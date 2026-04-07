COBタイプ大画面4K LEDビジョン「SHISAI 4K LEDディスプレイ」を販売開始！
デジタルサイネージのハードウェアの一つであるLEDビジョンのトータルカンパニー、株式会社オール（本社：東京都港区、代表取締役：小林由明）は、108 / 135 /163インチの4Kラインアップとして表面強度の高いCOBタイプのLEDビジョン「SHISAI 4K LEDディスプレイ」を販売開始しました。従来は高額で導入が難しかったLEDビジョンを、会議室・教育施設・企業エントランスなど、より身近な空間へ提供します。開発・製造元は、中国広州に拠点を置く関連会社のSHISAI Optoelectronics Co.,Ltd.（SHISAI）。
■開発背景「大型表示＝高額」の常識を変える
これまで大型表示といえば、
- 複数台の液晶ディスプレイを並べる
- 暗室が必要なプロジェクターを使用する
といった方法が主流でした。しかし、
- ベゼル（枠）が気になる
- 明るい部屋では見づらい
- メンテナンスや寿命の問題
といった課題も多く存在していました。
SHISAI 4K LEDディスプレイは、これらの課題を一気に解決し、「1台で、空間のクオリティを根本から変える」ことを目的に開発されました。
スタンドタイプ
壁付けタイプ
■製品概要
製品名
SHISAI 4K LEDディスプレイ
画面サイズ
108 / 135 /163インチ
形状
スタンドタイプ（108 / 135インチ）、壁付けタイプ（163インチ）
価格
108インチ：お問い合わせください。
135インチ：398万円 (税別)
163インチ：お問い合わせください。
※送料・設置費別途
製品URL
https://ledvision.irodorinet.jp/4Kdisplay/
■SHISAI 4K LEDディスプレイの特徴
108～163インチの大画面
会議室・講堂・ショールームまで幅広く対応。
広い空間でも高い視認性を実現します。
4K解像度
Sub Pixel Multiplexingを使用した4K解像度
HDMI接続対応
PC・会議システム（Teams / Zoomなど）と簡単接続。
明るい空間でも鮮明
照明を落とす必要はなく、
会議・授業・商談を妨げません。
ベゼルゼロの一体型構造
マルチモニターの継ぎ目がなく、
資料・映像・人物をストレスなく表示できます。
低発熱設計
サブピクセル多重化で
発光素子1つあたりの
負荷を低減
■ サブピクセル多重化技術を使用した4K解像度
次世代の技術によりクオリティをほとんど下げず、低価格で提供
比較すればわかる。差異のない映像クオリティ
■ 省エネの低発熱設計
サブピクセル多重化技術は、低発熱で周囲の温度に差が出る
0.6mmピッチでの温度変化
■ 主な利用シーン
会議室
会議室・役員会議室
マルチモニターのベゼル問題が一気に解決。
Teams・Zoomでの人物＋資料表示も快適。
役員会議室・大会議室のアップグレードに。
講堂
講堂・自治体施設・学校
発表会・式典・講演会で圧倒的に映える。
プロジェクターでは実現できない明るさと鮮明さ。体育館サイズでも活用可能
ショールーム
ショールーム・エントランス
ブランドムービー・企業紹介映像が美しく映え、空間の価値が一段上がる。
自動車ディーラー・不動産（住宅展示場、モデルハウス）・ホテル向けに。
ショールーム（東京・大阪）
製品を実際に見て触れられるショールーム
浜松町LEDワークスタジオ（SHISAI JAPAN）ショールーム
浜松町LEDワークスタジオ
〒105-0013
東京都港区浜松町一丁目22番5号 KDX浜松町センタービル1F
大阪LEDワークスタジオ
〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル8F
大阪LEDワークスタジオ ショールーム
予約フォーム： https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/)
ホームページ： https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/(https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/)
お問い合せフォーム：https://www.irodorinet.jp/contact_list/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/)
会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128533/table/13_1_bcd9e87f9cf038f447741ea4a3071014.jpg?v=202604070551 ]