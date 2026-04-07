GVA TECH、法務AXを実現する「OLGA AIコンサルティング」を開始。生成AIを活用した法務業務の生産性向上・業務効率化を支援

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・提供を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、法務AX（AI トランスフォーメーション）の実現を支援するための「OLGA AIコンサルティング(http://olga-legal.com/ai-consulting/)」を開始いたします。

GVA TECHが提唱するAXとは、AIが人間の知的労働領域にまで踏み込むことで、組織の判断構造そのものを根底から変えていくプロセスです。「人が考えてAIが手伝う組織」から、「AIが考えてその結果に対する責任を人が引き受ける組織」へ構造転換します。

本サービスでは、お客様の課題や目的に応じて、プロンプトの設計や、ワークフローの構築データの整理、社内ルールブックの作成などをご支援し、汎用AIを法務実務レベルで活用できるようにすることで、法務業務のAXを促進します。

「OLGA AIコンサルティング」：http://olga-legal.com/ai-consulting/OLGA AIコンサルティング :http://olga-legal.com/ai-consulting/

■リリースの背景

生成AI技術の急速な進化に伴い、多くの企業で生成AIの業務利用が加速しています。

法務部門の現場においても、生成AIの活用を重要な課題として取り組んでおり、様々な業務領域で生成AIを活用した業務改善に取り組まれています。

しかし、慢性的な人手不足により検証体制の確保が難しく、また法務業務は品質の安定性や高度なセキュリティが求められる業務ということもあり、生成AIの活用は個人レベルに留まり、組織的な業務改善に至っていない企業も少なくありません。

GVA TECHでは、こうした状況を受け、2026年2月に「法務AI研究所(https://pages.olga-legal.com/legal-ai-lab)」（プレスリリースの詳細はこちら(https://gvatech.co.jp/news/20260205)）を設立し、AI技術の実践的研究や法務AIの実装検証とともに、セミナーの開催など情報発信やノウハウの還元を積極的に行っています。

そしてこのたび、SaaSサービスの枠を超え、お客様ご自身の環境や業務に応じたコンサルティングサービス「OLGA AIコンサルティング」を正式に提供することとなりました。

生成AIのポテンシャルを最大限かつ安全に発揮できる環境を提供し、各企業の法務AXを実現してまいります。

■「OLGA AIコンサルティング」の概要

法務の業務において、生成AIを実務レベルで活用するためには、以下の3要素が重要です。

- 生成AIモデル（ChatGPT、Gemini、Claudeなど）- プロンプト- ナレッジベース（ひな型、チェックリスト、プレイブック、Q&Aデータベースなど）

「OLGA AIコンサルティング」は、お客様の環境に応じた生成AIモデルをベースに、法務業務の実務レベルで活用できるよう、プロンプトやナレッジベースの構築や運用の支援を行うコンサルティングサービスです。

【支援内容のサンプル】

- 契約書の作成・レビューの自動化- 法務相談への自動対応- リーガルリサーチの自動化- 適法性チェックの自動化（広告審査、反社チェック、取適法チェックなど）

【契約書レビューにおける支援事例】

「OLGA AIコンサルティング」により、契約書チェック業務について、条文修正や修正コメントの作成まで、Word内での完全自動化が可能です。

自社のひな型や基準、プレイブックに即して、安定的な品質を担保します。

- 法務の思考を再現する分割タスク設計人が契約書レビューを行う際の思考プロセス（契約書分析→基準参照→レビュー実行）に沿って、プロンプトを複数のタスクに分割して実行させます。これにより、AI特有のハルシネーションを防ぎ、高い出力精度と安定性を実現します。- 自社基準のAIネイティブなプレイブックお客様がこれまで蓄積してきた過去の契約書やひな形といった法務ナレッジを、AIが参照しやすい最適な粒度に分解してプレイブックを作成します。これにより、自社独自の判断基準に基づいた条文修正やコメント作成が可能になります。- 日常のWord業務に溶け込む専用アドインAIツールとWordファイルを行き来する際の手間や人的ミスをなくすため、使い慣れたMicrosoft Word上でAIを起動し、ワンクリックで修正を反映できる専用アドインを提供します。

【ご支援の対象のお客様】

- 法務を管掌される部門（法務部、管理部、総務部など）- 情報システム部門、DX推進の部門- 経営層の方々

法務業務へのAI利活用は、法務部門だけでなく、実際にお取引をされる事業部門や社内のDX化に携わる情報システム部門、DX部門、経営者の方々からもご関心をいただいております。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/