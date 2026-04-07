山梨県・富士山の麓のキャンプ場「すばるランド CAMP FIELD(キャンプフィールド)」が2026年4月4日(土)より営業開始！

富士観光開発株式会社

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町船津 代表取締役社長 志村和也）が運営する富士山の麓のテーマパーク「富士すばるランド」では、隣接するキャンプ場「すばるランド CAMP FIELD(キャンプフィールド)」の2026年営業を4月4日(土)より開始いたしました。

https://www.subaruland.jp/

【すばるランド CAMP FIELD(キャンプフィールド)について】

富士山を望めるサイトも全面天然芝のオートサイト

山梨県富士河口湖町、富士山の麓に位置するキャンプ場「すばるランド CAMP FIELD（すばるランド キャンプフィールド）」は、都心から車で約90分とアクセスしやすい立地にあります。天然芝のオートサイトは全25区画（うち電源付き2区画）を備え、自然の中でゆったりとした時間を過ごせる環境が整っています。

場内にはシャワー棟やトイレ、炊事場を完備しているほか、ファミリー向けテーマパーク「富士すばるランド」に隣接している点も大きな魅力です。

宿泊プランは「区画のみ」プランに加え、ご利用人数分の「富士すばるランド ワンデーパス」が付いたプランもご用意。朝から富士すばるランドを楽しみ、閉園後は富士山麓の自然の中でキャンプを満喫できるため、ご家族での思い出づくりにもおすすめです。

また、隣接するシルバンズカフェ＆ショップでは、館内の醸造所で造られたクラフトビール「富士桜高原麦酒」を提供しており、キャンプとともに味わう特別なひとときもお楽しみいただけます。

炊事場(給湯器有り)水洗トイレシャワールームキャンプ場の詳細・ご予約はこちら :https://www.subaruland.jp/camp-field/

200平方メートル 以上で広々!SPサイトが新登場

約240平方メートル の芝生が広がる、最大15名まで利用可能なスペシャルサイトが新たに登場しました。グループキャンプにおすすめで、すばるランド閉園後はデッキに設置された大型焚火台をご利用いただけます。皆さまで火を囲みながら、特別なひとときをお楽しみいただけます。

■SPサイト：AC電源あり・区画のみ

・1区画:10,000円～

・広さ:5ｍ×8ｍ(約40平方メートル )＋13ｍ×16ｍ(約208平方メートル )

家族そろって“遊んで・見て・触れて・食べて・泊まって”、一日まるごと「すばるランドCAMP FIELD」・「富士すばるランド」をぜひお楽しみください。

【施設情報】

■営業期間：2026年4月4日(土)～11月下旬

■定休日：毎週火・水・木曜日 ※GW・SW・夏休み期間は除く

■営業時間：チェックイン：13:00～すばるランド閉園まで

※チェックイン手続きは、すばるランド開園より可能

チェックアウト：すばるランド開園～翌日11：00まで

■料金プラン

┗区画のみ：１区画：4,800円(税込)～

┗富士すばるランド１DAYパス（入園料＋アトラクション乗り放題）付プラン：1人4,400円(税込)～

※1サイト最大6名まで

※燃えるゴミ、ビンカン用ごみ袋各1枚付き

┗日帰りデイキャンプ：1日3,000円(税込)～

■サイト：＜オートキャンプサイト＞全25区画

■区画環境：芝生

■場内共用施設

・炊事場(給湯器有り)スポンジ、たわし、食器用洗剤、ハンドソープ設置

※飲用水としてご利用可

・焚火台洗い場

・分別ゴミ箱

・水洗トイレ（階段、コンテナ入口に段差有）

・灰捨て場

・手持ち花火用消化バケツ

・シャワールーム

■駐車場：予約のサイト区画内に駐車可能。

■レンタル可能用品：テント等レンタルをご希望の方は、「hinataレンタル」さんにて申し込み、当キャンプ場宛てに配送してください。

■予約方法：キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」・「楽天トラベルキャンプ」より予約（完全予約制）

・なっぷ▶https://www.nap-camp.com/yamanashi/14933

・楽天トラベルキャンプ▶ https://camp.travel.rakuten.co.jp/properties/1499(https://camp.travel.rakuten.co.jp/properties/1499?l-id=top-features-item-1499)

・富士すばるランド公式▶https://ticket.subaruland.jp/(https://ticket.subaruland.jp/top/products/581379a1-81d8-54a2-b2ee-b20d67173d04?lng=ja-JP)

【富士すばるランドについて】

富士山の麓、標高1000mの高原に位置する10万平方メートルの広さを持つ富士すばるランドは、都心から車で90分。子どもたちが楽しく自然や動物と触れ合えるレジャー施設です。富士山麓の広大な自然の中に広がる、“家族で楽しむ遊び場”をコンセプトにしたファミリー向けテーマパークとして、ツリーハウスやツリーデッキなど大自然を活かして作られた「自然体験基地どんぐりコース」や、ハーネスをつけて赤松林の中の空中散歩を楽しめる「ロールグライダー」など、小さなお子様から大人まで満足できる様々なアトラクションが多数揃います。また愛犬を思いっきり遊ばせることができるドッグランやトリミングができるドッグサロン、犬用グッズが並ぶショップもあります。

・営業時間 ：3月中旬～11月下旬：平日10：00～17：00・土日祝9：30～１７：００

11月下旬～3月中旬：平日10：00～16：00・土日祝10：00～16：00

※8月は9：30～17：00まで営業いたします。

※最終入園受付時間は営業終了時間の1時間前となります。

・定休日：毎週水曜日・木曜日（GW・祝日・夏休み・年末年始・春休みは除く）

・チケット料金：

ワンデーパス（入園料＋アトラクション乗り放題）

┗大人〈中学生以上〉3,700円(税込)・こども〈4歳～小学生〉3,100円

入園のみチケット（入園券）

┗お一人様〈4歳～〉2,000円・ワンちゃんの入園無料

・駐車場：無料（350台）

・住所：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾 6663-1

・TEL：0555-72-2239

・URL：https://www.subaruland.jp/

≪アクセス≫

・車：中央自動車道河口湖I.C.から県道707号線経由約5分（4.6km）

・車：東富士五湖道路富士吉田I.C.から県道707号線経由約5分(3.6km)

・電車：富士急行線「河口湖」駅より車で約10分(約8km)

※河口湖駅前ビル裏より無料送迎バスあり