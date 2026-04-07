株式会社on the bakery「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展！

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役・CEO：井戸 裕哉）は、2026年4月22日（水）から24日（金）の3日間にわたり、東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のマーケティング総合展「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展することをお知らせいたします。

当社のブース番号は「S19-2（下部のマップ参照）」。会場入り口からすぐの非常にアクセスしやすい好立地に位置しております。ご来場の際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展の背景と目的

「マーケティングWeek」は、マーケティング、Web・SNS活用、営業支援、広告・販促など、企業の売上拡大を支援する製品・サービスが一堂に会する日本最大級の展示会です。

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」というミッションのもと、独自のマーケティングツールを開発・提供しております。今回の展示会では、主力サービスであるノーコードのオンラインガチャ・診断作成ツール「クロワッサン」をより多くの企業様にご紹介し、マーケティング課題の解決や顧客エンゲージメントの向上に貢献することを目指して出展いたします。

出展サービス「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、専門知識がなくても誰でも簡単にオンラインガチャや診断、アンケートなどの参加型コンテンツをノーコードで作成できるマーケティングツールです。

SNSでの拡散やイベントでの集客、推し活など、エンターテインメントとビジネスが交差する領域において、ユーザーが思わず夢中になるような「ワクワク」する体験を提供します。直感的なUIを備えており、短時間で魅力的なコンテンツを構築できるため、企業のプロモーション活動を強力に後押しします。

ブースでは、「クロワッサン」の実際の操作画面や、導入企業様での成功事例、具体的な活用方法について、当社の専門スタッフが詳しくご案内いたします。

ブース位置について（入り口すぐの好立地！）

当社のブースは、会場入り口からすぐの非常に目立つ場所に位置しております。

限られた時間の中で効率的に情報収集を行いたいご来場者様にとっても、大変立ち寄りやすい立地となっております。

- ブース番号: S19-2- 場所: 東京ビッグサイト 南展示棟 4F（南3ホール出入口すぐ）

赤い矢印で示された箇所が当社のブースとなります。

南3ホール出入口から入ってすぐの場所ですので、ぜひお立ち寄りください。

展示会概要

名称: 第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS マズ）

会期: 2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

会場: 東京ビッグサイト 南展示棟

主催: RX Japan 株式会社

参加費: 無料（事前の来場登録が必要です）

公式サイト: https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

株式会社on the bakeryについて

「なくてはならない世界のピースになる」というビジョンを掲げ、マーケティングとエンタメの領域で、面白さと必要性を兼ね備えたプロダクトを形にしています。

社名: 株式会社on the bakery（on the bakery, Inc.）

代表者: 代表取締役・CEO 井戸 裕哉

設立: 2021年6月16日

所在地: 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容: 独自のマーケティングツール開発・提供

公式サイト: https://www.onthebakery.co.jp/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.onthebakery.co.jp/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。