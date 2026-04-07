クリエイター支援型ショップ、クリエイターズショップ・ループ2026出店者募集開始！ 募集期間は5月12日（火）まで！

公益財団法人名古屋産業振興公社

ナディアパーク（名古屋市中区栄）にある、「クリエイターズショップ・ループ（creators shop Loop、以下Loop）」は、国際デザインセンターが運営する名古屋地域のクリエイティブ産業分野で創業・販路拡大をめざすクリエイター、事業者の支援型ショップです。商品販売はもちろん、バイヤー様等からも注目をいただき、多くのクリエイターをバックアップしてきました。



これまで商業施設「クレアーレ」B1Fで営業してきたLoopは、2026期より同館1Fへ移転し、リニューアルオープンします。1Fフロアへ移ることで、より気軽にお立ち寄りいただけるお店へと生まれ変わります。現在、6月19日（金）のオープンに向け、出店者を募集中です。

Loopの募集審査を通過した出店者は、補助により賃料無料、販売人員の負担無く、低額諸費用と販売手数料（原則売上の5%）のみで出店スペースを構えることが出来ます。また、出店期間を通じ、ディスプレイやイベント等に関するアドバイスと広報支援が得られます。

出店枠は、約9ヶ月間の通年出店枠と、約30日間の期間出店枠をご用意。デザイン、ファッション、コンテンツ等、クリエイティブ産業分野の新しい取り組みに携わる方であれば、個人、法人を問わず出店が可能です。



受付期間は5月12日（火）まで。（＊申込書類とサンプルともに期間内に提出）意欲的なクリエイター・事業者の皆様、是非、このチャンスにご応募ください。

なお、新規応募者には審査上の加点があります。応募書式の記入方法がわからない、実際の販売スペースが見たい、等、ご不明の点があればお気軽にお声がけ下さい！事業計画の記載方法なども個別にご説明します。

募集概要

■応募方法

詳細、応募方法はこちら(https://www.idcn.jp/projects/loop/3911/)からご覧いただけます。

出店書類一式をダウンロード、ご記入の上、販売予定商品画像とともに、申込フォーム(https://mighty-shallot-0d1.notion.site/333f01631f1c80d2a8a0e55d5284fe85)よりご応募下さい。サンプル商品は以下お問合せ先まで、ご持参または発送下さい。

◎クリエイター創業支援スペースクリエイターズショップ・ループ

出店者募集要項2026(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/04/loop_2026_19entry_Guidelines.pdf)

出店申込書2026［Word］(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/04/loop_2026_19entry.docx)

出店申込書2026［PDF］(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/04/loop_2026_19entry.pdf)

申込フォーム :https://mighty-shallot-0d1.notion.site/333f01631f1c80d2a8a0e55d5284fe85?pvs=105※あらかじめ出店申込書と商品画像をご用意ください。

■募集期間

2026年4月3日（金）～5月12日（火）［必着］

※申込書類とサンプルを期間内に提出下さい。



■募集出店区画

通年出店：スペースA（16平方メートル ）1区画程度、スペースB（8平方メートル ）4区画程度

期間出店：スペースA（16平方メートル ）1区画、またはスペースB（8平方メートル ）2区画程度



■出店期間

通年出店：2026年6月19日（金）～2027年3月25日（木）の約9ヶ月間

期間出店：上記出店期間内の約30日間

・期間1：2026年6月19日（金）～2026年7月22日（水）：34日間

・期間2：2026年7月24日（金）～2026年8月26日（水）：34日間

・期間3：2026年8月28日（金）～2026年9月30日（水）：34日間

・期間4：2026年10月2日（金）～2026年11月4日（水）：34日間

・期間5：2026年11月6日（金）～2026年12月 9日（水）：34日間

・期間6：2026年12月11日（金）～2027年1月14日（木）：34日間 ＊1月1日休業

・期間7：2027年1月16日（土）～2027年2月18日（木）：34日間

・期間8：2027年2月20日（土）～2027年3月25日（木）：34日間

※いずれも設営準備、撤去、クレアーレ休業日（＊年末年始他1日）をのぞく

※期間出店は原則、1回とする。



■出店費用

賃料無料



■諸費用

通年出店：月額10,000円（税別）

期間出店：1期間20,000円（税別）

※いずれも8平方メートル の場合。16平方メートル の場合は倍額となります。



■販売手数料

売上の5%（再出店者は7%）

接客・販売・運営は、公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター及び当法人が指定する販売業務受託者が行います。

※商品制作費は出店者の負担とします。

■対象

クリエイティブ産業分野（デザイン・ファッション・コンテンツなど）において、新たな取り組みにより、名古屋市内で創業または販路拡大、あるいは新たに同分野への業態転換を目指す、個人、グループ、法人（中小企業者）。

■出店者に対する支援

出店スペースを自らの商品販売とワークショップやオーダー会など事業PRの場として使用することができます。

接客・販売業務は運営者が行い、出店者は来店者反応や販売実績などのフィードバックを受けることができます。

商品の開発・ディスプレイ・販売促進に関する相談・指導や、その他広報に関する支援が受けられます。

■スケジュール

募集締切：2026年5月12日（⽕）※申込書、サンプル商品共に必着

第一次審査、第⼆次審査：2026年5月中旬

審査結果通知：2026年5月下旬

出店者説明、契約手続：2026年5月下旬～6月上旬 ※期間出店の方は別途調整

商品搬入、ディスプレイ作業：2026年6月16日（⽕）・17日（水）※期間出店の方は別途調整

■ご質問・お問合せ

公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

デザイン推進部 Loop担当

Tel.052-265-2105（9:00～17:00／土日祝日を除く）

Mail.shop_loop@idcn.jp

クリエイターズショップ・ループ（creators shop Loop）とは

クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ」は、クリエイティブ産業分野において意欲的な提案を試みるクリエイターに販売の場を提供するショップです。クリエイターとユーザーを橋渡しする輪のつながりを意味する“Loop”の名のもとに、名古屋の地で創業や販路拡大、またはクリエイティブ産業分野への業態転換を目指すクリエイターや事業者の商品販売を行い、事業展開をバックアップします。出品者は公募により選出され、賃料無料・低額諸費用で商品を販売し、広報等の支援を受けることができます。約9ヶ月の通年出店枠と、約30日間の期間出店枠があります。

https://www.idcn.jp/projects/loop/



＊Loopは名古屋市によるクリエイター創業支援スペースとして設立され、クリエイティブ産業の振興を目的に、公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンターが企画運営を行います。

クリエイターズショップ・ループ2026

出店期間：2026年6月19日（金）～2027年3月25日（木）

＊クレアーレ休業日ほか入替日を除く

営業時間：11:00～20:00

場所：〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目18-1 ナディアパーク1F

tel052-265-2106 shop_loop@idcn.jp https://loop.idcn.jp/

アクセス：名古屋市営地下鉄名城線・名港線「矢場町駅」6番出口より約400m（徒歩約5分）

名古屋市営地下鉄東山線「栄駅」サカエチカ7番出口より約600m（徒歩約7分）

＊本事業は名古屋市の補助金を活用して実施しています。

企画運営：公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

協力：株式会社ゲイン、中部デザイン団体協議会（CCDO）