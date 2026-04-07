『ムビ活コレクト』2026年4月1日からサービス提供開始！

インフォームシステム株式会社『ムビ活コレクト』を2026年4月1日に正式ローンチ https://collect.movikatsu.com/(https://collect.movikatsu.com/)

動画共有アプリケーション『DOUPA!ポータル』を開発・提供する、インフォームシステム株式会社（大阪市淀川区、代表取締役：前田英孝）は、ウェブ開催のユーザー参加型の動画投稿コンテストや公募、オーディション、採用選考等で、動画収集ができるオリジナルフォームの作成、応募データを簡単かつ安全に管理・審査、データのダウンロードまでブラウザ上で簡単に操作できるウェブサービス『ムビ活コレクト』を2026年4月1日にサービス提供を開始いたしました。

■ 『ムビ活コレクト』開発背景

近年、スマートフォンや通信環境の進化により、動画を活用したコミュニケーションは、私たちの生活の一部になっています。動画は、文章や静止画だけでは伝えきれない、人物像や想い、スキルや表現力を伝えられる手段として採用活動や教育現場、各種コンテストや選考・評価の場面で活用の幅が広がっています。一方で、多くの現場では以下のような課題が残っていました。

・応募作品データ収集から管理、審査までの手作業

・GoogleフォームやSNSを組み合わせた非効率な運用

・セキュリティリスクや権限管理の不十分さ

『ムビ活コレクト(https://collect.movikatsu.com/)』は、こうした課題を解決するため、応募受付から管理・審査・データ管理までを一気通貫で実現するウェブサービスとして開発されました。

■ 『ムビ活コレクト』主な機能

『ムビ活コレクト』管理画面 オリジナルフォーム作成画面

(1) ノーコードでオリジナル応募フォームを作成

コンテストやオーディションなど目的に応じて、テキストやラジオボタン、プルダウン、応募規約など入力項目を自由に設定でき、簡単に作成できます。また応募完了の自動送信メールの設定もできます。

『ムビ活コレクト』管理画面 投稿コンテンツ一覧画面

(2) 動画・画像・資料データを一元管理

フォーム投稿された応募データは、管理画面で最新の投稿から順にサムネイル表示されて、一覧性があり、検索ができ評価得点がはいれば、得点順の昇順降順で表示操作することもできます。

『ムビ活コレクト』管理画面 投稿コンテンツ詳細画面

(3) 審査・評価入力機能 データダウンロード

審査員ごとにアカウントIDを発行し、応募データに対して評価点やコメントの入力ができます。

応募テキストデータはCSV形式で、動画はユーザーから投稿された元データをダウンロードできます。

■ 『ムビ活コレクト』トライアル導入事例

【TEDxKobe実行委員会様】

TEDxKobe実行委員会様が実施する登壇者オーディションにおいて、『ムビ活コレクト』をローンチ前トライアルとして、2026年3月からご利用いただきました。

TEDxKobe公式サイト https://tedxkobe.com/

※TEDxKobe(https://tedxkobe.com/)とは、神戸から独自の価値あるアイデアを発信し、世の中をより良く変えていきたいと願う有志によって結成され、2014年6月にTEDから正式にライセンス認定された非営利団体です。2024年には10周年を迎え、2026年10月18日には2年ぶりとなるメインカンファレンスが神戸市内で行われます。

TEDxKobe登壇者オーディション公式ページ

https://tedxkobe.com/information/speaker-audition2026/

『ムビ活コレクト』導入で期待される成果

・動画によって、登壇者の人柄や想いの強さを視覚的にとらえることができ、審査の幅が広がる

・投稿された動画を、検索可能なサムネイル一覧、応募詳細画面の再生で、管理の効率UP

・リアルタイム得点やコメントで、審査の進行が明確になり、運営側の審査レベル向上

■ 過去の導入事例（DOUPA!ポータル(https://doupa.jp/)のカスタマイズ事例も含みます）

コンテストやオーディション、プロモーション、リサーチ、採用活動など、様々な分野の幅広いシーンで活用されています。導入事例の詳細はコチラから(https://collect.movikatsu.com/case/)

- テレビCMオーディションお客様：大手教育機関 企画開発- 英語スピーチ大会お客様：大手新聞社 新規事業部- 新卒大学生 アナウンサー採用お客様：地方テレビ放送局 人事課- 子ども向けコンテスト（絵画・動画）お客様：全国規模の会員組織 メディア企画部- ファン参加型ダンス企画お客様：クラフトビール製造会社 情報システム部

■ 『ムビ活コレクト』料金プラン、仕様

●基本プラン

初期費用：0円

利用料金：264,000円（税込）／80日間

※80日間は過去導入のお客様の平均利用期間となります

・2つのオリジナルフォーム同時利用

・転送量200GBまで（契約期間あたり）

・ストレージ200GBまで（契約期間あたり）

●オプション料金

・利用期間延長：3,300円（税込）／日

・データ容量追加（再生・転送量・ストレージ）：220円（税込）／GB

・フォーム追加：22,000円（税込）／フォーム

●仕様

・投稿できる1ファイルの最大容量動画：最大1GB（推奨約400MBまで）

・画像・PDF：最大50MB同時投稿可能数20投稿／1分間

・応募が集中するような大規模利用の場合は要相談

■ 今後の展望

インフォームシステム株式会社は、『ムビ活コレクト(https://collect.movikatsu.com/)』を通じて、企業や行政、各種団体で、動画データをもっと身近なものにすることを目指しています。近年、動画は情報共有、広報、教育、地域活動など、あらゆる領域で重要性を増しています。しかし、多くの組織では「動画を安全に集める仕組みがない」「管理に手間がかかる」といった課題が残っています。『ムビ活コレクト』は、これらの課題を解消し、誰もが安心して動画を扱える環境を提供することで、動画をより身近で価値あるものへと変えていきます。

■ 会社概要

企業名：インフォームシステム株式会社(https://www.inform.co.jp/)

所在地：大阪府大阪市淀川区西中島4-7-18 まるみやビル2階

設立：1995年（平成7年）9月

資本金：1,450万円

従業員数：30名

事業内容：動画共有アプリケーション「DOUPA!ポータル(https://doupa.jp/)」の開発・提供

動画・デジタル分野におけるシステム開発および関連サービスの企画・開発