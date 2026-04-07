Sun Emperor、春の新生活シーズンに向けた「Spring campaign 2026」を期間限定で開催！実用性の高い人気オプション３点がついてくるお得なキャンペーン！

【キャンペーン概要】

有限会社龍昇Spring campaign 2026(https://sun-emperor.jp/news/spring-campaign-2026/)

＜期間＞

2026年4月26日(日)まで

内容：キャンペーン期間中、Sun Emperor公式ECショップ、楽天市場店、全国の販売店にて特定小型原付「SS1」・特定小型原付「Easy」・特定小型原付「SUNRIN」をご購入のお客様に、下記のオプションパーツをプレゼントいたします。

オプションパーツ：・スマートキー（1+1） ・チェーンロック ・メーターカバー

また、通常配送料5,500円が北海道から沖縄まで期間限定”送料無料”でお届けいたします。

※ショッピングローンご利用時は”送料無料”の対象外となります。

＜特典詳細＞

・スマートキー（1+1）

→通常1個標準装備のスマートキーが＋１個ついてくる！家族との共有や万が一の紛失時も安心。

・チェーンロック

→盗難から守るためのチェーンロック。ダイヤル式で鍵いらず、好きな番号に設定して施錠できます。

・メーターカバー

→デジタルメーターを雨や汚れから守る専用カバー。

＜対象商品＞

特定小型原付：SS1・Easy・SUNRIN

・特定小型原動機付自転車『SS1』(https://sun-emperor.jp/item_3/)

・特定小型原動機付自転車『Easy』(https://sun-emperor.jp/easy-news/)

・特定小型原動機付自転車『SUNRIN』(https://sun-emperor.jp/sunrin/)

＜対象店舗＞

・Sun Emperor 公式ECショップ(https://sun-emperor.stores.jp/)

・Sun Emperor 正規販売店(https://sun-emperor.jp/store-search/)

・Sun Emperor 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/sun-emperor/?s-id=top_normal_browsehist_shop)

キャンペーン期間中、Sun Emperor公式ECショップ、Sun Emperor楽天市場店、正規販売店にて上記対象商品を購入いただいた方。

＜注意事項＞

・本キャンペーンは予告なく終了または内容が変更となる場合がございます。

・本キャンペーンの対象特典の在庫切れの場合、後日別便にて配送となる場合がございます。

・対象商品以外の製品、アウトレット製品、オプションパーツは対象外となります。

・ショッピングローンでの購入をご希望の場合は、通常送料5,500円が必要となります。

（北海道・沖縄・その他離島の場合は通常送料に加え別途送料が必要です。）

・その他注意事項は、各製品概要ページよりご確認ください。

車両紹介

1.【特定小型原付】SS1

令和5年7月1日の道路交通法改正の施行にて新設された車両区分「(特例)特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。Sun Emperorが初めて手がけた特定小型原付となり、今でも幅広い年代の方に大人気の車両。

製品概要ページ：https://sun-emperor.jp/item_3/

・16歳以上であれば免許不要で乗れる

・ヘルメットは努力義務

・サドル付きで座って運転でき、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・カゴ、バックミラー標準装備

・12インチの大系タイヤで走行時の安定性抜群

・工具不要で折りたたみができ、室内や車の中での保管も可能

・歩道/車道が走行できる2つのモードを搭載

・国土交通省認定機関”JATA”での適合通知済車両

2.【特定小型原付】Easy

お客様の声からいただいた意見を元に、見た目や気軽さは自転車のようで性能は電動バイクという、自転車とバイクの”いいとこ取り”をした、新たな特定小型原付。

16歳以上の学生の通学や、免許返納後のシニアの方の移動手段、若者から年配者の方まで幅広く愛用頂ける、新たなパーソナル電動モビリティです。

Easy 基本スペック

・区分：(特例)特定小型原動機付自転車

・展開サイズ：全長：1,310ｍｍ 全幅：590ｍｍ 全高：1,080mm

・折り畳みサイズ：全長：730ｍｍ 全幅：560ｍｍ 全高：600ｍｍ

・車体重量：約25.7kg(バッテリー含む)

・バッテリー重量：約4.1kg

・最大荷重：120kg

・適応身長：140cm以上

・ブレーキ：前後ディスクブレーキ

・走行モード：車道/歩道

・速度：車道走行モード最高速度20km/h／歩道走行モード最高速度6km/h

・バッテリー：リチウムイオン（48V・13Ah）

・モーター：後輪駆動500W

・充電時間：約7時間*¹

・一充電走行距離：最大約80km*²

・タイヤサイズ：14×2.125インチ

・保証期間：購入より１年

・付属品：充電器・簡易工具・説明書

*¹ 充電時間は、バッテリー残容量により変わります。

*² 当社調べの為、走行時の気象・道路状況などの諸条件によっては走行できる距離は変わります。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

☆バックミラーは簡単な取り付け作業が必要です。

3.【特定小型原付】SUNRIN

社内スタッフが『乗りたい』と思うようなコンセプト案から、製品開発部門がコンセプトを受け、ゼロから設計し開発した三輪モデルの特定小型原付。

2024年10月にクラウドファンディングサイトMakuakeにて先行応援販売を行い、3400万円を超える応援購入をいただきました。

免許返納後のシニアの方の移動手段、若者から年配者の方まで幅広く愛用いただける、新たな3輪パーソナル電動モビリティです。

製品概要ページ：https://sun-emperor.jp/sunrin/

SUNRIN 基本スペック

・区分 ：(特例)特定小型原動機付自転車

・展開サイズ ：全長 1,230mm 全幅 600mm 全高 1,050mm

・折り畳みサイズ：全長 1,200mm 全幅 600mm 全高 670mm

・車体重量 ：約33kg(バッテリー含む)

・バッテリー重量：約3.7kg

・最大荷重 ：120kg

・適応身長 ：140cm以上

・ブレーキ ：前後ディスクブレーキ

・走行モード ：車道/歩道

・速度 ：車道走行モード最高速度20km/h／車道走行モード最高速度13km/h／歩道走行モード最高速度6km/h

・バッテリー ：リチウムイオン(48V・13Ah)

・モーター ：前輪駆動400W

・充電時間 ：約7時間 *1

・一充電走行距離：最大約60km *2

・保証期間 ：購入より1年

・付属品 ：充電器・簡易工具・説明書

*1 充電時間は、バッテリー残容量により変わります。

*2 当社調べの為、走行時の気象・道路状況などの諸条件によっては走行できる距離は変わります。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

※製品は簡単な組立作業が必要です。

Sun Emperorとは

Sun Emperorは、電動モビリティの製造・販売を行っている会社です。取扱製品は全てガソリンを使わない。電動です。

Sun Emperorは、“日本を代表する次世代モビリティメーカーになる”ことを目標に掲げ、2022年12月に愛知県名古屋市にて活動を始めました。

現在では全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しております。私たちの目標は、製品・サービスを日本だけでなく、世界中の人々にお届けしていきます。

弊社は、2023年7月に新設された「特定小型原付」分野に、同タイミングで参入した企業です。

Makuakeにて昨年公開した「SUNRIN」という車両は、総額3400万円を超えるプロジェクトとなり、現在において「特定小型原付」のジャンルにおいて大人気車種の１つとなっております。

また、「特定小型原付」にまつわる勉強会や試乗説明会を、各省庁や自治体等の依頼を受け、2023年7月より実施しております。

Sun Emperorは、名古屋にある本社にてすべての車両の検査と調整を行なっています。検査に合格した車両を、名古屋からお客様の元へお届けしています。