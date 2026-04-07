ユアマイスター、関東経済産業局の「CEコマースガイドブック」に事業者事例として掲載

ユアマイスター株式会社

持続利用の促進によるサーキュラーエコノミーへの寄与を目指し、ハウスクリーニング・リペア・施設メンテナンス産業のIT化プラットフォーム「ユアマイスター」を展開するユアマイスター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：星野貴之）は、経済産業省 関東経済産業局が2026年3月に制作した「CEコマースガイドブック」において、CEコマースの事業者事例として掲載されました。

本ガイドブックは、自治体がサーキュラーエコノミーを地域で推進していく際の指針として作成されたものであり、CEコマースのビジネスモデルや自治体との連携方法を体系的に整理した内容となっています。その中で当社は、「物品の寿命を延ばす」領域における修理・メンテナンスのビジネスモデルを担う事業者として紹介されています。

「CEコマースガイドブック」概要

関東経済産業局が制作した「CEコマースガイドブック」は、自治体がサーキュラーエコノミーを地域で推進するにあたり、具体的な連携方法やビジネスモデルを理解し、実際の取り組みにつなげるための指針としてまとめられたものです。

背景には、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした経済モデルからの転換が求められる中、地域における資源循環のあり方や、廃棄物削減、地域経済の活性化といった課題への対応があります。CEコマースは、製品の稼働率や利用期間、寿命を延ばすことで、こうした課題に対する有効なアプローチとして位置づけられています。

本ガイドブックでは、CEコマースの基本的な考え方に加え、自治体と事業者の連携パターンや、地域特性に応じた導入の方向性などが整理されており、単なる事例紹介にとどまらず、自治体による具体的な活用を見据えた内容となっています。また、自治体が取り組みを進める際のステップや、事業者選定の観点なども示されており、地域におけるCEコマース推進の実務に資する構成となっています。

＜「CEコマースガイドブック」ダウンロードページ＞

「地域の課題解決をサポートする CEコマースガイドブック」の発行について(https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/recycle/circular_economy/ce_commerce_guidebook.html)

創業以来、サーキュラーエコノミーを体現する事業として展開

「CEコマースガイドブック」表紙

ユアマイスターは、修理やハウスクリーニング、法人向け施設メンテナンスを通じて、モノや空間を長く使い続けるためのサービスを提供しています。ユーザーと専門技術を持つ職人・事業者をつなぐプラットフォームとして、日常の中で「直す」「手入れする」という選択肢を取りやすい環境を整えてきました。

こうした取り組みは、CEコマースが掲げる「物品の寿命を延ばす」という領域に位置づけられるものであり、ユアマイスターは創業以来、この領域におけるサービス提供を一貫して行ってきました。

＜ユアマイスターが目指す社会＞

ユアマイスターは、「人々の大事なものがより大切にされる社会へ導く」というミッションのもと、モノを使い捨てるのではなく、手入れをしながら長く使い続けるという価値観を社会に広げていくことを目指しています。

これまでの消費行動は、「購入する」「売る」といった選択肢が中心でしたが、そこに「直す」「キレイにする」「使い続ける」という選択肢を加えることで、モノとの関わり方そのものを変えていくことができると考えています。

こうした選択肢が当たり前に存在する社会は、廃棄物の削減や環境負荷の低減にとどまらず、地域で働く職人やサービス事業者の価値向上や、地域経済の循環にもつながります。ユアマイスターは、修理・メンテナンスを起点に、持続可能な循環型社会の実現に貢献していきます。

「ユアマイスター」サービス概要

「CEコマースガイドブック」ユアマイスター掲載ページ

「ユアマイスター」は、大事なものを綺麗にしたり直したりしたい人々と、クリーニングや修理をすることができる全国のプロ・職人の出会う場所であるECプラットフォームです。全国47都道府県の個人や法人のお客様を対象に、エアコンクリーニングをはじめとするハウスクリーニングや清掃・除菌サービス、カバン・ジュエリー・時計等の修理・カスタマイズなどのサービスを提供しています。

ご利用いただいたお客様による口コミ投稿内容を基に、パートナー業者様の施工技術や接客といったサービス品質を当社がデータ管理し、サービス品質を一定水準以上に維持しています。この管理データを活用し、お客様自身がパートナー業者様を選ぶことなく、当社が高品質なパートナー業者様を選定するプランもご用意しています。

＜事業提携・サービス提携に関する問い合わせ先＞

公式サイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。

お問い合わせページ：https://corp.yourmystar.jp/contact

ユアマイスター株式会社

多様性ある幸せにあふれ、あらゆる価値観が許容・尊重される持続可能な循環型社会の実現へ向け、持続利用の促進によりサーキュラーエコノミーを推進するサステナブルテック企業です。大切なものを大切にしたい人と職人をつなぐサービスECプラットフォーム「ユアマイスター」、全国のプロのパートナー業者と提携し、エアコン清掃や室内清掃、消毒・除菌など、施設環境にまつわる様々な要望に対応するプラットフォームサービス「ユアマイスター forbiz」、暮らしの不便さや窮屈さを取り払うモノ・コト・アイデアを提供し、人々の、多様で自由な生き方を応援するメディア「ワタシト」を提供。パートナー事業者のデジタル化をサポートし、経営支援や集客支援、雇用創出に取り組みます。



・経済産業省「サーキュラーエコノミースタートアップ事例集」掲載

・米CBインサイツが発表した”小売りのサーキュラーエコノミーを支援する12カテゴリーのテック企業98社”に選出

・経済産業省が主導する「サーキュラーパートナーズ」加盟

・内閣府「SDGs官民連携プラットフォーム」加盟

・環境省「デコ活」加盟



▼「ユアマイスター」：https://yourmystar.jp/

▼「ユアマイスター forbiz」：https://yourmystar.jp/forbiz/smb/

▼「ワタシト」：https://media.yourmystar.jp/

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