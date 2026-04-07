ニューシングル 「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」 リリース記念！DA PUMPのメンバーが生出演するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年4月8日(水) 21:00～22:00にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、DA PUMPのメンバーがリアルタイムで登場するリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、DA PUMP 39thシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」のリリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、今までのDA PUMPの楽曲をオンエアいたします。本イベントにはDA PUMPのメンバーがチャットと音声ライブ配信で登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、DA PUMPのメンバーが登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

【メンバー登場】 DA PUMP特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年4月8日 (水) 21:00～22:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_dapump_0408_pr

■DA PUMP

ボーカル＆パフォーマンスグループ。

メンバー：ISSA、YORI、TOMO 、KIMI、U-YEAH、KENZO

1997年6月、富樫明生の音楽プロデュースにより、シングル「Feelin' Good ～It's PARADISE～」でデビュー。

1998年、NHK紅白歌合戦に初出場。以降、2002年まで5年連続出場。

「ごきげんだぜっ ! ～Nothing But Something～」,「Rhapsody in Blue」,「We can't stop the music」,「if...」など数々のヒットを放つ。

2001年発売のベスト盤「Da Best of Da Pump」は128万枚を売り上げた。

2008年、現メンバーが加入。

2009年「新生DA PUMP」として「SUMMER RIDER」をリリース。

2014年、7人体制となる。

2018年6月 約3年半ぶりにリリースした29枚目のシングル「U.S.A.」が大ヒット、MV再生回数は2億3千万回を超える(2021年1月現在)。

同年12月「第60回 日本レコード大賞」《特別賞、優秀作品賞》を受賞。

「第69回 NHK 紅白歌合戦」に出場、ISSA 以外の現メンバーは初出演となった。

2019年3月「桜」をリリース。

2019年6月「LIVE DA PUMP 2019 THANX!!!!!!! FINAL」を日本武道館で開催。

2019年8月 メンバーもゲスト出演を果たした「劇場版仮面ライダージオウ Over Quartzer」の主題歌、「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」を発売。

2019年10月～12月「LIVE DA PUMP 2019 Funky Tricky Party」で全国ツアーを行う。

同月12月「第61回 日本レコード大賞」《優秀作品賞》を受賞。

「第70回 NHK 紅白歌合戦」に出場。2年連続で出場を果たした。

2020年2月さいたまスーパーアリーナにて「LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL」を開催。

2020年3月「Heart on Fire」をリリース。

2020年5月「U.S.A.」が2020年JASRAC賞 外国作品賞を受賞。

2020年9月「Fantasista～ファンタジスタ～」をリリース。

2020年11月 初の単独オンラインライブ「LIVE DA PUMP 2020 DA NEWE GAME」開催

2020年12月「第62回 日本レコード大賞」《優秀作品賞》を受賞。3年連続で受賞。

2021年 3月「Dream on the street」をリリース

2021年 5月、現在の6人体制となる。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm