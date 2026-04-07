COBタイプ大画面4K LEDビジョン「SHISAI 4K LEDディスプレイ」を販売開始！

株式会社オール

デジタルサイネージのハードウェアの一つであるLEDビジョンのトータルカンパニー、株式会社オール（本社：東京都港区、代表取締役：小林由明）は、108 / 135 /163インチの4Kラインアップとして表面強度の高いCOBタイプのLEDビジョン「SHISAI 4K LEDディスプレイ」を販売開始しました。従来は高額で導入が難しかったLEDビジョンを、会議室・教育施設・企業エントランスなど、より身近な空間へ提供します。開発・製造元は、中国広州に拠点を置く関連会社のSHISAI Optoelectronics Co.,Ltd.（SHISAI）。

■開発背景

「大型表示＝高額」の常識を変える

これまで大型表示といえば、

- 複数台の液晶ディスプレイを並べる- 暗室が必要なプロジェクターを使用する

といった方法が主流でした。しかし、

- ベゼル（枠）が気になる- 明るい部屋では見づらい- メンテナンスや寿命の問題

といった課題も多く存在していました。

SHISAI 4K LEDディスプレイは、これらの課題を一気に解決し、「1台で、空間のクオリティを根本から変える」ことを目的に開発されました。

■製品概要

スタンドタイプ壁付けタイプ

製品名

SHISAI 4K LEDディスプレイ

画面サイズ

108 / 135 /163インチ

形状

スタンドタイプ（108 / 135インチ）、壁付けタイプ（163インチ）

価格

108インチ：お問い合わせください。

135インチ：398万円 (税別)

163インチ：お問い合わせください。

※送料・設置費別途

製品URL

https://ledvision.irodorinet.jp/4Kdisplay/

■SHISAI 4K LEDディスプレイの特徴

108～163インチの大画面

会議室・講堂・ショールームまで幅広く対応。

広い空間でも高い視認性を実現します。

4K解像度

Sub Pixel Multiplexingを使用した4K解像度

HDMI接続対応

PC・会議システム（Teams / Zoomなど）と簡単接続。

明るい空間でも鮮明

照明を落とす必要はなく、

会議・授業・商談を妨げません。

ベゼルゼロの一体型構造

マルチモニターの継ぎ目がなく、

資料・映像・人物をストレスなく表示できます。

低発熱設計

サブピクセル多重化で

発光素子1つあたりの

負荷を低減

■ サブピクセル多重化技術を使用した4K解像度

次世代の技術によりクオリティをほとんど下げず、低価格で提供

■ 省エネの低発熱設計

比較すればわかる。差異のない映像クオリティ

サブピクセル多重化技術は、低発熱で周囲の温度に差が出る

■ 主な利用シーン

0.6mmピッチでの温度変化

会議室会議室・役員会議室

マルチモニターのベゼル問題が一気に解決。

Teams・Zoomでの人物＋資料表示も快適。

役員会議室・大会議室のアップグレードに。

講堂講堂・自治体施設・学校

発表会・式典・講演会で圧倒的に映える。

プロジェクターでは実現できない明るさと鮮明さ。体育館サイズでも活用可能

ショールームショールーム・エントランス

ブランドムービー・企業紹介映像が美しく映え、空間の価値が一段上がる。

自動車ディーラー・不動産（住宅展示場、モデルハウス）・ホテル向けに。

ショールーム（東京・大阪）

製品を実際に見て触れられるショールーム浜松町LEDワークスタジオ（SHISAI JAPAN）ショールーム浜松町LEDワークスタジオ

〒105-0013

東京都港区浜松町一丁目22番5号 KDX浜松町センタービル1F

大阪LEDワークスタジオ

〒541-0056

大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル8F

大阪LEDワークスタジオ ショールーム

予約フォーム： https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/inquiry_showroom/)

ホームページ： https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/(https://ledvision.irodorinet.jp/showroom/)

お問い合せフォーム：https://www.irodorinet.jp/contact_list/(https://www.irodorinet.jp/contact_list/)

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128533/table/13_1_bcd9e87f9cf038f447741ea4a3071014.jpg?v=202604070551 ]