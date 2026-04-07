アヒル隊長とくるまにポピーのコラボ「アヒル隊長プロペラ芳香剤」が公式通販で発売開始

株式会社ダイヤケミカル自動車用芳香剤 アヒル隊長プロペラ芳香剤

株式会社ダイヤケミカル（代表取締役：渡辺健文）は株式会社パイロットコーポレーション（代表取締役社長：藤崎文男）の人気キャラクター「アヒル隊長」のライセンスを受け、アヒル隊長プロペラ芳香剤を発売いたしました。

本商品は、アヒル隊長をモチーフにしたプロペラ型のエアコン取り付け芳香剤です。エアコンの送風を利用してプロペラが回転し、車内に香りを効率よく拡散します。

見た目の楽しさと機能性を兼ね備え、ドライブ空間に心地よい香りと遊び心を提供します。ダッシュボード周りを彩るインテリアアイテムとしてもお楽しみいただけます。

本商品はダイヤケミカル公式通販サイト限定（楽天、amazon、ヤフー）での販売となります。

商品特徴

イメージ画像

アヒル隊長は2026年に25周年を迎えたパイロットコーポレーションの人気キャラクターです。

「くるまにポピー」でおなじみのダイヤケミカルとのコラボレーションが実現しました。

アヒル隊長がちょこんと乗った、かわいいプロペラ型のエアコン取り付け芳香剤。

エアコンの風を受けてプロペラがくるくる回り、車内に心地よい香りがふんわり広がります。

香りのバリエーション

つめかえ用

やわらかサボン（赤）そよかぜムスク（黒）

本体に加えて詰め替え用も同時に発売いたします。お気に入りの香りを繰り返しお使いいただけます。

製品情報

つめかえ用

製品名 : アヒル隊長プロペラ芳香剤

香り : やわらかサボン/そよかぜムスク

価格 : \1200（税抜）

発売日 : 2026年3月

ルート : くるまにポピー公式通販（楽天、アマゾン、ヤフー）

内容量 : エアコン取り付けタイプ/３g

製品名 : アヒル隊長プロペラ芳香剤つめかえ

香り : やわらかサボン/そよかぜムスク

価格 : \780（税抜）

発売日 : 2026年3月

ルート : くるまにポピー公式通販（楽天、アマゾン、ヤフー）

内容量 : エアコン取り付けタイプ/３g×3個入

※「アヒル隊長」は株式会社パイロットコーポレーションの商標または登録商標です。

【株式会社ダイヤケミカルについて】

株式会社ダイヤケミカルは、1962年創業の自動車用芳香剤を中心とした製品を手がける老舗メーカーです。「くるまにポピー」のキャッチコピーで親しまれているロングセラー商品「グレイスメイトポピー」をはじめ、さまざまな商品を展開しています。

長年培ってきた技術を活かし、車内をより快適で心地よい空間にする製品をお届けしています。

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/diachemical/12090/楽天市場で購入Amazon :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%AB%E9%9A%8A%E9%95%B7%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9A%E3%83%A9%E8%8A%B3%E9%A6%99%E5%89%A4-%E6%9C%AC%E4%BD%93%EF%BC%8B%E3%81%A4%E3%82%81%E3%81%8B%E3%81%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F-%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91-%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/dp/B0GKFD8QJP/ref=sr_1_31?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3D53HNHP0MBUI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Kw4zKxZRu6cqy1BBhPnPK1d-M-IaG5mN4Jxqu2V3-UTAayUb0y5ypkz9mO-PDTe_OikeyxoEkHYTTPbCgLOynM3ToYPevRLS6xVe7ahdX58qyfOhv2dWFJYTo9LC6oW5dbSRILmXob4NH8afgvUN2nPGsxLZXC8nEfaIkX4oYld4VafT54zsPxPB6MfYmLkNoNm7Od8UTJrWrEqdBHSXaYDDUl6ZrtyR4s3twBtStOcJF6Pl01o1GIqYHxQKr9x-BgXKjZrS8WHArWZJg_4cd37Bki8U5wt_LG7Eowkt8vM.M-DzLS81YdV8--MjXCSR_9vSyq5QdWSzDk6ynlec2Po&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%AB%E9%9A%8A%E9%95%B7&qid=1775007106&sprefix=%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%AB%E9%9A%8A%E9%95%B7%2Caps%2C175&sr=8-31アマゾンで購入ヤフーショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/diachemicalpoppy/12090.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-titleヤフーショッピングで購入