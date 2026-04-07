【ゴールデンウイーク無料体験イベント！取材可能】訪日×日本の子どもが出会う！子どもの日・国際交流イベントをANO-NE Kids Club（銀座）にて開催

株式会社コスモスホテルマネジメント

年間40万人以上の訪日家族旅行者が利用するアパートメントホテル「MIMARU（ミマル）」を運営する株式会社コスモスホテルマネジメントは、2026年 5月5日（祝・火）のこどもの日に、一時預かり対応の屋内遊び場「ANO-NE Kids Club」にて、訪日旅行者と日本在住の子どもたちが交流できる特別無料イベントを開催します。

本イベントは、遊びや体験を通じて、言葉の違いを超えた自然な交流を生み出す体験型プログラムです。訪日旅行者と日本在住の子どもたちが、遊びを通じてつながる機会を提供します。

また、子どもたちが安心して過ごせる環境の中で、「子どもたちが夢中で遊び、大人は自由な時間を満喫できる」という「ANO-NE Kids Club」ならではの時間をお届けします。

ANO-NE Kids Club :https://anone-kids.com/

■ 世界と日本の子どもをつなぐ「子どもの日」特別イベント

「ANO-NE Kids Club」は世界の子どもたちが集まる空間です。今回のイベントでは、日本語・英語で楽しむ「バイリンガル紙芝居」や母の日の贈り物にもぴったりの「日本の文化クラフト体験」などを実施します。遊びながら学び、自然に交流が生まれるプログラム構成となっています。子どもたちが安心して過ごしている間、保護者はショッピングや食事など自由な時間を過ごすことができます。

● イベント概要

場所：ANO-NE Kids Club（東京都千代田区有楽町1-2 KOKOビル4階）

日時：2026年5月5日（祝・火）

第1回10:00～12:00 第２回12:30～14:30（各回10名程度）

内容：アスレチック体験・バイリンガル紙芝居・日本文化クラフト体験

参加費：無料（要予約）

お申し込みURL：https://forms.gle/r64iNjZMNcFY82Ru6

※イベントに参加できるのは4歳～10歳のお子さまのみとなります。保護者はお子さまを預けてお出かけいただきます。

※定員に達し次第、受付終了となります。それに伴い、お申込みフォームを閉鎖する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■「家族時間」の新たな形を提案するANO-NE Kids Club

「ANO-NE Kids Club」は、アパートメントホテル「MIMARU」の宿泊者からの「親も旅を満喫したい」「子どもが体を動かす場所が欲しい」という声を受け、2025年4月東京・銀座に開業しました。

「インバウンド旅行者に大人観光を満喫してほしい」「日本の親も気兼ねなく子どもを預けて自分の時間を楽しんでほしい」という大人たちへの思いと、「買い物に付き合うより、友だちと楽しく遊びたい」という子どもたちの率直な願い。私たちは、双方のニーズを同時にかなえ、家族全員が満足できるようなサービスとして形にしました。

施設では、経験豊富なスタッフがお子さまを見守ることで、安心して預けられる環境を整えています。お迎えのあとには、それぞれの楽しかった時間を「あのね、こんなことがあったよ」と語り合える、そんな家族の思い出づくりを応援しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9pg_Xbikh9I ]



■ 利用実態：訪日旅行者だけでなく、日常の子育てサポートにも活躍

2026年1～3月の利用者の51％が訪日旅行者、49％が日本在住者で、訪日旅行者はアメリカやシンガポール、オーストラリアを中心に、これまで30以上の国と地域から来場しています。保護者の過ごし方としては、「買い物」「飲食」などリフレッシュ目的の利用が多く、日本在住者では、「仕事」など実用的な用途も見られました。また、訪日旅行者の25％がリピート利用をしており、「子どもがまた行きたいと言った」という声も多く寄せられています。大人だけでなく、子どもたち自身が楽しみにする施設として、都市滞在中の新たな選択肢となっています。

ANO-NE Kids Club利用者アンケート（2026年1～3月）

「ANO-NE Kids Club」施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81858/table/112_1_c0f188704f33b69bb23264dc83eea09d.jpg?v=202604071051 ]株式会社コスモスホテルマネジメント

（本社：東京都港区、社長：藤岡 英樹）

株式会社コスモスホテルマネジメントは、訪日ファミリーに人気のアパートメントホテル「MIMARU」を東京・京都・大阪で展開しています。キッチン・ダイニング付きの広い客室と、多国籍スタッフのフレンドリーなサポート、さらに家族旅行を快適にするサービスを提供。“みんなで泊まる”楽しさと、家族との絆や旅先で出会う人・街とのつながりがちぢまり深まる旅をお届けします。



MIMARU公式サイト： https://mimaruhotels.com/

サステナビリティページ： https://mimaruhotels.com/sustainability/

コスモスイニシア公式サイト： https://www.cigr.co.jp/