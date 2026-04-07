WECARS新CM 看板くんのひみつ「車検基本料無料」篇 放送開始

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、2026年4月1日(水)から開始した車検基本料無料キャンペーンに併せて、新CMの放送を開始しました。

今回は、看板くんのひみつ「車検基本料無料」篇として、「WECARSの強み」である自社整備工場による丁寧なアフターサービスと車検基本料無料キャンペーンを紹介する内容となっています。新CMは全国の地上波TV及びWEB（You tube等）にて、6月末まで放送される予定です。

新CMにつきましては、以下の当社HPの広告ギャラリーよりご視聴ください。

また、車検基本料無料キャンペーンの概要・詳細につきましても、以下よりご確認ください。

【新CM】

広告ギャラリー | 株式会社WECARS(https://www.wecars.co.jp/company/ad/)

【キャンペーン概要】

2026年次回の車検基本料金が無料に！WECARS「おクルマご購入キャンペーン」のお知らせ | 株式会社WECARS(https://www.wecars.co.jp/company/news/2026/20260330.html)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/