コーンズテクノロジー、AWL-Electricity社と代理店契約を締結。従来の弱点を克服した長距離・複数同時ワイヤレス給電技術を国内本格展開へ

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）は、AWL-Electricity社（エーダブリューエル エレクトリシティ 本社：カナダ 以下：AWL-E社）と代理店契約を締結したことをお知らせします。本代理店契約により、AWL-E社独自の「電界共振結合（キャパシティブ）方式」によるワイヤレス給電技術の国内展開がより本格化します。

「長距離・大電力・複数同時・安全」を実現する次世代ワイヤレス給電技術

AWL-E社が提供する「電界共振結合（キャパシティブ）方式」は、従来の電磁誘導方式やマイクロ波方式の弱点を解決するワイヤレス給電技術です。

FA・ロボティクスから自動車、小型デバイスまで。ケーブルに縛られない完全ワイヤレスな環境を実現

- 長距離・障害物透過性（Long Range）：従来の電界結合方式の課題であった伝送範囲を大幅に拡大し、最大約1.5mの範囲で、360°全方向への給電が可能です。金属や壁などの遮蔽物があっても給電できます。- 大電力・動的給電（High Power）：大容量の電力を伝送でき、動きながらの給電や位置ずれに対しても高い許容範囲を持ち、効率を維持します。- 複数同時給電：1つの送信機から複数のデバイスに対して同時に給電することが可能です。- 安全かつ効率的な給電： 電界共振結合方式を利用するため、電磁誘導方式の課題である発熱がなく、より安全で効率的な給電を可能にします。AWL-Electricity社 5つの特長AWL-Electricity社 長距離ワイヤレス給電のデモ

AWL-E社の「電界共振結合（キャパシティブ）方式」は、幅広い分野で活用できる技術です。

コーンズテクノロジーによる量産を見据えた包括的な技術サポート

- FA・ロボティクス：AGVやAMRへの動的給電（走行しながらの給電）により24時間稼働を実現し、ダウンタイムを削減します。また、駆動部の電源線をワイヤレス化することや電池交換が手間な各種センサへの給電に最適です。- 家電・センサデバイス：PC周辺機器をはじめ複数デバイスへの同時給電が可能です。ケーブルに縛られない快適な空間や自由なレイアウトを実現し、完全ワイヤレス化に貢献します。- オートモーティブ：ケーブルハーネスの削減により、配線作業の手間とコストを削減し、省配線による車体の軽量化に貢献します。AWL-Electricity社 アプリケーション例

コーンズテクノロジーは、AWL-E社の国内代理店として、量産を見据えた包括的な技術サポートを提供します。

- 日本国内での技術問い合わせ対応- 設計・開発段階からの支援- 量産に向けたサポート- アプリケーションに応じた最適な提案

AWL-E社の技術は、電磁誘導方式の課題であった発熱や位置合わせの制限を克服しながら、「周囲の金属や遮蔽物などの影響を抑え、柔軟なレイアウト設計を可能にする次世代ワイヤレス給電ソリューション」です。

コーンズテクノロジーは、本製品の国内展開を通じて、日本におけるFA・ロボティクスやIoTデバイスの完全ワイヤレス化と、次世代モビリティの運用効率向上に貢献してまいります。



製品の概要資料や、従来のワイヤレス給電技術との比較資料は、当社ウェブサイトからダウンロードいただけます。

具体的なご相談やデモのご要望につきましても、下記よりお気軽にお問い合わせください。

製品詳細はこちら :https://cornestech.co.jp/product/awl-electricity/34762?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260407&utm_campaign=awl

AWL-Electricity（エーダブリューエル エレクトリシティ）社について

AWL-Electricity社は、「電界共振結合（キャパシティブ）方式」を用いたワイヤレス給電に関する独自技術を確立し、競合技術の限界を克服する安全かつ効率的でありながら、金属を含む材料を介して最大 1.5mの伝送を可能にしました。

コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260407&utm_campaign=awl)）

コーンズテクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティングおよび販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

＜お問い合わせ先＞

コーンズテクノロジー株式会社

電子機器部 インタラクティブ・ソリューションチーム

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス

Tel：03-5427-7564

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