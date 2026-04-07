南アルプス市のオーダー家具メーカー内藤家具インテリア工業が展開するインテリアブランド「ARUNAi（アルナイ）」ふるさと納税｜取り扱い開始のお知らせ

内藤家具インテリア工業株式会社南アルプスの大自然と職人技が織りなす「一生ものの暮らし」

ARUNAiが提案する「成熟していく暮らし」

ARUNAiの家具は、自然美と職人技が融合した一生もののアイテムを提供します。リビングやダイニングに最適な壁面収納など、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた商品ラインナップを取り揃えています。開発から製造、施工までの一貫体制により、細部に至るまでこだわりを持った品質でお客様のニーズにお応えします。

■ 注目の返礼品ラインナップ

ふるさと納税を通じて、以下のアイテムやサービスをご提供いたします。

・ARUNAi Ceppo（チェッポ）: 空間のアクセントにぴったりなスツールとして、マットサンドやオークビンテージなどの洗練されたカラーをご用意しています。



・ARUNAi 商品券: 新宿のARUNAi東京ショールームでご利用いただける商品券です。プロのコンサルティングを受けながら、理想の収納空間をオーダーできます。

木目の通った扉が美しいシアター鏡面やカラーガラスの扉もセレクト魅せる(見せる)収納のガレリア住まいの顔となるエントランスもウォークインクローゼット木目の美しいスツールのチェッポ

■ あなたの寄附が、次世代の「ものづくり」を支えます

南アルプス市への寄附金は、市の活性化や文化振興、環境保全など、未来のまちづくりに役立てられます。

地域の伝統を継承しながら、現代の感性で新しい価値を創造し続けるARUNAi。

ふるさと納税を通じて、南アルプスの息吹を感じる「本物の豊かな暮らし」を手に入れてみませんか。

寄付金額：10,000円～

寄付受付開始： 2026年4月1日（水）

詳細を見る :https://arunai-japan.com/topics/3613/

https://arunai-japan.com/topics/3613/

会社名 ：内藤家具インテリア工業株式会社

創業 ：明治10年(1877年)5月

代表者名 ：代表取締役社長 内藤 大二朗

所在地 ：【本社】山梨県南アルプス市戸田字中戸田189-11

：【ショールーム】東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワーリビングデザインセンター

OZONE 6F

事業内容 ：壁面収納家具の企画設計・デザイン・製造・

施工販売・卸、室内、オフィス、ホテル、

店舗等の造作工事・設計施工、住宅用パネルの製作・

組立施工、空間デザイン、

インテリアコーディネート、家具の輸入および販売

認定 ：「ISO 9001:2015」認証登録工場

URL ： https://arunai-japan.com/(https://arunai-japan.com/)

：https://www.instagram.com/arunai_japan/(https://www.instagram.com/arunai_japan/)

明治10年(1877年)創業の内藤家具インテリア工業株式会社は、南アルプス市に自社工場を持つファクトリーメーカーです。50万棟以上の納入実績を誇り、自社ブランド「ARUNAi」を通じて、豊かで上質な空間を皆様にお届けすることを目指しております。

https://prtimes.jp/a/?f=d72294-8-b1a959cb45d2e490fd48efe0833b0783.pdf