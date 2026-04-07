照葉スパリゾート本店、10周年記念リニューアル第4弾を4月15日にオープン――本マグロの解体ショーをはじめ、記念イベントを順次開催

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する温浴複合施設「照葉スパリゾート本店」（福岡市）は、2025年の開業10周年を機に進めてきた段階的リニューアルの総仕上げとなる第4弾を、2026年4月15日（水）にグランドオープンいたします。

今回の第4弾では、“温浴施設の枠を超える進化”をテーマに、“遊ぶ・集う・癒す”機能を強化し、これまで以上に多様な過ごし方を楽しめる空間へとアップデートします。

オープンに合わせて、SNS投稿キャンペーンや記念タオルプレゼント、縁日、ロウリュ祭などの記念イベントを順次開催します。なかでも4月26日（日）には、本マグロの解体ショー、ビンゴ大会、本マグロ丼の特価販売を実施し、10周年記念リニューアル第4弾のオープンを盛り上げます。

■ 第4弾リニューアルは4月15日オープン

第4弾リニューアルオープンに合わせて開催する記念イベントの一例

照葉スパリゾート本店では、第4弾リニューアルとして、新設するリゾートラウンジやアウトドアエリア、ドライヤーバー、キッズスペースなどを通じて、これまで以上に多様な過ごし方を楽しめる空間へとアップデートします。

リニューアルオープンを記念し、4月15日からゴールデンウイーク（5月6日）にかけて、ご家族やご友人同士、お一人でもお楽しみいただける各種イベントを展開いたします。

なお、第4弾リニューアルの詳細や実景写真については、オープン当日に改めてご案内予定です。

■ 【目玉企画】4月26日はビンゴ大会＆本マグロ解体ショーを開催

第4弾リニューアルで新設する「リゾートラウンジ」完成イメージ

4月26日（日）は、リニューアルオープン記念イベントの目玉企画として、ビンゴ大会と本マグロの解体ショーを開催いたします。

当日は、スパリゾートコースご利用の方を対象に、朝8:00よりビンゴカードを先着200名様に配布。15:00から岩盤フロアにて本鮪の解体ショーを実施し、あわせてビンゴ大会も開催いたします。

さらに、ビンゴ参加者には特別にミニ本マグロ丼を500円でご提供。17:00からはテリモアにて本鮪販売も行い、館内での滞在をより一層お楽しみいただける1日となっています。

■ SNS投稿キャンペーンや記念タオルプレゼントも実施

4月26日（日）に開催予定の本マグロ解体ショー（写真はイメージ）ミニ本マグロ丼500円(税込）※ビンゴ参加者限定

4月15日（水）から5月6日（水）まで、X・Instagram投稿キャンペーンを開催します。ボードゲームで遊んでいる写真と指定のハッシュタグ「#照スパでボードゲーム」を付けて投稿いただいた方の中から、抽選でスパリゾートコース利用券（ペア）をプレゼントいたします。

また、4月15日（水）・16日（木）・17日（金）の3日間は、スパリゾートコース利用者を対象に、各日先着300枚でリニューアル記念タオルをプレゼントいたします。

■ 福岡市産材の魅力を感じる「ヒノキ風呂」も開催

4月15日（水）から5月6日（日）までは、福岡市産材のヒノキプレートを湯面に浮かべた「ヒノキ風呂」を開催します。

リニューアル部分には福岡市産材の木材をふんだんに使用していることから、その魅力を体感いただける企画として実施するものです。岩風呂にヒノキプレートがやさしく浮かぶ特別仕様で、木のぬくもりや香りを感じながら、癒やしのひとときをお楽しみいただけます。見た目にも印象的で、オープン期間ならではの特別感を演出する企画です。

また、同期間（4月15日～5月6日）には、福岡市産材から抽出した「ヒノキ＆スギ」のアロマを楽しめる岩盤浴室も実施し、温浴とあわせて館内全体で木の香りを体感いただけます。

リニューアル部分各所に福岡市産材の木材を使用福岡市産材のヒノキプレートを湯面に浮かべた「ヒノキ風呂」を実施（イメージ写真）

また、4月15日（水）から5月10日（日）までは、リニューアル記念の香り湯も実施いたします。

■4月25日からゴールデンウィークにかけて多彩な企画を展開

4月25日（土）には、スパリゾートコースご利用の方を対象に、「テリー君ロウリュ＆じゃんけん大会」を開催いたします。

5月2日（土）から5月6日（水）までは「ロウリュ祭」を開催し、本館・別館でロウリュイベントを順次実施。参加者にはオロポサービスもご用意しています。

5月5日（火・祝）のこどもの日には、「キッズデー塗り絵」と「縁日」を開催。お子さまにもお楽しみいただける企画で、ファミリーでのご来館を盛り上げます。

また、5月6日（水）には、豪華景品が当たる「宇宙くじ」を開催予定です。

■ 主なイベント日程

「テリー君ロウリュ」のイメージ写真こどもの日にあわせて開催する縁日（イメージ写真）

4月15日（水）：第4弾リニューアルオープン

4月15日（水）～5月6日（水）：X・Instagram投稿キャンペーン

4月15日（水）・16日（木）・17日（金）：リニューアル記念タオルプレゼント

4月15日（水）～5月6日（水）：ヒノキ風呂・福岡市産材アロマ岩盤浴

4月15日（水）～5月10日（日）：リニューアル記念の香り湯

4月25日（土）：テリー君ロウリュ＆じゃんけん大会

4月26日（日）：本マグロの解体ショー、ビンゴ大会、テリモアでの本マグロ丼販売

5月2日（土）～5月6日（水）：ロウリュ祭

5月5日（火・祝）：キッズデー塗り絵、縁日

5月6日（水）：宇宙くじ

■施設概要

【照葉スパリゾート本店】九州最大級の温浴複合施設

〒813-0017

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15

電話番号：092-683-1010

HP：https://terihaspa.jp/