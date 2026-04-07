シャワーは「浴びる」から「整える」新習慣へ。睡眠前の深部体温に着目した「NELX（ネルクス）」　2026年4月17日発売。

シャワーヘッドの再定義

株式会社アラミック睡眠前を整えるデバイス「NELX（ネルクス）」から生まれる「SILKパルス水流」

株式会社アラミック（本社：大阪府箕面市）は、創業以来、大切な資源である「水」の力を最大限に引き出すことに情熱を注いできました。セラミックや活性炭により水本来の美味しさを引き出したり、「50％以上の節水」と「高い増圧機能」を両立させたシャワーヘッドや、高い洗浄力を誇る「ウルトラファインバブル」製品など、水に関するテクノロジーによって常にお客様にちょっとした驚きをお届けしてきました。

そして2026年、私たちはシャワーヘッドの役割を再定義します。単に体を洗うための道具ではなく、一日の終わりに心身をリセットし、質の高い眠りへと導くためのテクノロジー・デバイス「NELX（ネルクス）」を2026年4月17日（金）より発売いたします。

開発の背景：毎日の健康に役立つものが作れないか

私たちは、美容や洗浄力に限定されない、人びとの健康に役立つシャワーヘッドの実現を目指し、健康の根源であり、多くの現代人が悩みを抱える「睡眠」に着目しました。

質の高い睡眠を手に入れる鍵は、入眠時に「深部体温」をスムーズに低下させることにあります。これまで、深部体温をコントロールするには湯船に浸かる入浴が最適とされてきました。しかし、高めの温度での入浴は逆効果になるとも言われています。半身浴や、ぬるめのお湯での入浴が推奨されていますが、湯舟に浸かるには時間にゆとりが必要です。また、忙しい毎日の中ではじめからシャワーだけで済ませてしまう方が多いのも現実です。

「ゆったりと湯舟に浸かる時間がない方やシャワー派の方にも、極上の眠りを届けることはできないだろうか」。 この問いに対するアラミックの答えが、新機能「SILKパルス水流」です。NELXは、水の力を科学し、シャワータイムをより良い睡眠を得るための新習慣へと進化させた「スリープテック・デバイス」でもあるのです。

NELXが提供する４つのベネフィット

【快眠準備】心地よい鼓動で深部体温の低下をサポート

NELXの最大の特徴は、散水板裏面に内蔵された特殊ユニットが水流を小刻みに遮断することで生み出される「SILKパルス水流」です。まるで心臓の鼓動のような一定のリズムを持った水流が、肌を優しく叩くように刺激します。

血行促進は深部体温低下の「トリガー」とされ、一般的に入浴やシャワーは血行を良くすると言われますが、わたしたちはこの点に着目しました。試験を重ね、新開発の「SILKパルス水流」の断続的な刺激が効率よく血行促進をサポートし、一時的に血流を促し皮膚温を上昇させることが分かったのです。（当社試験：ハード水流・パルス併用時）

その後の放熱により、入眠に理想的な「深部体温の低下」をサポート。シャワーを浴びるだけで、自然で深い眠りへと誘う新しいリラックス体験を提供します。クセになる浴び心地をぜひ体感してください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fr7FmfFwkeA ]

【洗浄力】パルスの衝撃とウルトラファインバブルの吸着力

洗浄機能においても、「SILKパルス水流」×「ウルトラファインバブル」がこれまでの常識を覆します。パルス水流による物理的な振動が、肌に負担をかけることなく毛穴の奥の汚れを浮かび上がらせます。 そこに、グリップ内に内蔵された独自の機構が生成する「ウルトラファインバブル」が作用。目に見えない微細な気泡が、浮き上がった皮脂や汚れを吸着して徹底的に洗い流します。シルクのように滑らかな肌あたりでありながら、かつてないほどのスッキリとした洗い上がりを両立しました。（当社試験：ハード水流・パルス併用時）

NELXとスタンダードシャワーによるアイシャドウを使用した洗浄力の比較試験 試験条件：流量 6.7±0.5L/min 吐水距離 40cm 吐水浴び時間 30秒 試験部位 前腕内部 【左】NELX 【右】アラミック スタンダードシャワー NELXの方が肌の皮溝の汚れまで落ちている

グリップ部に内蔵されたウルトラファインバブル発生システム

大量に発生した目に見えない微細な泡が洗浄力を高め、肌水分量をアップ。保温効果も高めます。

【節水】水をスマートに使う

アラミックが守り続けてきた「大切な水を無駄に使わない」「水の持つ力を活かす」AquaSmart（アクアスマート）という考えは、NELXにも息づいています。パルスによる断続的な水のカットと、精密に設計された305個の散水孔を組み合わせることで、浴び心地の強さを維持しながら、52%（※）から最大で72％というアラミック史上最高の節水率を実現しました。毎日使うものだからこそ、環境にもお財布にも優しい設計にこだわっています。 （※当社比：ハード水流・パルス併用時）

【アクティベーション】朝の活動開始をサポートする

睡眠前を整えるというお話をしてきましたが、朝にシャワーを浴びる方も多いと思います。朝は目覚めとともに深部体温が上がり始めますが、朝の覚醒を高めるには適切な肌刺激が良いとされています。皮膚は最大の感覚器であるため、肌に刺激を与えることは、触覚・温度感覚を通じて中枢神経を活性化し、眠気の原因となる副交感神経優位の状態からの切り替えを促します。

NELXは、肌に細かくテンポのある刺激を適度に与えるため、「ACTIVE（アクティブ）アプローチ」が朝のさわやかな目覚めをサポートします。少し温度を下げたお湯を顔や首に当てるとより効果的です。

※冷たい水を体に当てることは絶対に避けてください。

日本人の睡眠時間

NELXのアプローチ

睡眠について取り上げて来ましたが、ここでわたしたち日本人の睡眠の現状について見てみます。

経済協力開発機構（OECD）の2021年の調査（Time use database | OECD https://www.oecd.org/en/data/datasets/time-use-database.html ）によると、日本の平均睡眠時間は7時間24分（444分）でした。これは調査対象となった33カ国の中で最も短く、南アフリカ（OECD非加盟）よりもおよそ2時間短いという驚きの結果でした。対象となった北欧、欧米、オセアニアのすべての国が8時間以上の睡眠を取っており、日本は先進国の中でも睡眠が不足している状態にあるということが言えます。

さらに、厚生労働省の「令和5年国民健康・栄養調査」によると、1日の平均睡眠時間が6時間以上7時間未満の人の割合が、男性が35.2％、女性が33.9％と最も高くなっており、睡眠が6時間未満と回答した人は、男性が30代、40代、50代、女性が40代、50代、60代の年代で4割を超えています。

30代～50代の働き盛り世代の睡眠時間が最も短くなる傾向にあるようです。60代以降になると、定年退職などにより時間に余裕ができることで、睡眠時間が長くなる傾向にありますが、睡眠の質に悩む人が増えるとされています。

同じく厚生労働省「令和6年版厚生労働白書」の「睡眠時間の国際比較」の11か国の比較によると、特に深刻なのは日本人女性の睡眠時間で、トップのアメリカ人女性の平均睡眠時間 8時間58分に比べ、日本人女性は7時間37分と1時間30分以上短くなっています。このデータからは、同じ日本人でも男性に比べ女性の方が平均睡眠時間が9分短いという結果も出ています。

わたしたちにとって、睡眠は心身の健康を回復し、起きている時の生産性を最大化するためのとても重要な時間であるため、睡眠が不足すると集中力・判断力・記憶力や免疫力などの低下や、心血管疾患や糖尿病リスクの上昇を招いたり、メンタルにも影響を与えると言われています。

また、睡眠不足により引き起こされる日中の眠気や集中力の低下、体調不良、欠勤などによって莫大な経済的損失が生まれるとも言われ、実際に試算もされています。睡眠への取り組みは、国民の健康だけでなく経済対策の１つとして、国全体で取り組むべき課題であるとも言えます。

わたしたちは、質の良い睡眠を提供する寝具、睡眠の状態を計測するウェアラブルデバイス、睡眠の質を向上させるサプリメントなど、睡眠を向上させるために考えられたあらゆるものとともに、日本人の睡眠の質・量・習慣を少しでも良いものにするために役に立ちたいと考えています。

洗練されたデザインと操作性

NELXは、機能性だけでなくバスルームを彩るデザイン性も追求しました。

手元で通水・止水を切り替えられる「安心ストップ機能」や、好みの水量に調整できる「流量調整機能」など、使い心地を極めるための機能もフル装備しています。流量調整レバーでは、「SILKパルス水流」のリズムも変えることが出来ます。

サイド部にはブルーのNELXロゴが入り、グリップ部からは内部のウルトラファインバブル発生システムが確認できる

ブラック（NELX1-BK）： マットな質感にブルーのアクセントが光る、ガジェット感溢れる精悍なデザイン。

シルバー（NELX1-SV）： あらゆる浴室に調和する、シャープさとやわらかさとの絶妙のバランスで成り立つ、トーンオントーンのラグジュアリーな仕上がり。

商品概要

SILKパルス水流の波動が感じられるNELXのパッケージ 【左】ブラック 【右】シルバー

商品名： ネルクス UFBシャワーヘッド

品番： NELX1-BK（ブラック）／ NELX1-SV（シルバー）

価格： 19,800円（税込）

発売日： 2026年4月17日（金）

機能： SILKパルス水流、ウルトラファインバブル、節水、増圧、パルス・流量調整、安心ストップ

スペック： 寸法 248.5×68.4×75.4mm ／ 重量 187g

販売チャネル： 家電量販店、ECサイト他

JANコード：4967934 603362（ブラック）／ 4967934 603379（シルバー）

4月17日よりコーポレートサイトで商品詳細をご確認いただくことができます。https://www.arromic.co.jp/

【株式会社アラミックについて】

私たち株式会社アラミックは、1986年の創業以来、ものづくりにまっすぐに取り組み、それまで世の中になかった新しい技術、製品、さらには市場を創造し続けてきました。「今日より、ちょっとステキな明日へ。」を使命に、私たちだからこそ追求できる高い技術力で、皆さまのさらなる豊かな生活に貢献してまいります。

■社名 株式会社アラミック

■代表者 佐藤 宏彦

■所在地 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-5

TEL：072-728-5150(代表) FAX：072-728-5145

■事業内容

家庭日用品(高機能シャワーヘッド、お米の防虫剤、セラミック製品等)の企画・開発、販売、卸売業 OEM及びPB商品の企画・開発、販売 化粧品の輸入・販売(サロン専売品) 美容室の経営

【お問い合わせ先】

お客様相談室 0120-64-1574

受付時間 10：00～16：00（土・日・祝日は除く）

E-mail arromic@arromic.co.jp