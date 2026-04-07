しまむら、PB「CLOSSHI」「CLOSSHI PREMIUM」のFIBER DRYシリーズから、夏のインナー・レッグウェアを発売

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI（クロッシー）」「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」のFIBER DRY（ファイバードライ）シリーズから、夏を快適に過ごすインナー・レッグウェアを今年も発売することをお知らせいたします。

■「FIBER DRY」について

「FIBER DRY」は「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品です。

■FIBER DRY さらっとCOOLインナー

通気性に優れ、こもりやすい熱を外へ逃がします。体からの湿気を放出するときに同時に放熱も行なうため、熱を逃がしてムレにくく、さらっとした着心地を実現しています。レディース、メンズの展開があり、商品の一部にサステナブル素材を使用しています。

●商品ラインナップ

＜レディース＞

・FIBER DRY インナー（CLOSSHI）

サイズ：S、M、L、LL ＊色・種類により展開サイズが異なります。

売価 ：税込979円

・FIBER DRY カップ付インナー（CLOSSHI）

サイズ：S、M、L、LL ＊色・種類により展開サイズが異なります。

売価 ：税込1,419円

・FIBER DRY ハーフトップ（CLOSSHI）

サイズ：S、M、L、LL ＊色・種類により展開サイズが異なります。

売価 ：税込1,089円

＜メンズ＞

・FIBER DRY 2枚組インナー（CLOSSHI）

サイズ：M、L、LL ＊色・種類により展開サイズが異なります。

売価 ：税込1,199円

■FIBER DRY さらっとドライ靴下

吸水性に優れた靴下で、「表糸綿100％」タイプと「接触冷感」タイプの2種類を展開します。スニーカー丈からクウォーター丈まで長さも豊富で、目的やスタイルに合わせてお選びいただけます。

「さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）」は、速乾性を高めたラインを展開します。レディース・メンズの取り扱いがございます。また、商品の一部にサステナブル素材を使用しています。

●商品ラインナップ

＜レディース・メンズ＞

・FIBER DRY さらっとドライ靴下（CLOSSHI）

機能 ：吸水性に優れ、1秒吸水を実現しました。汗をすばやく吸収・拡散し、さらっとした着用感を提供します。

サイズ：レディース 23-25cm、メンズ 25-27cm／27-29cm

売価 ：3足組 税込649円

・FIBER DRY さらっとドライ靴下・さらっと感2倍（CLOSSHI PREMIUM）

機能 ：「さらっと感2倍」は、1秒吸水に加え、速乾性を通常基準の2倍に向上させています。汗をすばやく吸収し、早く乾くことで、より快適なはき心地を実現しました。

サイズ：レディース 23-25cm、メンズ 25-27cm／27-29cm

売価 ：3足組 税込759円

■FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス

今季は肌にこもりやすい熱を外に逃がす「放熱」機能を新たに搭載しました。

スパッツは1分丈・3分丈、レギンスは5分丈～10分丈まで豊富な長さをご用意し、日常のさまざまなシーンでお使いいただけます。また、商品の一部にサステナブル素材を使用しています。

●商品ラインナップ

＜レディース＞

・FIBER DRY さらっとドライスパッツ・レギンス（CLOSSHI）

機能 ：キュプラ糸を使用し、高い吸放湿性となめらかな肌触りを実現しています。放熱機能によりムレを抑えます。1分丈・3分丈はスカートやボトムスの下に着用してもムレにくく、10分丈はUV機能付きで屋外の外出に適しています。

サイズ：S-M、M-L、L-LL、JM-L

売価 ：スパッツ 税込649円（1分・3分丈）、レギンス 税込759円（5分・7分丈）、税込979円（10分丈）

・FIBER DRY さらっとドライレギンス（CLOSSHI PREMIUM）

機能 ：上質なシルク素材を使用し、なめらかな肌触りと価値あるリブ素材を実現しています。放熱機能を新たに搭載しています。

サイズ：M-L、L-LL

売価 ：税込1,089円（10分丈）

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。 より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

■「しまエコ」について

しまむらのサステナビリティ活動のうち、環境への取組みを「しまエコ」と名付け、ロゴマークを作りました。しまむらでは、ごみの削減や資源の再利用、環境に配慮した商品づくりなど、環境にとってサステナブルな活動を行っています。

▼詳しくはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sustainability/goodcompany.html

■ 5月18日は「FIBER DRY」の日！

5月18日は「FIBER DRY」の日に制定されています。

快適で高機能な「FIBER DRY」シリーズをぜひこの機会にお試しください。

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■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

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■お問い合わせ先

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