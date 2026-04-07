Ishare公式メディア、記事本数50本に到達

株式会社Ｉｓｈａｒｅ

2026年4月6日、株式投資のリサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」を運営する株式会社Ｉｓｈａｒｅ（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役：長谷川翔平）は、日本株のリサーチ・メソッドを紹介する公式メディア「Ishareメディア」において、公開記事数が50本に到達したことをお知らせいたします。

■50本到達の意味：「知識」ではなく「判断の型」の蓄積

Ishareメディアは、2026年1月のローンチ以降、個別銘柄の紹介や市況解説ではなく、「どのように考えれば投資判断に辿り着くのか」という思考プロセスや分析メソッドそのものを解説するコンテンツを継続的に発信してきました。

今回の50本到達は、単なる記事数の積み上げではなく、会計・財務・事業構造・市場評価といった複数の視点を横断しながら、投資判断に至るまでの「判断の型」が一定の体系として蓄積されてきたことを意味しています。

■提供する体験：株価の“理由”を自分で説明できる状態へ

Ishareメディアの記事は、「知識を増やす」ことではなく、「判断の解像度を上げる」ことに主眼を置いています。具体的には、

- 同じ決算数値でも、どこを見るかによって評価がどのように分岐するのか- 市場が織り込んでいる前提と、実態のどこにギャップが生じているのか- 会計処理や財務構造が、どのように株価評価の歪みを生むのか

といった論点を構造的に分解することで、「なぜその株価なのか」を自分の言葉で説明できる状態を目指した設計となっています。その結果、読者は特定の記事内容に依存することなく、他銘柄・他業界にも応用可能なリサーチ視点を獲得することができます。

■Ishareとの連動：学びをそのまま実践へ

Ishareメディアは、Ishare上のリサーチ活動と連動する形で設計されています。メディアで提示された分析視点は、そのままIshare上の個別企業リサーチや投資アイデアの検証に応用可能であり、「学ぶ → 調べる → 議論する」というリサーチプロセスを一気通貫で回すことができます。これにより、知識としての理解に留まらず、実際の投資判断に接続される実践的なリサーチ環境の構築を目指しています。

■今後の展開

今後もIshareメディアでは、短期的な市況やテーマ性に依存しない形で、投資判断において見落とされやすい構造的論点（会計・財務・市場評価の歪みなど）にフォーカスしたコンテンツの拡充を進めてまいります。また、Ishare本体との連携を強化し、投資家一人ひとりが再現性のあるリサーチを実行できる環境の整備を推進していきます。

▼ Ishare メディア https://ishare-emh.com/media

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Ｉｓｈａｒｅ 会社概要

Purpose ：投資情報市場を深化する

会社名 ：株式会社Ｉｓｈａｒｅ

所在地 ：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F

設立 ：2021年9月

代表者 ：長谷川 翔平

事業内容

リサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」の開発・運営

フリーアナリストレポートの執筆・公開

会社HP ：https://corporate.ishare-emh.com/

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