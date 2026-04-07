これからの健康経営が向き合う「プレコンセプションケア」　ライフプランと持続的なキャリア形成を支えるeラーニングコンテンツ販売開始

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：松田 泰秀、以下「当社」）は、全従業員のライフプランと持続的なキャリア形成を支え、将来をより豊かにするためのeラーニングコンテンツ動画『こころとからだのデザイン学～プレコンセプションケア～』の販売を開始しました。

■市場動向

近年、将来に備えて自身の健康と向き合う「プレコンセプションケア」は、国の少子化対策や企業の健康経営※において、重要な考え方として注目されています。自治体による取り組みや、検査費用の助成、こども家庭庁による啓発活動が進むほか、2025年度の「健康経営優良法人」認定において「女性の健康保持・増進策」が必須項目となりました。

また企業においても、健康経営の重要性はますます高まっています。心身のコンディションを整えることは、生産性の向上やキャリア形成、さらには組織の持続的な成長につながると注目されています。

◇「プレコンセプションケア」とは

直訳では“妊娠前のケア”を指しますが、本質的には妊娠前だけに限らず、日ごろから健康について正しい知識を持ち、すべての働く人が将来の選択肢を広げ、後悔のないキャリアと自分らしい人生を築くために、自分の心と体を正しく理解し整えていく取り組みです。性別やライフステージを問わず、すべての人に大切なセルフケアの一つです。

■コンテンツ制作の背景

こうした市場動向の中で、従業員のライフプランやウェルビーイングを重視する動きも加速しています。「健康経営優良法人」認定制度では、プレコンセプションケアに関する取り組みも評価項目として取り入れられる動きがあり、企業には従来の疾病予防に加えて、将来を見据えた健康づくりの支援が求められています。

当社では、これまで健康診断情報の活用や健康支援サービスを通じて培ってきた知見を活かし、誰もが健康について正しく理解でき、健康リテラシーを高めて日常や仕事にすぐ活かせる知識をわかりやすくお伝えします。eラーニング形式で、従業員とそのご家族が自身のキャリアとライフイベントを両立させるための、心身の基盤づくりにつなげます。

■概要

従業員が「プレコンセプションケア」について正しい知識を身につけ、自ら健康管理やキャリア形成に取り組めるよう支援するeラーニング動画『こころとからだのデザイン学～プレコンセプションケア～』を提供いたします。本コンテンツは、従業員の健康意識の向上と企業の健康経営※の推進に貢献する内容となっています。

◇コンテンツ動画の特徴

・制度・政策背景も踏まえた解説

プレコンセプションケアの基本的な考え方に加え、社会的背景や健康経営との関係性も分かりやすく解説します。

・すべての人が学べる内容

生活習慣、メンタルヘルス、ライフプラン設計など、すべての働く世代に役立つ内容を盛り込んでいます。

・健康経営施策として活用しやすい設計

健康経営優良法人の申請を見据えた取り組みの一環として導入しやすく、従業員のヘルスリテラシー向上やエンゲージメント向上にも寄与します。

・社会課題解決への貢献

少子化という日本社会が抱える大きな課題に対し、企業が果たせる役割の一つとして、従業員への正しい知識提供と行動変容を後押しすることを目指しています。

◇講師

荒田 尚子先生

国立成育医療研究センター女性総合診療センター 女性内科 診療部長

三戸 麻子先生

国立成育医療研究センター女性総合診療センター 女性内科 医長 プレコンセプションケア センター 医長

◇コンテンツ動画内容 ※3章セット販売

・第1章 未来の自分のために（基礎編：約14分、荒田 尚子先生）

プレコンセプションケアの概念に加え、現代社会特有の課題や、栄養・睡眠不足、ストレスが身体に与える影響を知ることで、自身の健康状態を正しく見つめ直すきっかけとなります。

・第2章 20代・30代で未来を変える（実践編：約17分、三戸 麻子先生）

20代・30代の体づくりは、将来の自分への最高の投資。食事や睡眠といった日々の習慣が、未来の自分や次世代にどう影響するのかを学びます。

・第3章 まだ大丈夫は禁物（応用編：約10分、三戸 麻子先生）

忙しい毎日の中で「まだ大丈夫」を「今、見直す」きっかけに。年齢による体の変化を知り、自分と家族の未来を守る力を育みます。

■今後の展開

当社は今後も、誰もが自分らしく輝ける社会の実現に向け、健康づくりを通じて将来の選択肢を広げられるプラットフォームを提供します。働く人々の心身の充実が企業の活力となり、持続可能な発展へと繋がるサイクルを支援することで、社会全体のウェルビーイング向上に貢献していきます。

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【会社概要】

会社名 ：ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社

代表者 ：代表取締役社⾧ 松田 泰秀

所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 14 階

事業内容：健康管理クラウド事業、健診ソリューション事業、医療機関等支援事業

URL ：https://wellcoms.jp/