【モフッとスローライフ！！】「小鳥ライダーは都会で暮らしたい -モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記-」第1巻4月7日(火)本日発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『小鳥ライダーは都会で暮らしたい -モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記-』（原作：小鳥屋エム 漫画：凱子包）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。

■あらすじ

「小鳥ライダーは都会で暮らしたい モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記」書影

転生少年・カナリアの夢は可愛いものに囲まれて楽しく暮らすこと。

前世の夢を叶えるため「恐ろしい神の山」と呼ばれる辺境の地を飛び出し、相棒の騎鳥・チロロと一緒に王都を目指す!!

（だって可愛いは大勢の中から生まれるからね♪）

空を自由に飛べる天族の母と、魔法の知識が豊富な賢者の父の大きな愛に包まれて育ったカナリアの、可愛い探しの旅が開幕♪

■見どころ

25万部超えのヒット作『第3王子はスローライフをご所望』の藤島先生がネーム構成を務め、美麗で奥行きのある絵を描く凱子包先生が作画を担当！ 転生少年・カナリアの活躍はもちろん、チロロの仕草や世界観の広がりにも注目してご覧ください♪

さらにコミックス限定で凱子包先生のキャラクターラフ画を収録!!

■書店特典

TSUTAYA 描き下ろしイラストカード

メロンブックス 描き下ろしイラストカード

COMIC ZIN 描き下ろしイラストカード

■作家情報

原作：小鳥屋エム(ツギクル)（https://x.com/m_kotoriya）

漫画：凱子包（https://x.com/kaizbow）

構成：藤島真ノ介（https://x.com/sinnosukef）

キャラクター原案：戸部淑（https://x.com/tobesuna）

■書籍情報

『小鳥ライダーは都会で暮らしたい -モフモフな相棒と、のんびり異世界冒険記-』第1巻

原作：小鳥屋エム 漫画：凱子包 構成：藤島真ノ介 キャラクター原案：戸部淑

発売日：2026年4月7日（火）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158245.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/8b6ca35c59e9e

■その他キャンペーン・イベント

「竹コミ！」にて1巻発売記念キャンペーン中。

期間限定で3話まで完全無料！

詳細はこちら

https://takecomic.jp/special/312/1

■連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

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■試し読み

続きはコチラでお読みいただけます。

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