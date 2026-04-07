【新製品】忙しい新生活を快適に。“手を使わずサッと履ける”ハンズフリースニーカーROCKPORT「SHAWN」「TRISTEN」シリーズを発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社SHAWN（ショーン）

丸紅コンシューマーリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河村 克巳）は、アメリカ発のフットウェアブランド「ROCKPORT（ロックポート）」の2026年春新作として、機能性とデザイン性を両立した新モデル「SHAWN（ショーン）」「TRISTEN（トリステン）」シリーズを発売いたします。

忙しい大人の「時間を奪わない」一足

新生活での朝の準備、新年度の挨拶まわり、新体制への対応……。

新社会人や異動などで環境が変わる4月は、とにかく“時間が足りない”季節です。

ROCKPORTが提案する機能「STEP ACTIVATED（ステップアクティベイテッド）」は、手を使わず、足を入れるだけでスッと履けるハンズフリー設計。忙しい朝でも、慌ただしい移動中でも、“立ったまま 1 秒で履ける” 新しい快適体験を提供します。

「時間は、あなたの未来のために使ってほしい。」

そんな想いを込めて、ROCKPORTは新生活を迎えるすべての人を応援します。

STEP ACTIVATED 搭載シューズの特長

１.ハンズフリー着脱

足入れしやすい成型ヒールカウンターをかかと部分に内蔵。

手を使わず、足を入れるだけでスムーズにフィットし、スマートに着脱できます。

２.時短 × ストレスフリー

かがむ動作が不要になることで、忙しい毎日の“時短”と足元のストレス軽減を実現します。

３.ON／OFF使える上質デザイン

ビジネス、通勤、休日まで、さまざまなシーンのスタイルにマッチする汎用性の高いデザインです。

４.ROCKPORTの基本性能

軽量衝撃吸収“truTECH（トゥルーテック）”と、 クッション性と反発力が持続する“ActivSOLE（アクティブソール）”を搭載（一部モデルのみ）。

2026年春の新作モデル

- SHAWN（ショーン） ステップアクティベイテッド スニーカー価格：25,300円（税込）サイズ：24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）カラー／品番：ライトトープ … RMF-C26S07Wストーミーウエザー … RMF-C26S08W

アッパー素材：カウレザー、ポリエステル、シンセティック／ソール：EVA

【ポイント】

・スニーカーライクな柔らかいフォルム

・レザー×メッシュのコンビで軽快＆上質

・STEP ACTIVATED + truTECH 搭載で歩行も快適

・クッション性と反発力が持続する「ActivSOLE（アクティブソール）」を採用。

2．TRISTEN（トリステン） ステップアクティベイテッド スニーカー

価格：18,700円（税込）

サイズ：24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）

カラー／品番：

ブラック … RMF-C26S09Wミディアムブラウン … RMF-C26S10W

アッパー素材：カウレザー、シンセティック、テキスタイル／ソール：EVA

【ポイント】

・艶感レザー × サイドのパーフォレーションでオンオフ万能

・軽量EVAソール＋truTECH

・靴ひも仕様でフィット感の調整可能

■ 人気の継続モデル

◆ TYNNER（ティナー） ステップアクティベイテッド スニーカー

価格：17,600円（税込）

サイズ：24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）

左から ホワイト … RMF-C25S43W ニューブリティッシュタン … RMF-C25S42W ブラック … RMF-C25S41W

アッパー素材：カウレザー、ポリエステル／ソール：EVA

【ポイント】

・ビジネスカジュアルの王道

・STEP ACTIVATED × 軽量設計

・上質レザーで大人の足元を品よく演出

■ 新生活を迎えた皆さまへ

ROCKPORTは、毎日の一歩がもっと軽く、快適であるために、

そして

“靴を履く時間すら大切にしてほしい”

という想いを込めて、

STEP ACTIVATEDシリーズをお届けしています。

慌ただしい毎日でも、「スッと履ける」だけで、心と時間に少しの余裕が生まれる。

新しい環境に挑むあなたを、足元からさりげなく、そして確かに支えたい。

ROCKPORTは、そんな想いとともに、新生活を迎えたすべての人を応援しています。

■「ROCKPORT（ロックポート）」とは

「妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供する」というブランド理念のもと、1971年にボストンで誕生したシューズブランドです。ビジネスからカジュアルまで、幅広いシーンに対応する快適な一足を提案しています。常に時代のニーズに応える革新的なシューズを生み出し続け、世界70カ国以上で愛されています。私たちはこれからも、靴を通じて人々の一歩を支え、より豊かな人生を歩むためのパートナーでありたいと願っています。

【最新情報とシューズは公式サイトをご覧ください】

公式オンラインストア： https://shop.rockport.jp/

公式Instagram： ＠rockport_jp (https://www.instagram.com/rockport_jp/)

【直営店舗】

ROCKPORT 横浜ランドマークプラザ店

ROCKPORT 京王百貨店 新宿店

ROCKPORT 阪神梅田本店

■ROCKPORTメンズアイテム展開百貨店店舗リスト

※以下各店のメンズシューズ売場にて展開

日本橋高島屋S.C.

新宿高島屋（タカシマヤ タイムズスクエア）

伊勢丹 浦和店

伊勢丹 立川店

ジェイアール京都伊勢丹

そごう横浜店

そごう千葉店

そごう広島店

東武百貨店 池袋本店

東武百貨店 船橋店

小田急百貨店 町田店

松坂屋名古屋店

大丸梅田店

あべのハルカス近鉄本店

津松菱

小倉井筒屋

その他ロックポート取扱店舗

取扱商品詳細と在庫については各店舗にお問い合わせください。

◆会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。

アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

https://www.marubeni-cl.com/