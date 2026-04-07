【Shinwa Auction】珠玉の秘蔵コレクションを一挙出品、国内外で評価を得る「北大路魯山人」特別オークションを開催、497点を競売へ

Shinwa Wise Holdings株式会社

Shinwa Wise Holdings 株式会社 (東証スタンダード市場上場、本社：千代田区丸の内、代表取締役：米田 岳）の主要子会社である Shinwa Auction 株式会社（本社：千代田区丸の内、代表取締役：高橋 健治）は、2026年4月23日（木）に「北大路魯山人特別オークション」を開催いたします。

これに先立ち、4月17日（金）から21日（火）まで、出品作品を一堂に展示する下見会を実施いたします。

出品作品一覧はこちらから :https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/special_auction_april_23_2026_l_shinwa_auction開催概要

名称

北大路魯山人特別オークション

オークション日時

2026年4月23日（木） 11:00～（開場10：30）

下見会日時

2026年4月17日（金）～20日（月） 10:00～18:00

2026年4月21日（火） 10:00～16:00

会場

東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1F（アクセス）(https://www.shinwa-auction.com/course/access2/)

※オークション・下見会は同一会場で開催いたします。ともに予約不要・入場無料です。

主な出品作品

LOT.345

北大路 魯山人「武蔵野図屏風」



163.4×178.8cm

紙本・二曲一隻

黒田陶々菴シール

1959（昭和34）年作



エスティメイト：100万円～200万円

LOT.401

北大路 魯山人「雲錦鉢」



H19.0×D37.5cm

高台内に掻き銘「魯山人」

共箱



エスティメイト：800万円～1,200万円

LOT.402

北大路 魯山人「椿鉢」



H22.6×D42.0cm

高台内に掻き銘「魯山人」

共箱



エスティメイト：1,500万円～2,500万円

本オークションのみどころ

１.1,000点超の私蔵コレクションから、厳選された402ロット（497点）を一堂に

本オークションでは、ある一人のコレクターが並々ならぬ情熱をもって長年蒐集した、1,000点を超えるコレクションより、北大路魯山人の初期から晩年に及ぶ作品とゆかりの品々、計497点（402ロット）を一挙に出品いたします。個人の美意識で統一された規模の大きなコレクションをご紹介する、極めてな稀な機会です。

２.「食器は料理のきもの」、魯山人の美学に触れる

魯山人は著作『魯山人味道』に、「食器は料理のきもの」と題し、料理をつくる者が、ほんとうによい料理をつくるには、どうしてもよい食器美術を必要とする、というテーマを扱った文章を寄せました。

本オークションでは、魯山人が料理をより美しく・おいしく見せるために苦心をして作った雅な食器たち（雅陶）を、工夫の跡を辿り、料理が乗った姿を想像しながら鑑賞していただくことができます。

３.下見会で魯山人の多才な足跡を辿る

4月17日（金）より開催する下見会では、作品をガラスケース越しではなく、実際にお手に取ってその質感や重みを確かめていただくことができます。

約500点の中には、大胆な筆致が冴える《椿鉢》や《雲錦鉢》の他に、会員制料亭「星岡茶寮」で使用されたと思われる酒器・皿・鉢など、美食の現場を支えた「生きた器」の数々や、濡額、屏風、印材が含まれます。

４.数万円から手に入る、日常使いの器も数多く出品

入札の参考となるエスティメイトの下限価格は、2万円から2,500万円まで幅広く設定されています。

数万円台から手に入る器も数多く出品されるため、「オークションに対して馴染みが無い…」と感じている方も、お気軽にご来場・ご参加いただくことができます。

オークションへの参加方法

本オークションは個人・法人を問わず、どなたでもご参加いただけます（初めてオークションに参加する際のみ、事前のお客様登録が必要です）。

ご登録はWeb、下見会・オークション会場、郵送にて受付けております。

具体的な登録手順、必要書類、および各入札方法の詳細につきましては、下記入札ガイドをご確認ください。

入札ガイド :https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/

【参考】選べる入札方法

Shinwa Auctionでは、お客様のご都合に合わせて下記の入札方法をご利用いただくことができます。

事前書面入札

弊社指定の書面による事前入札です。

（下見会場にて作品を鑑賞・状態をご確認いただいた後、その場で書面を記入し入札いただくこともできます）

オンライン入札（Web申し込みによる事前入札）

オークション開催日の2週間前から1日前の15:00まで、Web上で事前入札を受け付けています。

会場入札

オークション当日、会場に直接お越しいただき、パドルを上げて臨場感の中で入札いただく方法です。

ライブビッディング

パソコン・スマートフォンにてライブ配信を視聴しながら、リアルタイムで入札いただく方法です。

会社概要

【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】

商号：Shinwa Wise Holdings 株式会社

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階

資本金：2億2,000万円

役員：代表取締役 米田 岳

目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社

お問い合わせ：info@shinwa-wise.com

URL：https://www.shinwa-wise.com

【 Shinwa Auction 株式会社 】

商号：Shinwa Auction株式会社

※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階

資本金：5,000万円

お問い合わせ:

TEL.03-5224-8620

FAX.03-5224-8621

URL：https://www.shinwa-auction.com

【本件に関するお問い合わせ先】

Shinwa Auction株式会社

TEL：03-5224-8620

フリーダイヤル：0120-01-1135（固定電話のみ）

Email：info@shinwa-auction.com