株式会社ALBAー再生素材と京都染織技術が融合した新作『Future ・Line』を発表ー

株式会社ALBA

株式会社ALBA : [テキスタイルデザイン事務所]（本社・京都市：代表取締役・安田信之）は、持続可能な素材と京都の染織技術を組み合わせた自社発信オリジナルテキスタイルデザイン・コレクション

「Future・ Line（フューチャーライン）」を発表しました。

本シリーズは、再生繊維や混紡素材を使用し、環境配慮と創造的表現の融合を目指した取り組みです。

協業企業・株式会社日興染織とともに、顔料プリント技法による水使用量60～70％削減、高精細仕上げを実現。素材と技術の両面から“未来に続く布づくり”を提案します。

・概要

Komorebi Flow（こもれび）リサイクルポリエステル素材

・シリーズ名：Future ・Line（フューチャーライン）5つのテキスタイルデザイン

・発表企業：株式会社ALBA : [テキスタイルデザイン事務所]

・テーマ：「持続可能な素材と向き合うテキスタイルコレクション」

・特徴：再生素材×地産技術によるサステナブル表現、環境負荷低減と高精細デザインの両立

・技術と表現：京都企業との協業で生まれる新しい布のかたち

全シリーズ Future ・Line（フューチャーライン）5つのテキスタイルデザイン

本コレクションは、京都市伏見区の染織加工メーカー・株式会社日興染織との共同開発によって誕生しました。

環境負荷を抑える顔料プリント技法を採用し、1800メッシュスクリーンによる高精細な表現を実現。

染料プリントと比較して約60～70％の水使用量を削減。さらに無洗・無蒸し工程で廃水を抑制しながら、繊細な表情を表現しています。

顔料プリント特有の細やかな描写が再生素材の風合いと響き合い、伝統技術と現代デザインの融合を象徴する仕上がりとなっています。

・素材への着目：環境配慮型2素材の採用

Komorebi Flow スクリーン型Komorebi Flow 絵刷り株式会社日興染織社内風景（オートスクリーン）

今回、株式会社日興染織の協力のもと、以下の2種類の生地を使用して実際に柄を染め上げました。

「素材そのものが環境への配慮と表現の両立を支える」というALBAの理念を具現化しています。

・キュプラシルク混紡素材

キュプラ94％とシルク6％の混紡生地。

キュプラは綿花の本来廃棄される未利用部分を再び糸に生まれ変わらせた再生繊維で、石油を使わない天然由来素材。

土に還りやすい性質を持ち、環境への負荷が少ない持続可能な素材です。シルクを加えることで光沢感としなやかさを表現しました。

・リサイクルポリエステル素材

ペットボトルなどを再生利用して作られる環境配慮型ポリエステル。

回収素材を粉砕し再生チップ化したうえで、糸を新たに紡ぎ出すプロセスを採用。

通常ポリエステルと同等の強度や耐久性を維持しながら、石油使用削減や廃棄物有効活用に貢献するサステナブル素材です。

・図案コンセプト：「屋久島」に宿る生命の記憶

キュプラシルク混紡素材、循環サイクルリサイクルポリエステル素材、循環サイクル

「Future Line」のモチーフは、代表・安田信之が30年前に訪れた

屋久島の原体験に深く根ざしています。

屋久杉の年輪や苔むす樹皮、湿潤な空気の中に息づく生命の時間を繊細な線描で再構築。

自然の循環と生命の連なりを象徴するデザイン群として“生きた記憶”を布に映し込んでいます。

“テキスタイルを通して、衣料から未来を見つめ直す”という理念のもと、素材・環境・表現を結ぶ新しい布づくりを追求しています。

・代表コメント：株式会社ALBA 代表取締役・安田 信之

屋久島原生林風景代表30年前現地 屋久杉スケッチ

「テキスタイルデザインの原点である“素材と向き合う”ということに、今一度立ち返ってみました。

再生素材が持つ質感や表情に耳を傾け、布と対話しながら新しい形を探りました。

染織技術と素材の個性、多くの方々との共創の中で新たな可能性が芽生えています。

サステナブルな視点から生まれる布づくりの挑戦が、次の時代の表現へ

つながることを願っています。」

・地域から未来へ：京都が紡ぐサステナブルデザイン

Komorebi Flow（こもれび）キュプラシルク混紡素材

染織文化の根付く京都の地で、ALBAは伝統と革新の融合による創造を実践しています。

「Future・ Line」は、地域産業技術と現代的なサステナビリティを結びつける架け橋として、

未来に続くブランド価値を発信する象徴的なプロジェクトです。

・Future ・Lineコンセプト動画をYouTubeで公開

Light Echo（光）Ivy Link（蔦）Ripple Cycle（波紋）Wind Rebirth（風）

「Future ・Line」（フューチャーライン）のコンセプトや制作の背景を、ご紹介する動画を株式会社ALBA公式YouTubeチャンネルで公開しています。 詳しくは下記URLよりご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=UrT4jpoGUYc&t=17s(https://www.youtube.com/watch?v=UrT4jpoGUYc&t=17s)

・技術ハイライト

・環境配慮型素材の採用

・顔料プリント技法により水使用量を約60～70％削減

・無洗・無蒸し工程により廃水ゼロプロセスを実現

・1800メッシュスクリーンによる高精細表現

・地産地消による京都企業との共同開発・持続的製造体制

・協力企業

株式会社日興染織外観株式会社日興染織：（NIKKO SENSHOKU CO., LTD.）

所在地：京都府城陽市久世荒内354

創業：1967年10月

設立：1977年10月

代表者：代表取締役 安田健一

事業内容：テキスタイル染色加工、顔料・捺染プリント技術開発、素材研究、プリント服地の企画、染色整理加工、販売

公式サイト：https://www.nikko-print.co.jp/

・会社概要

株式会社ALBAエントランス株式会社ALBA : [テキスタイルデザイン事務所]（ALBA Co., Ltd.）

所在地：京都府京都市西京区川島有栖川町96-2 サクラビル4F

創業：2004年4月

設立：2007年4月

代表者：代表取締役 安田 信之

事業内容：テキスタイル図案・プリントデザイン企画制作、アパレルブランド向けBtoB図案提供、デジタルデザイン開発

TEL：075-393-3952 ／ Mobile：090-9099-2658

E-mail：alba@deluxe.ocn.ne.jp

公式サイト：https://alba2007.com/

youtube：https://www.youtube.com/@株式会社ALBA(https://www.youtube.com/@%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEALBA)

執筆：代表取締役・テキスタイルデザイナー安田信之：株式会社ALBA・[ 著者情報 ]