レバレジーズ株式会社、『mederi for biz』の低用量ピル福利厚生を導入

mederi株式会社

オンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）(https://mederi.jp/)』を提供するmederi株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 坂梨 亜里咲）は、当社が参画するグループ企業であるレバレジーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩槻知秀、以下レバレジーズ）が、女性の健康課題に対応する福利厚生施策の一環として『mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)』を導入したことをお知らせします。

本導入は、グループ内連携の一環として実施されたものであると同時に、従業員調査に基づく課題認識および福利厚生施策の検討プロセスを経て、判断されたものです。

■導入の背景

レバレジーズ株式会社では、従業員のコンディション向上および生産性の維持・向上を目的に、女性の健康課題に関するアンケートを実施しました。

本調査は、レバレジーズ株式会社に所属する女性社員298名を対象に実施したもので、そのうち171名が「ピルを服用したことがある」と回答し、約6割が服用経験を有していることが明らかになりました。

また、生理やPMSによる不調は業務にも影響しており、ピル服用前は月平均約4.4日間にわたりパフォーマンスに影響が出ているほか、通常時の能力を10点とした場合、生理中は平均5.3点まで低下していることが分かりました。

一方で、ピル服用後はパフォーマンスへの影響日数が約1.6日まで減少し、能力発揮も平均7.9点まで向上するなど、改善が見られました。

しかしながら、「金銭的負担」や「通院時間の確保」といった理由から服用を継続できないケースも多く、適切なケアを継続するための環境整備が課題として浮き彫りになりました。

こうした背景を踏まえ、従業員が自身の体調やライフスタイルに応じた選択を無理なく継続できる環境を整えるため、導入に至りました。

■担当者コメント

レバレジーズ株式会社 人事労務部 部長 鮫島 舞

レバレジーズグループでは「関係者全員の幸福の追求」をミッションに掲げており、従業員が心身ともに健康で、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境整備を優先事項の一つとしています。

今回の導入に先立ち実施した社内調査では、女性ならではの不調が業務パフォーマンスに影響を与えている実態とともに、継続的なケアを困難にしている要因も可視化されました。

「通院時間の確保」や「心理的なハードル」という課題に対し、オンラインで完結する『mederi for biz』の仕組みは、当社で働く社員の継続的なケアを支える手段として有効であると判断し、導入を決定しました。本制度を通じて、誰もがライフステージの変化に左右されず、長く健やかに活躍し続けられる組織づくりを加速させてまいります。

■mederi株式会社 代表取締役 坂梨 亜里咲

今回、グループとしての連携も含めて、レバレジーズと本取り組みをスタートできることを大変嬉しく思っております。

レバレジーズは、約4,000名規模の組織であるからこそ、多様なライフステージにある社員一人ひとりに向き合う健康支援が求められているフェーズであると受け止めております。

その中で、本取り組みが従業員の実態データに基づき制度化された点は、単なるグループ内施策にとどまらない、大きな意義を持つものと考えております。

mederiでは、今後も、オンライン診療を通じて適切な医療アクセスを提供するとともに、企業と連携しながら「女性の健康を支える仕組み」を社会に実装してまいります。

■mederi for biz(メデリフォービズ)について

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。

申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています。

mederiは今後も、さまざまな年代・性別の方に向けて、「生理・PMSに関する正しい知識の啓蒙」「個々の身体に合った選択肢の提供」を目的としたセミナーや啓発活動を継続してまいります。

引き続き、オンラインピル診療サービス「mederi Pill」および法人向け福利厚生サービス「mederi for biz」を通して、「誰もが愛でりあえる社会へ」の実現に取り組んでまいります。

mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

■レバレジーズ株式会社について

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1390億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。

https://leverages.jp/

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア24/25F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp