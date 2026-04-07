株式会社LANY、会社説明会「AI検索時代のキャリア戦略とLANYの全貌」を4月にオンラインにて複数開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【LANY会社説明会】AI検索時代のキャリア戦略とLANYの全貌 を4/9(木)、4/14(火)、4/17(金)、4/21(火)に開催いたします。

検索のあり方が変化している今、マーケターとしての「次の一手」をどう描くか。

LANYは、SEOや広告などのデジタルマーケティングの深い知見を基盤に、

AI検索対策（LLMO）という新しい領域でも本質的な価値提供を追求しています。

今回のオンライン説明会では、

代表の竹内から「これからの市場で求められる戦略」を、

採用担当からは「LANYでの働き方や人事制度、選考ステップ」について、45分に凝縮してお伝えします。

培ってきた経験を、より大きな価値へと繋げたい。

そんな想いを持つマーケターの皆さまへ、等身大のLANYをお届けします。

自身の専門性や経験をもとに、LLMOコンサルタントをはじめとした新しい領域で描けるキャリアの可能性を、ぜひ覗いてみてください。

開催日時

2026年4月9日（木）19:00～19:45

2026年4月14日（火）19:00～19:45

2026年4月17日（金）19:00～19:45

2026年4月21日（火）12:00～12:45

説明会内容

代表竹内より

・会社概要

・LANYについて｜MVV

・AI検索最適化市場への参入と事業について

・LANYの強みと事業成長

・キャリアパスと成長環境

・中長期ビジョンと今後の構想

採用担当より

・人材マネジメントポリシー

・働く環境、人事・報酬制度

・入社後のサポート

・選考STEP

・Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-company-information-session

参加費

無料

定員

各日100名

参加手順

1. 下記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

録画はご遠慮ください。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag

▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼

https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp