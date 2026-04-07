【新店舗】北海道土産の定番「札幌農学校」が北広島市内初出店三井アウトレットパーク 札幌北広島に『札幌農学校 札幌北広島店』4/18(土)オープン！搾りたて“酪農ミルクソフト”など人気商品が勢ぞろい

北海道コンフェクトグループ株式会社

北海道土産の定番として国内外で親しまれ、代表商品「北海道ミルククッキー」で知られる「札幌農学校」が、この度、三井アウトレットパーク 札幌北広島の「北海道四季彩館」内に出店いたします。北広島市内では初の専門店となります。

北海道産素材へのこだわりと、北海道の魅力を凝縮したスイーツを展開する「札幌農学校」。ブランド名は、北海道大学の前身である札幌農学校に由来し、北海道大学から認定を受けています。

同店では、こだわりの放牧牛乳100％の「酪農ミルクソフト」を販売いたします。北海道日高町にある自社の放牧酪農場でのびのびと健康に育つ牛たちから搾る牛乳は、爽やかで風味豊かな味わいになります。牧場で搾った生乳をすぐに自社のミルクプラントへ運び、ソフトクリームの原料まで一貫して製造しているため、北海道ミルクの新鮮な味わいをお楽しみいただけます。口の中でふわっととろけるエアリーな食感のミルクソフトとサクサク食感のミルククッキーの組み合せをお楽しみください。

その他にも、代表商品「北海道ミルククッキー」をはじめ、三枚のクッキーを重ねチョコレートでコーティングした「開拓の詩」や、3種類のチーズを使った香ばしく濃厚な味わいが特徴の「３種の焼きチーズクッキー」など、人気商品を取り揃え北海道の魅力を発信してまいります。

三井アウトレットパーク 札幌北広島を訪れる国内外のお客様に向けて、「札幌農学校」のおいしさと北海道らしさをお届けしてまいりますので、皆さまのご来店をお待ちしております。

店舗概要

・店舗名：札幌農学校 札幌北広島店

・場所：三井アウトレットパーク札幌北広島1F 北海道四季彩館 三井アウトレットパーク札幌北広島店内（〒061-1278 北海道北広島市大曲幸町3丁目7番地6）

・オープン日：2026年4月18日(土)

・営業時間：10:00～20:00

・店舗面積：18.21平米

公式WEBサイト： https://sapporoagriculturalcollege.com/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/sapporo_agriculturalcollege/

《エピソード》～北広島市とクラーク博士～

北広島市は、北海道大学の前身である札幌農学校の初代教頭として就任したクラーク博士のゆかりの地として知られています。

クラーク博士が日本を離れる際に、見送りにきた学生たちに「BOYS BE AMBITIOUS」という有名な言葉を残しましたが、その舞台となった地が現在の北広島市で、クラーク博士は北広島市のカントリーサインにもなっています。

札幌農学校 札幌北広島店 取扱商品

■北海道ミルククッキー

バターとミルクの風味あふれる サクッとなめらかな食感

価格：

3枚入 216円、12枚入 729円、

24枚入 1,458円、

48枚入 2,916円（税込）

■開拓の詩 三枚重ねチョコがけクッキー

ほどけるクッキーの食感 ミルクチョコレートのまろやかさ

価格：5個入 1,188円（税込）

■3種の焼きチーズクッキー

3種のチーズが織りなす焼き上げた香ばしさ

価格：8枚入 799円（税込）

■白揚餅 濃厚チーズおかき

たっぷり纏ったチーズパウダーと 中に練り込んだチーズのWチーズが魅力

価格：

1袋 40g 324円（税込）

1箱 (20g×6袋) 1,188円(税込)

■酪農ミルクバウムクーヘン

ミルクの香り広がる ふんわりやさしい口当たり

価格：1本 864円

■酪農ミルクプリン

放牧牛乳の濃厚なおいしさが際立つ 北海道の豊かな味わい

価格：1個 540円（税込）

「札幌農学校」について

北海道にまつわるお土産菓子を作りたいと考案し、農業や酪農が盛んな北海道にふさわしいお菓子として2005年に誕生したのが「札幌農学校」です。北海道産の素材にこだわり、そのおいしさを活かしたミルクの味わいが特徴の「札幌農学校 北海道ミルククッキー」は、最初に「札幌農学校」の名前を冠したお菓子でブランドの代表的な存在です。

※北海道大学の認定を受けた2005年の発売以来、売上の一部は北海道大学の教育支援のために使われています。

＜その他の専門店＞

・札幌農学校 新千歳空港ファクトリー店：新千歳空港 国内線ターミナルビル2階

・札幌農学校 大丸札幌店：大丸札幌店地下1階

・札幌農学校 JR札幌駅店：札幌ステラプレイス センター1階 北海道四季マルシェ内

札幌農学校公式サイト： www.sapporoagriculturalcollege.com