【4/28 兵庫・神戸国際会館　兵庫県も登壇】行政×企業×学生の共創が動き出す「コモンズコネクト」兵庫で初開催　　参加者募集、協賛企業も受付中

COMMON株式会社

COMMON株式会社（本社：京都市、代表取締役：増田勇樹）は、2026年4月28日、神戸市内にて、地域課題をテーマにした共創交流会「コモンズコネクト」を兵庫で初開催いたします。

コモンズコネクトは、行政・企業・学生・地域プレイヤーなど、立場を越えた出会いから、地域課題の解決に向けた具体的な連携やプロジェクト創出を目指す交流の場です。

人口減少、担い手不足、防災、観光振興、産業活性化、関係人口の創出など、地域が抱える課題は年々複雑化しています。一方で、企業側でも、自社の技術・サービス・ネットワークを地域課題の解決に活かしたいというニーズが高まっています。

こうした双方をつなぎ、“地域の課題”を“つながり”で解決する場として、COMMON株式会社は各地でコモンズコネクトを展開しています。

今回の兵庫開催では、「行政×企業の共創」をテーマに、地域課題をビジネスや連携によって前に進めるための対話と接点づくりを行います。

単なる名刺交換で終わらない、次のアクションや実装につながる出会いの場として開催いたします。

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2026/03/01/2121/

企業にとっての価値（当日参加だけで終わらせない）

COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/様々なスピーカーが過去には登壇

コモンズコネクトは、単発の交流会ではなく「出会い→対話→案件化→地域実装」までを前提に設計しています。

- 企業・自治体・公的機関の担当者と直接つながる- 地域課題を事業として捉え直し、実証・導入・連携につなげる機会を創出します。- 企業同士の連携も含め、共創パートナーが見つかる

参加後は、COMMONネットワーク（会員）に参画いただき、継続的な連携や新たな機会づくりにつなげていきます。

会員・賛助会員募集（参加後の“次の一手”を用意） COMMON会員（継続的な共創の入口）

過去には様々な自治体や公的関係者の登壇者が地域課題を様々な視点から伝えていただいた

「単発の名刺交換ではなく、継続的に自治体・企業とつながり、案件化を進めたい」方向けに、COMMON会員としての参画を募集します。

会員は、相談窓口、機会創出（交流会・イベント）、マッチング等を通じて、共創の推進を加速します。

賛助会員（スポンサー）（マーケット接続・案件創出の加速）

賛助会員は、コモンズコネクトを通じて形成されるネットワーク（自治体・企業・地域コミュニティ）に接続し、「地域課題×自社の強み」での案件創出・実装機会の獲得を狙う企業向けの参画枠です。

当日の参加に加え、継続的な露出や機会提供、共創プロジェクト組成の支援など、企業の目的に応じた連携設計を行います。

当日の内容（予定）

趣旨説明

講演／トーク

会員PR

参加者交流（名刺交換・個別PR・相談）

兵庫開催の見どころ

兵庫開催では、兵庫県企画部SDGs推進課公民連携班を迎え、兵庫県における公民連携の考え方や取り組みについて共有いただきます。

また、株式会社パソナグループ 常務執行役員 伊藤真人氏にもご登壇いただき、地方創生の現場で培われた視点や、企業が地域とどのように関わり実装へつなげていくかについてお話しいただく予定です。

行政と企業、それぞれの視点が交わることで、新たな共創の可能性を探る機会となります。

当日は講演・トークセッションに加え、参加者同士の交流や個別PRの時間も設け、対話からその先の連携につながる構成を予定しています。

開催概要

名称：コモンズコネクトサロン 兵庫

日時：2026年4月28日 14:00～17:00（13:30受付開始）

会場：神戸国際会館 701号会議室

参加費：一般 3,000円／COMMON会員 2,000円／行政職員・学生 無料

定員：先着30名

対象：COMMON会員、会員からの紹介を受けた方、行政職員、社会福祉協議会など公的機関関係者 ほか

主催：COMMON株式会社

特別協力：株式会社ニホンノチカラ

※終了後は別会場にて会費制の懇親会を予定しています。

※参加をご希望の方は、申込ページよりお早めにお申し込みください。

申込・会員／賛助会員の相談

参加申込および詳細は、下記ページをご確認ください。

参加申込及び詳細ページ :https://common.or.jp/2026/03/01/2121/



会員や賛助会員の参画の相談も受け付けています。「まずは話を聞きたい」でも歓迎ですので、下記から問い合わせください。

企業団体

問い合わせ :https://common.or.jp/contact-common-top/

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/contact-common-top/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。