。

おでんは日本全国で庶民に親しまれている、出汁料理の代表格です。しかしまだ世界には浸透していません。『O’denbar UMAMI』ブランドが、その役割を担っていきます。

全店、毎朝欠かさず丁寧に出汁を引いています。

□オーストラリア・シドニー、Potts Pointエリア

Potts Pointは、歴史に満ちた美しい港湾郊外です。素晴らしいレストラン、おしゃれなバー、ブティック、最先端の劇場の本拠地となっています。

お店の位置するマックリーストリートには高級レストランが集まっており、有名なビストロなどが軒を連ねます。

お店の前にある、有名な公園の噴水。

□臨場感あふれるカウンター席に加え、様々なシーンに対応するテーブル席

臨場感のある、寿司・おでんバーカウンターの雰囲気。

日本らしさ溢れる奥行きのある店内は、長いバーカウンターがあり、臨場感のある寿司バー・おでんバー・ドリンクエリアのあるバーに加え、テーブル席も完備。

ドリンクエリアのあるバーの雰囲気。

デート、女子会、職場の同僚や友人、家族との食事。あらゆるシーンにぴったりです。

あらゆるシーンに対応できるテーブル席も完備。

□おでんだけじゃない、本格日本料理を楽しめる商品ラインナップ

おでん各種（大根・たまご・ちくわ・こんにゃく・はんぺんなど）単品は ALL＄4。

コース料理から、品数豊富なアラカルト。サクッと1杯、おでんをつまみに、寿司・刺身を食べに。あらゆる利用シーンに対応した設計になっています。

鮮度抜群。本日の刺身盛り合わせは 5pc ＄25・10pc ＄45・15pc ＄65。シェフのお任せ握り寿司は 4pc ＄25・6pc ＄45・8pc ＄65。天ぷらの盛り合わせは ＄35。うまみお茶漬け ＄15 に＋ALLトッピング（たまご・牛・豚・鶏）＄10 =＄25。

・前菜 各種（漬物・ポテサラ・なす田楽・野菜サラダなど）＄10～

・主菜 各種（出汁巻き・角煮・西京焼き・和牛豆腐など） ＄25～

・食事 各種（お茶漬け・カレー・うどん・ラーメンなど） ＄15～

日本ビールはもちろん、日本酒・ワイン・ジャパニーズウィスキー・焼酎・サワーなど様々。

・生ビール（グラス） ＄14～

・日本酒（グラス） ＄14～

・ワイン（グラス） ＄14～

・フルーツサワー各種 ＄20



□Kings Cross駅から徒歩5分。テイクアウト・デリバリー対応

Sydney Trains の T4ライン、Kings Cross駅から徒歩5分に位置しております。

近隣にお住まいの方、お仕事帰りの方、休日のお出かけに、ぜひご利用ください。ささやかな、しかし極上の “至福のひととき” を。

かつて南半球最大の歓楽街として知られた、活気あふれるKings Cross駅から徒歩5分。

□Potts Point（オーストラリア・シドニー）店舗情報

・店舗名 ： O'denbar UMAMI Potts Point

・URL ： https://www.instagram.com/umami_pottspoint/ （Instagram）

・所在地 ： 119 Macleay St, Potts Point NSW 2011

・電話番号： 02-9357-4555

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計70席（カウンター22席・テーブル40席・テラス8席）

・平均予算： ランチ＄20～30、ディナー＄80～＄100

□三軒茶屋店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 三軒茶屋

・URL ： https://www.instagram.com/umami_sangenjaya/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-11 プレジオ三軒茶屋 2F

・電話番号： 03-6450-7919

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計34席（カウンター6席・テーブル28席）

・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円

□仙台店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 仙台

・URL ： https://www.instagram.com/umami_sendai/ （Instagram）

・所在地 ： 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-1 ラ・ベルヴィ 204

・電話番号： 022-204-4859

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計20席（カウンター8席・テーブル12席）

・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円

□新橋店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 新橋

・URL ： https://www.instagram.com/umami_shimbashi/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都港区新橋2-11-8 小倉ビル 5F

・電話番号： 03-6257-8518

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計24席（カウンター8席・テーブル16席）

・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円

□麻布十番店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 麻布十番

・URL ： https://www.instagram.com/umami_azabujuban/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都港区麻布十番3-4-7 ハセベビル 1階

・電話番号： 03-6722-0614

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計30席（カウンター6席・テーブル24席）

・平均予算： ランチ1,300～1,500円、ディナー4,000～5,000円

□赤坂店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 赤坂

・URL ： https://www.instagram.com/umami_akasaka/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都港区赤坂3-19-12 赤坂東昇ビル3F

・電話番号： 03-5544-9948

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計26席（カウンター6席・テーブル20席）

・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円

□代官山店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 代官山

・URL ： https://www.instagram.com/umami_daikanyama/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都渋谷区代官山町13-8 キャッスルマンション代官山104

・電話番号： 03-6416-9209

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計12席（カウンター10席・テラス席2席）

・平均予算： ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円

□表参道店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 表参道

・URL ： https://www.instagram.com/umami_omotesando/ （Instagram）

・所在地 ： 東京都港区北青山3-6-26 第5 SIビル B1F

・電話番号： 03-6427-1941

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計12席（カウンター5席・テーブル7席）

・平均予算： ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円

□関内店舗情報

・店舗名 ： O'denbar うまみ 関内店

・URL ： https://www.instagram.com/umamiya_kannai/ (Instagram)

・所在地 ： 神奈川県横浜市中区常盤町2-12 ウエルス関内 B1F

・電話番号： 045-232-4574

・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 計14席（カウンター4席・テーブル10席）

・平均予算： ランチ800～1,000円、ディナー3,000～4,000円

□会社概要

株式会社WASは、～温故知新～ の経営理念のもと、日本の伝統を世界に発信し、未来へ感応させることを目指しています。

＜日本本社＞

・会社名 ： 株式会社WAS (ワズ)

・所在地 ： 東京都港区赤坂

・代表者 ： 代表取締役 宇野優司

・事業内容 ： 飲食店（おでんバー）の運営

・店舗 ： 横浜市中区：関内、東京都港区：表参道・赤坂・麻布十番・新橋、渋谷区：代官山、

世田谷区：三軒茶屋、宮城県仙台市青葉区

・設立 ： 2020年10月

・URL ： https://umami-was.com/

＜オーストラリア支社＞

・会社名 ： WAS Australia Pty Ltd

・所在地 ： 119 Macleay St, Potts Point NSW 2011

・代表者 ： Yuji Uno

・事業内容 ： 飲食店（おでんバー）の運営

・店舗 ： Sydney：Potts Point

・設立 ： 2026年2月

□事業急拡大により新卒・中途社員、アルバイト積極採用中！インターンシップ・説明会もあり

国内外問わず、まずはぜひお気軽にお問合せをお待ちしております。

・総合窓口：https://umami-was.com/recruit/

求人の詳細は、以下の各種求人サイトをご覧ください。

・新卒：https://www.careermap.jp/corporations/120465

・中途：https://job.inshokuten.com/kanto/work/detail/87720

・アルバイト：https://arwrk.net/recruit/v13oaf29heqm4ty