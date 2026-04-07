【開催報告】アリババ、ファーウェイなど知財トップらが登壇。日中ハイエンド・クローズドサロン及び「杭州高新区海外知財サービスステーション」授与式を東京・浜松町で開催

弁護士法人スフィア東京

2026年4月4日（土）、知財・法務分野に特化した人材コンサルティングを行う麦策コンサルティング（マイセコンサルティング）主催、弁護士法人スフィア東京 スフィア法律事務所の特別協力による、日中ビジネスを展開する企業の知財・法務プロフェッショナルを対象とした完全クローズドイベント『海を越え、知財と共に──麦子家智享サロン 2026年4月 日本・東京特別回』が、弁護士法人スフィア東京（本社：東京都港区、代表弁護士：小堀光一）にて盛況のうちに開催されました。

■ 開催の成果

本イベントには、ファーウェイ（Huawei）、アリババグループ（Alibaba）、舜禹（Sunyu）、積水化学工業など、日中を代表する企業の特許法務統括責任者や総経理などのトップランナーが集結。「日中クロスボーダーシーンにおける現場のリアルな課題やプレッシャーへの対応策」および「キャリアストーリー」の2つのテーマを軸に、極めて内容の濃いディスカッションが行われました。

■ ハイライト1：公的機関からの認定--スフィア法律事務所が「海外知財公益サービスステーション」に

今回のサロンにおける最大の成果の一つとして、スフィア法律事務所は中国・浙江省の「杭州市高新区（濱江）海外知的財産公益サービス」としての正式な認定を受け、授与式が執り行われました。

これは、中国の地方政府および国家級ハイテク産業開発区から当事務所の実力と実績が高く評価されたことを意味します。今後、当事務所は杭州市とより緊密に連携し、中国企業の日本進出を法的にサポートするとともに、日本企業の浙江省への事業展開に対しても強力な現地支援を提供してまいります。

■ ハイライト2：5時間にわたる濃密な対話が生んだ、強固な人的ネットワーク

今回は10～12名限定の小規模な完全クローズド環境として開催されたため、従来の堅苦しいビジネス会議の枠を超えた交流が実現しました。業界内で長年の親交を持つコアゲストも多く、約5時間に及んだ交流は非常に深く、温かい雰囲気の中で進行しました。

参加者は、クロスボーダーでの知財保護や企業法務の実務といった専門的な議題にとどまらず、日中で活躍する優秀な知財・法務プロフェッショナル同士のキャリア形成やグローバルなライフスタイルについても本音で語り合いました。この独自の人的ネットワーク形成により、産業界と法曹界におけるハイレベルな人材・リソースの深い結びつきが生まれました。

■ ハイライト3：先見的な視点--AI時代のビジネスと法律を紐解く

開催地であるスフィア法律事務所の代表弁護士・小堀 光一は、「法律事務所の革新的な発展」や「AI時代のビジネスと法律」といった最先端のテーマでオープニングスピーチを行いました。

複雑に変化するクロスボーダービジネスの環境において、企業がいかにして従来の「法的保護」から脱却し、「IP駆動」による新たな成長を切り拓くかについて見解を共有し、現場のゲストから強い共感を呼びました。

■ 展望：多様な日中ビジネス・コミュニティの創造へ

スフィア法律事務所は、本サロンを契機として国境を越えた強力なリソース統合能力を証明しました。今後は、日中のクロスボーダー法律サービスをさらに深掘りするだけでなく、ハイエンドなファミリー向け交流やスポーツを通じた交流など、多様でプライベートな人的ネットワークイベントの企画も予定しています。

また、本年5月には中国・深圳などを訪問し、華南エリアの優秀な企業や弁護士会との協力ネットワークをさらに強化していく計画です。日中ビジネスの橋渡し役として、当事務所の今後の展開にぜひご期待ください。

【当事務所概要】



当事務所の主なクライアントは、アジアの投資家・経営者および海外事業を行う日本企業となっております。代表弁護士が長く渉外業務に関わってきた結果として、いわゆる企業法務のみならず、日系企業・海外企業の経営、業務拡大支援を行っております。

事務所名：弁護士法人スフィア東京 スフィア法律事務所

本社所在地：東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 6階

代表弁護士：小堀 光一

事業内容： 渉外業務を含む企業法務全般、経営サポート

設立： 2022年10月

HP：https://sphere-law.com/

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